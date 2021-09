Hải quan Vũng Áng đảm bảo thông quan xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng đã mở 2.988 tờ khai hải quan (tăng 53,7% so với cùng kỳ năm 2020) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.368 triệu USD (tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.329 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.039 triệu USD. Qua đó, đơn vị đã thu nộp NSNN 5.045 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm (tăng 76,9% so với cùng kỳ năm 2020).