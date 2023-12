Đưa công ty lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Tĩnh

Sáng 2/12, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tổ chức khai trương Cửa hàng xăng dầu Thạch Đỉnh tại thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà. Tham dự buổi lễ có Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng; Đại tá Nguyễn Tiến Trung - Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.