Ngân hàng tăng lãi suất điều hành: Người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh nói gì?

Trước động thái nâng lãi suất điều hành thêm 1%/năm từ sáng nay (25/10) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, nhiều người dân Hà Tĩnh cảm thấy vui khi đón kênh đâu tư mới, trong khi không ít khách hàng tỏ ra lo lắng trước nhu cầu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

Tăng lãi suất điều hành thêm 1%/năm

Tối qua (24/10), NHNN Việt Nam đã phát đi thông cáo báo chí, quyết định tăng thêm 1% đối với lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, trần lãi suất huy động dưới 6 tháng, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên, kể từ ngày 25/10/2022… Đây là lần nâng lãi suất điều hành thứ hai của NHNN Việt Nam trong vòng một tháng qua.

NHNN Việt Nam nâng hàng loạt lãi suất điều hành thêm 1%/năm từ sáng 25/10.

Cụ thể, tăng lãi suất tái cấp vốn từ 5%/năm lên 6%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm lên 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng từ 6%/năm lên 7%/năm. NHNN cũng nâng lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm lên 1%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 5%/năm lên 6%/năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường. Cùng đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại khoản 2, điều 13 Thông tư 39/2016TT-/NHNN ngày 30/12/2016 tăng từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm. Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các nhu cầu vốn này tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm.

Theo đánh giá, việc điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành là giải pháp kịp thời, phù hợp với xu hướng chung trên toàn thế giới và điều kiện thị trường trong nước; cho thấy phản ứng chính sách chủ động, nhạy bén của NHNN trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

Khách hàng đến giao dịch tại Vietinbank Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc NHNN tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất. Cùng đó, truyền thông mạnh mẽ về những thay đổi trong điều chỉnh lãi suất để khách hàng biết và tiếp cận”.

Đến 31/10/2022, dư nợ của ngành ngân hàng Hà Tĩnh ước tăng 23,3% so với đầu năm và vượt mục tiêu đề ra (tăng 15 - 17% so với cuối năm 2021). Do vậy, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Người chờ, người lo!

Trong kỳ điều hành lãi suất lần này, cùng với nâng lãi tiền vay thì NHNN đã điều chỉnh nâng lãi suất đối với một số kỳ hạn tiền gửi. Thực tế cho thấy, động thái tăng lãi suất huy động vốn không chỉ giúp các tổ chức tín dụng thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư mà chính người dân cũng được hưởng lợi khi quy định mới được áp dụng.

Chị Trần Thị Hoa Mai (xã Thạch Đài, Thạch Hà) chia sẻ: “Từ 25/10/2022, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng đã tăng từ 5%/năm lên 6%/năm. Đây là mức tăng khá cao, do vậy chúng tôi sẽ chủ động cân đối tài chính, lựa chọn gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn để được hưởng lợi”.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trong sáng nay.

Những tháng đầu năm, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II là ngân hàng phát triển chỉ tiêu huy động vốn khá tốt nhờ linh hoạt triển khai các gói tiết kiệm dự thưởng với giá trị giải thưởng hấp dẫn. Tuy vậy, thời gian gần đây, việc huy động vốn của đơn vị cũng gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân. Theo đó, nguồn vốn hiện nay của chi nhánh đạt 11.116 tỷ đồng, tăng 248,2 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 2,28%.

Ông Võ Minh Mạnh - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Ngay sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Agribank Việt Nam, đơn vị sẽ áp dụng khung lãi suất tiền gửi một số kỳ hạn theo quy định mới. Việc tăng lãi suất huy động đợt này cũng là 1 giải pháp khả thi giúp đơn vị phát triển nguồn, từ đó phục vụ nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất – kinh doanh trong những tháng cuối năm".

Trong khi nhiều khách hàng phấn khởi khi lãi suất huy động tăng thì ở chiều tăng lãi suất cho vay cũng khiến không ít khách hàng ở Hà Tĩnh lo lắng, nhất là các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Những tháng cuối năm, HTX Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng Minh Lộc cần nguồn vốn lớn để phục vụ chăn nuôi.

Ông Trương Xuân Bính - Giám đốc HTX Chăn nuôi, tổng hợp và xây dựng Minh Lộc cho hay: “Chúng tôi chăn nuôi quy mô lớn với trên 400 con lợn nái và hơn 1.000 con lợn thịt/lứa. Hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, những tháng cuối năm là giai đoạn “nước rút” chuẩn bị nguồn hàng cung cấp cho thị trường tết. Tiềm lực tài chính của HTX có hạn nên phần lớn nguồn vốn đầu tư thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, nâng cấp chuồng trại... đều phải vay ngân hàng. So với các ngành nghề khác, làm nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro nên việc ngân hàng tăng lãi suất cho vay trong thời điểm này khiến HTX phải đối mặt thêm khó khăn”.

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm công nghiệp Đức Thọ) chuyên xuất khẩu bao bì đi Philippines, Singapore, Đài Loan, New Zealand, Thái Lan, Lào... Những tháng cuối năm, doanh nghiệp này đẩy mạnh sản xuất để cán đích mục tiêu đề ra trong năm 2022 là doanh thu 200 tỷ đồng. Tuy vậy, công ty hiện phải chịu không ít áp lực khi lãi suất vay ngân hàng liên tiếp gia tăng như thời gian gần đây.

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh phải chịu nhiều áp lực khi lãi suất vay vốn ngân hàng tăng.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Giai đoạn cuối năm, doanh nghiệp cần nhiều vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, hiện nay giá trị đồng tiền của một số nước mà doanh nghiệp xuất hàng sang bị giảm mạnh, giá thành sản phẩm không tăng trong khi lãi suất vay ngân hàng tăng là áp lực không nhỏ đối với doanh nghiệp. Nếu như 2-3 tháng trước, mỗi tháng doanh nghiệp phải chịu tiền lãi ngân hàng khoảng 500 triệu đồng thì nay dự kiến số tiền lãi tăng lên khoảng 700 triệu đồng".

“Dù khó khăn là vậy, song chúng tôi vẫn ý thức rằng việc tăng lãi suất lần này là một trong những động thái điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước nhằm góp phần kiểm soát lạm phát nên doanh nghiệp phải chia sẻ. Chúng tôi mong muốn tình hình kinh tế trên thế giới sớm được cải thiện để mặt bằng lãi suất được điều chỉnh phù hợp hơn” - ông Phan Trí Nghĩa cho hay.

Thu Phương