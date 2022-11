Hải quan Cầu Treo vượt khó, nỗ lực thu ngân sách hơn 440 tỷ đồng

Trong bối cảnh tiền kíp của Lào mất giá khiến hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đưa số thu ngân sách đạt khá với hơn 440 tỷ đồng.

Lượng phương tiện qua Cầu Treo giảm

Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nền kinh tế nước bạn Lào gặp nhiều khó khăn, tiền LAK (hay còn gọi là tiền kíp) giảm mạnh so với đồng USD. Hiện nay, 1 kíp Lào có giá tương đương khoảng 1,4 đồng tiền Việt Nam, giảm một nửa so với đầu năm 2022. Tiền kíp mất giá, kéo theo đó, hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng chịu tác động mạnh mẽ.

Phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Giao nhận vận tải quốc tế (Hà Nội) trước đây mỗi ngày duy trì khoảng 10 chuyến hàng may mặc, điện tử xuất khẩu sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này mỗi ngày chỉ xuất khẩu từ 3 – 5 xe.

Ông Nguyễn Danh Quân – nhân viên Công ty CP Giao nhận vận tải quốc tế cho biết: “Tiền kíp mất giá, hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận nên chúng tôi thu hẹp dần quy mô. Trong bối cảnh kinh tế Lào gặp nhiều khó khăn, công ty cố gắng duy trì, không để chuỗi hàng hóa bị đứt gãy”.

Tương tự như Công ty CP Giao nhận vận tải quốc tế, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng chịu tác động mạnh mẽ do tiền kíp Lào mất giá. Bởi vậy, thời điểm này, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu có xu hướng giảm. Ước tính mỗi ngày, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát sinh khoảng 200 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2021.

Quốc lộ 8A đang thi công khiến cho phương tiện qua lại khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Hiện nay, phía tỉnh Bôlykhămxay của nước bạn Lào đang cấm các phương tiện không chở hàng hóa vào địa bàn nên nhiều doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu chọn đi vòng qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Bên cạnh đó, quốc lộ 8A đang thi công, một số doanh nghiệp cũng chọn hoạt động qua cửa khẩu khác nên lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua Cầu Treo giảm ”.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tính đến ngày 15/11, tổng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là 82.434 lượt giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Nỗ lực thu ngân sách

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã triển khai đồng bộ các giải pháp ở tất cả các khâu: thủ tục, thu thuế, kiểm tra giám sát, kiểm soát, quản lý rủi ro, chống buôn lậu, gian lận thương mại… để tăng thu ngân sách.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Để hoàn thành dự toán được giao (460 tỷ đồng), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thường xuyên bám sát kế hoạch; phân tích, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có số thu lớn, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ: “Với những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế… thuộc thẩm quyền thì đơn vị tập trung giải quyết kịp thời. Chi cục cũng thường xuyên phối hợp với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện từ 24/7, đảm bảo cho người nộp thuế có thể nộp tiền mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, chúng tôi còn đẩy mạnh chống thất thu và quản lý thu hồi nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách”.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến thời điểm này, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã mở hơn 6.000 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 326,27 triệu USD (tăng 13,86% so với cùng kỳ năm 2021). Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thu ngân sách được 440,83 tỷ đồng, đạt 95,83% so với chỉ tiêu được giao và tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2021.

Thời điểm cuối năm, ngoài việc tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là dịp cận tết Nguyên đán 2023. Theo đó, chi cục sẽ kiểm soát chặt chẽ việc khai báo tên hàng, mã số, trị giá, thuế suất để kịp thời phát hiện hành vi gian lận thương mại qua số lượng, chủng loại, giá tính thuế, thuế suất và xuất xứ. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra những doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, chuyển giá; tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ... Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Lê Minh Đức

Trâm Phương Tuấn