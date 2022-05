Nỗ lực lớn, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội

4 tháng đầu năm, dù bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng bức tranh tổng thể về KT-XH của Hà Tĩnh vẫn có nhiều điểm sáng, tạo “đòn bẩy” phát triển.

Những điểm sáng

4 tháng đầu năm, mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 7,94% so cùng kỳ năm 2021, song Nhà máy Sản xuất Pin VinES cùng nhiều dự án khác trên địa bàn đang được tập trung thi công như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh… là những tín hiệu tích cực, động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế tỉnh nhà trong giai đoạn tiếp theo.

Nhà máy sản xuất Pin VinES được tập trung thi công trong những tháng đầu năm 2022.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng cho hay: “Những tháng đầu năm, sản lượng thép của Formosa Hà Tĩnh giảm do chi phí đầu vào tăng cao trong khi nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường nước ngoài giảm mạnh; sản lượng điện sản xuất cũng giảm mạnh do tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I gặp sự cố phải ngừng hoạt động từ tháng 9/2021 dẫn đến chỉ số sản xuất công nghiệp giảm.

Tuy nhiên, với sự phục hồi của các doanh nghiệp và một số dự án dự kiến đi vào hoạt động trong quý II năm nay như: Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại Cụm công nghiệp (CCN) Cổng Khánh 2 (TXHồng Lĩnh); Nhà máy Phủ ván, ván sàn Thanh Thành Đạt (Vũ Quang), Nhà máy Sản xuất formaldehyde và keo dán tại CCN Xuân Lĩnh (Nghi Xuân); Nhà máy Chế biến gỗ rừng trồng VBE Hà Tĩnh tại CCN Khe Cò (Hương Sơn); Nhà máy Sản xuất viên nén gỗ An Việt Phát tại Khu kinh tế Vũng Áng… sẽ tạo nên những động lực tăng trưởng”.

Formosa Hà Tĩnh góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đồng Anh

Ngoài những dự án đang triển khai, Hà Tĩnh tiếp tục là “bến đỗ” của các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó còn có nhiều tập đoàn lớn hiện đang tìm hiểu, đề xuất dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà cho biết: “Với các giải pháp nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tích cực trong hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế, những chính sách ưu đãi, lĩnh vực thu hút đầu tư đang có nhiều tín hiệu tích cực. Từ đầu năm tới nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án, trong đó 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 1.160 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD. Cùng với thu hút dự án, số doanh nghiệp (DN) đăng ký mới và DN quay trở lại hoạt động trên địa bàn đều tăng trưởng. Trong 4 tháng, toàn tỉnh có 417 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.168 tỷ đồng (tăng 22% về số lượng và 94% về số vốn); 194 DN hoạt động trở lại, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021”.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác lãnh đạo tỉnh tham quan và làm việc với Công ty CP Tập đoàn Ecopark tại Hưng Yên vào tháng 3/2022.

“Điểm danh” những nét nổi bật trong 4 tháng đầu năm, phải kể đến đột phá trong công tác thu ngân sách. Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, kết quả thu ngân sách trên địa bàn trong 4 tháng đạt trên 7.358 tỷ đồng, hoàn thành 45% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả khá. Dù sản xuất trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng sản lượng thu hoạch vụ đông đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất vụ xuân 2022 đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ và diện tích trên cả lúa và cây trồng cạn. Dịch bệnh trong chăn nuôi như dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng, dịch bệnh đốm trắng trên tôm cơ bản đã được kiểm soát.

Sản xuất vụ xuân 2022 đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ và diện tích.

Cùng với những kết quả khởi sắc trên lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững thành tích với kết quả là tỉnh xếp thứ 5 toàn quốc trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2021-2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động an sinh xã hội, tạo việc làm được triển khai kịp thời, thiết thực.

Đặc biệt, chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ

Theo đánh giá, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng đầu năm trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Các yếu tố như số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, giá cả hàng hóa tăng cao, chi phí đầu vào sản xuất “đội” giá… đã ảnh hưởng bất lợi đến phát triển KT-XH.

Nhiều nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ được xây dựng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Để có được những kết quả tích cực là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay, đồng thuận của toàn thể Nhân dân. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành chương trình kèm theo khung nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2022, xác định 9 nhóm nội dung cần tập trung chỉ đạo và 75 nhiệm vụ cụ thể. Công tác chỉ đạo điều hành bám sát nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, trong 1/3 chặng đường thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022, một số chỉ số quan trọng giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành giảm 7,67%; kim ngạch xuất khẩu giảm gần 1%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở cộng đồng dân cư, thôn xóm được duy trì, phát triển.

Dự báo thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của bối cảnh thế giới; dịch COVID-19 còn kéo dài; thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi còn tiềm ẩn… Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH quý I và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo diễn ra vào trung tuần tháng 4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đề nghị các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn; triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là đường bộ cao tốc Bắc - Nam; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nỗ lực kết nối, kêu gọi các tập đoàn lớn vào đầu tư trên địa bàn. Cùng đó, chỉ đạo sản xuất, thu hoạch vụ xuân an toàn, thắng lợi, xây dựng và tổ chức triển khai sớm đề án sản xuất vụ hè thu; tập trung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; triển khai các hoạt động phục hồi du lịch, chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội...

Ngọc Loan