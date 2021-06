Hà Tĩnh: Gần 450 tỷ đồng đầu tư phát triển trong tháng 5/2021

Thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong tháng 5/2021, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 448 tỷ đồng, tăng 2,51% so với tháng trước.

Nguồn vốn đầu tư giúp Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển. (Ảnh Huy Tùng)

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 345,5 tỷ đồng, tăng 5,29% (tăng 17,4 tỷ đồng); vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 64,51 tỷ đồng, tăng 4,13% (tăng 2,5 tỷ đồng); vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 37,99 tỷ đồng, bằng 80,93% (giảm 8,9 tỷ đồng).

Các công trình nông thôn mới được địa phương tích cực triển khai góp phần giải ngân tốt nguồn vốn.

Theo đánh giá, nguyên nhân tăng trưởng là do trong tháng 5/2021, công tác giải ngân vốn tiếp tục tăng. Nguồn vốn tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý là vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh (chiếm 77,12%).

Các công trình nông thôn mới như rải thảm nhựa, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng hạ tầng các chỉ tiêu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục thi công đạt tiến độ đề ra.

Các công trình mục tiêu của TP Hà Tĩnh thời gian đầu năm có tiến độ giải ngân khả quan.

Bên cạnh đó, các công trình sử dụng nguồn vốn ODA như dự án cải thiện cơ sở hạ tầng các vùng ngập lụt Hà Tĩnh, các dự án đường, cầu dân sinh đã được phân bổ, bàn giao vốn để xây dựng kịp thời.

Dự ước lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt gần 1.903 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm, tăng 28,86% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh ước đạt 1.388,63 tỷ đồng, chiếm 72,97% tổng vốn, tăng 59,40% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện ước đạt 302,71 tỷ đồng, chiếm 15,91% tổng vốn, giảm 23,48% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã ước đạt 211,6 tỷ đồng, chiếm 11,12% tổng vốn, tăng 0,78% so với cùng kỳ.

An Nhiên