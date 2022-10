Hải quan Hà Tĩnh đối thoại “gỡ khó” cho doanh nghiệp

Đến thời điểm này, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút 346 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2021. 9 tháng năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận và làm thủ tục hơn 10.000 bộ tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 3,9 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến hết ngày 5/10, Hải quan Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN hơn 7.799 tỷ đồng, đạt 92.3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 91,76% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 22,79% so với cùng kỳ.