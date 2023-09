Hàng hóa, phương tiện qua Cửa khẩu Cầu Treo giảm mạnh

Đường huyết mạch phía nước Lào bị sạt lở nên lượng người, xe cộ, hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) thời gian gần đây thưa thớt.

Đợt mưa lũ lịch sử ở nước bạn Lào đầu tháng 8 vừa qua khiến nhiều công trình bị hư hại

Đợt mưa lũ lịch sử ở nước bạn Lào đầu tháng 8 vừa qua khiến huyết mạch giao thông nối từ Thủ đô Viêng Chăn về Việt Nam (qua cửa khẩu Nậm Phao của Lào và Cầu Treo của Việt Nam) bị sạt lở nhiều đoạn; trong đó, nghiêm trọng nhất là khu vực đèo Đất (quốc lộ 8, cách cửa khẩu khoảng 80 km).

Đến hiện tại, phía bạn vẫn chưa thể khắc phục xong hậu quả, các điểm sạt lở chưa được khơi thông hoàn toàn nên xe tải hạng nặng không thể lưu thông, chỉ có xe con, xe khách, xe tải hạng nhẹ qua lại được. Theo dự báo, tuyến đường vận tải trọng yếu này phải mất 4 - 5 tháng nữa mới có thể khắc phục xong.

Bãi tập kết phương tiện, hàng hóa chờ làm thủ tục hướng từ Lào về Việt Nam chỉ lác đác vài xe tải mỗi ngày.

Tài xế Nguyễn Công Thế (trú Lộc Hà) cho biết: “Chúng tôi chuyên chở quặng tuyến Viêng Chăn – cảng Vũng Áng, đi qua cửa khẩu Cầu Treo. Cung đường này bên phía bạn có 3 tuyến có thể lưu thông nhưng hiện nay xe của chúng tôi không thể chở hàng về qua cửa khẩu Cầu Treo vì đường 8 đang bị sạt lở.

Anh em tài xế chúng tôi cũng tính đến việc chạy tránh qua đường huyện Na Kai (tỉnh Khăm Muồn) nhưng lại bị giới hạn trọng tải, chỉ cho xe dưới 17 tấn lưu thông; còn đường qua Viêng Thong thì phải đi cách xa hơn khoảng 100 km, đường xấu nên 1 vài chuyến phải thay lốp và nguy cơ mất an toàn cao. Do vậy, chúng tôi buộc phải chuyển hướng thông quan qua cửa khẩu Cha Lo của Quảng Bình”.

Bãi tập kết xe cộ, hàng hóa chờ làm thủ tục hướng từ Việt Nam sang Lào đìu hiu.

Vì xe cộ, hàng hóa không thể lưu thông, người xuất nhập cảnh giảm nên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo gần 2 tháng qua luôn trong không khí ảm đạm. Ở các bãi tập kết hàng hóa, phương tiện chỉ lác lác một vài xe con, xe chở khách, xe tải hạng nhẹ, xe chở hàng nông sản từ các huyện giáp biên tỉnh Bolikhămxay; còn xe chở hàng nặng (nhất là xe chở quặng, chở nước ngọt...) thì vắng bóng hoàn toàn.

Các khu vực tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục thông quan, luồng xuất, luồng nhập... rất vắng lặng.

Trước đây, khu vực sát cửa khẩu này (ở phía nước bạn Lào) luôn trong cảnh xe cộ, hàng hóa nối đuôi nhau dài hơn 1 km chờ thông quan, nhưng nay vắng bóng.

Phía Cửa khẩu Nậm Phao của nước bạn Lào cũng trong tình trạng tương tự. Hàng hóa, phương tiện lèo tèo, người qua lại cũng ít hơn so với giai đoạn trước. Từ Cửa khẩu Nậm Phao đi sâu vào nội địa nước bạn Lào trước đây xe cộ nườm nượp, hàng hóa nối nhau chờ thông quan kéo dài hơn 1 km, nhưng hiện nay đường vắng tanh.

Luồng thông quan vắng vẻ

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Lê Minh Đức thông tin: “Lượng người, hàng hóa, phương tiện thông quan giảm mạnh như hiện nay là rất đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thu ngân sách và phát triển KT- XH của tỉnh. Gần 2 tháng nay, lượng hàng hóa qua cửa khẩu giảm khoảng 60 - 70% và hàng hóa chủ yếu hiện nay là nông sản từ các vùng ven biên giới nước bạn.

Do huyết mạch độc đạo vận tải hàng nặng bị sạt lở ở Lào nên từ 1/8 đến ngày 22/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ đạt 29,701 triệu USD, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2022. Vì các mặt hàng nộp thuế cao đã chuyển hướng vận tải và thông quan qua các cửa khẩu khác (chủ yếu là Quảng Bình) nên thu ngân sách tại cửa khẩu Cầu Treo trong gần 2 tháng qua chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm 66,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo tình hình này sẽ kéo dài sang nhiều tháng tới, kéo theo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng sẽ gặp nhiều khó khăn".

Khung cảnh vắng vẻ tại khu vực đăng ký phương tiện vận tải nhập cảnh.

Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Gần 2 tháng nay, lượng phương tiện thông quan chỉ còn 200 – 300 chiếc/ngày và lượng người xuất nhập cảnh còn 700 – 800 lượt/ngày (giảm khoảng 50%); các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh qua lại cửa khẩu giảm mạnh so với những tháng trước.

Hiện nay, chúng tôi đã và đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu và bên phía bạn nắm bắt thông tin, chủ động tình hình, kết nối xử lý. Ngoài ra, BĐBP Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ phía bạn nhu yếu phẩm, nhân lực, vật tư, trang bị để bạn khắc phục tình trạng này sớm nhất có thể”.

Tiến Dũng