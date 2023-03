Kinh tế Hà Tĩnh 3 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng phục hồi

Quý I/2023, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai kịp thời các chương trình, chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, các lĩnh vực giữ mức ổn định; các dự án công nghiệp lớn được đẩy nhanh tiến độ.

Sáng 28/3, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 đánh giá tình hình KT-XH quý I/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đặt vấn đề phiên họp.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, trong 3 tháng đầu năm, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai linh hoạt, kịp thời, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội. Nền kinh tế nhìn chung giữ xu hướng phục hồi.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng; giá cả, hàng hóa ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong quý I ước đạt hơn 14.200 tỷ đồng, tăng gần 24% so với quý I/2022. Kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 627 triệu USD, tăng 45%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I ước đạt 9.865 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển báo cáo kết quả KT-XH quý I/2023.

Lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá. Sản xuất vụ đông đạt và vượt kế hoạch, diện tích trên 12.511 ha (đạt 106,8% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ), sản lượng thu hoạch ước đạt trên 94.937 tấn (tăng 7,1% so với cùng kỳ). Sản xuất vụ xuân đáp ứng yêu cầu tiến độ, đảm bảo cơ cấu giống, thời vụ, diện tích.

Trong 3 tháng đầu năm, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án nguồn vốn trong nước với tổng mức gần 500 tỷ đồng. 259 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 766 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/3 ước đạt 87.100 tỷ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022; dư nợ cho vay ước đạt 89.520 tỷ đồng, tăng 2,66% so với cuối năm 2022.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả khởi sắc. Các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo; phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Lĩnh vực giáo dục đạt thành tích cao với 69/84 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, xếp thứ 2 cả nước về số lượng giải nhất.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời. Trong quý I đã giải quyết việc làm cho 5.235 lao động, đạt 23% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, không xảy ra các điểm nóng.

Đại biểu dự phiên họp.

Những tháng đầu năm, tỉnh cũng đã tập trung các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tích cực làm việc, trao đổi, ký kết hợp tác với một số địa phương, tổ chức, tập đoàn lớn. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Các chương trình, chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai kịp thời.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn thông tin tiến độ một số dự án đang triển khai và nêu các vướng mắc, kiến nghị về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp chưa đạt được sự phục hồi so với cùng kỳ năm trước (giảm 1,1%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 703 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đến ngày 26/3 đạt 570 tỷ đồng, bằng 7% so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý ước đạt 3.431 tỷ đồng, đạt 18% dự toán, bằng 58% cùng kỳ năm 2022.

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH trên từng địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu đề xuất các giải pháp tháo gỡ giải ngân vốn đầu tư công

Đại biểu cũng nêu kiến nghị, đề xuất đối với các vấn đề như: tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thu hút dự án đầu tư phù hợp với quỹ đất và quy mô phát triển của địa phương; xem xét bố trí nguồn lực xây dựng nông thôn mới; giám sát hoạt động cung - cầu vật liệu xây dựng; giải quyết những vấn đề tồn đọng trong quản lý đất đai; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục tại TP Hà Tĩnh...

Phiên họp sẽ tiếp tục các nội dung trong chiều nay (28/3).

Ngọc Loan - Lê Tuấn