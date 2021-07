Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa đạt 74% dự toán năm Bộ Tài chính giao

Với số thu đạt 3.862 tỷ đồng, Cục thuế Hà Tĩnh đã hoàn thành 74% dự toán năm Bộ Tài chính giao và 55% dự toán năm HĐND tỉnh giao. Đây là mức tăng thu ấn tượng bất chấp dịch Covid-19 bùng phát thời gian qua.

Theo báo cáo từ Cục thuế Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh thu ngân sách nội địa đạt 3.862 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm Bộ Tài chính giao và 55% dự toán năm HĐND tỉnh. Trong đó, thu từ đất đạt 1.003 tỷ đồng và thuế phí đạt 2.859 tỷ đồng.

Sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh là đơn vị đóng nộp thuế nội địa lớn nhất cho Hà Tĩnh.

Ông Lê Hồng Liêm - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế Cục thuế Hà Tĩnh đánh giá: “Toàn ngành có 11/14 lĩnh vực hoàn thành trên 50% dự toán năm và tăng so với cùng kỳ; có 16/17 đơn vị, phòng hoàn thành kế hoạch 6 tháng, trong đó có 11/17 đơn vị, phòng thu đạt trên 70% dự toán năm HĐND tỉnh giao. Đặc biệt, nhiều sắc thuế thu tăng cao so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ”.

Theo địa bàn, một số huyện thu ngân sách đạt cao so với dự toán năm như: Cẩm Xuyên (đạt 98% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 162% so với cùng kỳ); huyện Kỳ Anh (đạt 96% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 274% so với cùng kỳ); Đức Thọ (đạt 92% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 250% so với cùng kỳ); Thạch Hà (đạt 84% dự toán năm HĐND tỉnh giao, bằng 149% so với cùng kỳ)…

Thị trường ô tô tăng trưởng đưa số thu từ lệ phí trước bạ của Hà Tĩnh tăng cao

Bên cạnh những nguồn thu bền vững từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, những tháng đầu năm, các dự án bất động sản (như dự án nhà chung cư của Tập đoàn Vingroup…) hay sự sôi động của thị trường đất đai đã “kéo” số thu ngân sách tăng cao.

Với môi trường ổn định cùng những chính sách đầu tư trên địa bàn, Hà Tĩnh tiếp tục thu hút nhiều dự án, qua đó tăng thu sắc thuế tiền thuê đất. Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi dành cho khu vực Hà Tĩnh của Vinfast đã kích cầu, góp phần đưa số thu từ lệ phí trước bạ tăng cao…

Để có được kết quả tăng thu ngân sách trên, trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh đã ban hành 19 văn bản về chỉ đạo công tác nghiệp vụ quản lý thuế, về cải cách thủ tục hành chính thuế, về tuyên truyền, trả lời chính sách thuế, về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách...

6 tháng đầu năm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng nộp ngân sách Nhà nước 304,112 tỷ đồng.

Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2021 HĐND tỉnh giao, Cục thuế Hà Tĩnh đã kịp thời giao dự toán năm và dự toán quý cho các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp để các đơn vị có hướng phấn đấu ngay từ đầu tháng, đầu năm.

Bên cạnh đó, Cục thuế Hà Tĩnh cũng hướng dẫn các chi cục lập sổ bộ thuế khoán và công khai thông tin hộ khoán, nợ thuế các doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của ngành; chỉ đạo các chi cục rà soát đối tượng quản lý để đưa hết các hộ sản xuất kinh doanh đến mức thu thuế vào diện quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các loại phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn…

Cán bộ Văn phòng Cục thuế Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ theo Nghị định số 52/2021/NĐ - CP của Chính phủ

Ông Nguyễn Xuân Thường - Trưởng phòng Truyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết: “Ngoài những giải pháp mạnh mẽ trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, những tháng đầu năm, ngành đã kịp thời triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ để động viên doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh và đóng nộp ngân sách bền vững. Đến thời điểm này, chúng tôi đã tiếp nhận 379 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2021 với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất đề nghị gia hạn hơn 51 tỷ đồng”.

Tiếp đà tăng thu, hiện nay, Cục thuế Hà Tĩnh đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng nộp ngân sách; đồng thời, thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế... để phấn đấu hoàn thành trước mục tiêu 5.184,6 tỷ đồng Bộ Tài chính giao và 7.000 tỷ đồng HĐND tỉnh giao năm 2021.

Phan Trâm