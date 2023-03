Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh ước đạt gần 7.400 tỷ đồng

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thời gian qua, hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đã tạo điều kiện tiếp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ đến nay ước đạt gần 7.400 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023, ngành ngân hàng Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai đầy đủ các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành của Chính phủ và của tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng nói chung và của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh nói riêng nhằm góp phần đảm bảo an toàn tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Khách hàng doanh nghiệp đến giao dịch tại BIDV Nam Hà Tĩnh.

Trong đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn quan tâm đến việc tiếp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, thủ tục cho vay; rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn ước đạt gần 7.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,5% tổng dư nợ toàn địa bàn. Trong đó, nhiều ngân hàng có dư nợ lĩnh vực này lớn như: BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, ACB…

Tuy nhiên, so với thời điểm 31/12/2022, những tháng đầu năm 2023, dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh có xu hướng giảm. Cụ thể, tại thời điểm ngày 31/1/2022 đạt 7.215 tỷ đồng (giảm 6,27% so với 31/12/2022); thời điểm 28/2/2023 đạt 7.315 tỷ đồng (giảm 4,97% so với 31/12/2022). Đến thời điểm này, dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ước đạt gần 7.400 tỷ đồng (giảm trên 2% so với 31/12/2022).

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối mặt thực trạng kinh doanh khó khăn, sức cạnh tranh kém so với các tập đoàn lớn nên một số doanh nghiệp không đủ điều kiện để tiếp cận vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp không dám vay thêm vốn khi lãi suất ngân hàng đang giữ ở mức cao... từ đây đã kéo dư nợ lĩnh vực này giảm theo.

Để gia tăng dư nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thời gian tới, các ngân hàng ở Hà Tĩnh tiếp tục duy trì chính sách lãi suất hợp lý, ổn định. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, các ngân hàng sẽ chủ động tiết kiệm chi phí để có thể tiến tới giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp. Cùng đó, ngành ngân hàng sẽ đa dạng các hình thức triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để cùng với chính quyền các địa phương trực tiếp tháo gỡ đồng bộ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để tiếp cận được dòng vốn tín dụng tại các ngân hàng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh cần phải tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành; chủ động hội nhập, nắm bắt thời cơ; xây dựng và triển khai phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; có số liệu tài chính minh bạch…

Thảo Hiền