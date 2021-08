Sự thật vụ việc Công ty TNHH Khánh Giang chăn nuôi lợn trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Việc Công ty TNHH Khánh Giang tự ý nuôi lợn trong trang trại bò sữa là trái phép, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong Nhân dân. Chính quyền huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra, tổ chức làm việc và yêu cầu công ty khắc phục ngay các sai phạm.

Chăn nuôi không đúng giấy phép, gây ô nhiễm môi trường

Hơn 1 tháng qua, người dân thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (Đức Thọ) và thôn Văn Minh, Trà Liên, xã Thường Nga (Can Lộc) rất bức xúc khi hằng ngày phải hứng chịu mùi hôi thối từ trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang đóng trên địa bàn xã An Dũng. Cùng với ô nhiễm không khí, trang trại này còn có dấu hiệu xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Ông Võ Tân – người dân thôn Ngoại Xuân cho biết, trang trại này trước đây nuôi bò sữa nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây lại chuyển sang chăn nuôi lợn. Từ khi chuyển sang chăn nuôi lợn, mùi hôi thối bốc lên bay vào làng. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, người dân chúng tôi hứng chịu mùi hôi thối, thường phải bịt khẩu trang cả ngày, cả đêm.

“Suốt ngày phải đóng kín cửa nhưng mùi hôi thối vẫn xộc. Con cái đang tuổi học cũng không chịu nổi, phải đi sang nhà bạn cách xa hàng cây số để tránh mùi. Chúng tôi nghe tin huyện chỉ đạo đến ngày 7/8, trang trại phải chuyển hết số lợn đi nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì” – chị Phạm Thị Nhàn ở thôn Ngoại Xuân bày tỏ.

Video: Người dân thôn Ngoại Xuân phản ánh tình trạng ô nhiễm từ trang trại chăn nuôi lợn.

Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà thuộc Công ty TNHH Khánh Giang, có địa chỉ tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ; được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 30/6/2015.

Trang trại được quy hoạch trên diện tích hơn 27,8 ha với quy mô chăn nuôi 300 con bò sữa và 200 con bê cái (bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2015), trong đó khu chuồng trại có tổng diện tích hơn 17 ha.

Sau đó, trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà được UBND tỉnh đồng ý bổ sung đối tượng chăn nuôi lợn đối với khu đất 3 ha (yêu cầu phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định) nằm trong diện tích 27,8 ha được cấp, theo Văn bản số 449/UBND-NL ngày 26/1/2018; song, đến nay, doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục để thực hiện.

Ông Đậu Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang thừa nhận, thời gian gần đây, công ty đã chuyển khoảng 1.600 con lợn giống từ trại lợn giống của công ty ở TX Hồng Lĩnh về nuôi. Trong quá trình nuôi, do sơ suất trong quy trình sản xuất nên đã để chất thải chảy ra ngoài bể xử lý (bể biogas), gây mùi hôi thối.

Xử lý nghiêm những sai phạm của Công ty TNHH Khánh Giang

Video: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn khẳng định việc xử lý những sai phạm tại Công ty TNHH Khánh Giang

Ông Thái Sơn Vinh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ cho biết: Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân, UBND huyện Đức Thọ đã lập đoàn trực tiếp kiểm tra tại trang trại vào các ngày 19 và 27/7.

Tại thời điểm kiểm tra, trang trại đang nuôi 20 con bò nái, 30 con trâu thịt. Ngoài ra, trang trại có 4 khu chuồng nuôi phục vụ chăn nuôi lợn thương phẩm với tổng diện tích khoảng 1.600 m2, đang chăn nuôi 1.646 con lợn (thả nuôi từ ngày 26/6/2021).

Tại các buổi kiểm tra, ông Đậu Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang thừa nhận việc tự ý thay đổi quy mô chăn nuôi (từ bò sang lợn) là trái với quy định do chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; đồng thời, thống nhất với đoàn làm việc sẽ di dời toàn bộ đàn lợn trên ra khỏi trang trại trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 27/7).

Hố xử lý nước thải tại Công ty TNHH Khánh Giang chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Mặt khác, UBND huyện Đức Thọ có Văn bản số 1970/UBND-TN ngày 27/7/2021 về việc giao cho Công ty TNHH Khánh Giang di dời toàn bộ đàn lợn 1.646 con ra khỏi trang trại trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 27/7); yêu cầu công ty khắc phục, nâng cấp, cải tạo các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo việc xử lý nước thải từ hoạt động chăn nuôi đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, không để phát sinh mùi hôi thối, không được phép xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường (chỉ được xả tuần hoàn trong khu vực dự án); giao UBND xã An Dũng thường xuyên giám sát, đôn đốc việc thực hiện trên đối với công ty.

Tuy nhiên, đã hết thời hạn 10 ngày nhưng đến nay, việc di dời đàn lợn vẫn chưa được công ty thực hiện.

Hệ thống chuồng trại nuôi lợn tại Công ty TNHH Khánh Giang đã được đầu tư xây dựng kiên cố

Theo ông Đậu Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang, việc di dời đàn lợn là rất khó khăn, mặc dù công ty đã nhờ một số trang trại nuôi gia công nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên không có trang trại nào nhận nuôi.

“Hiện tại, đơn vị vẫn chưa có phương án di dời đàn lợn theo yêu cầu của UBND huyện Đức Thọ; chỉ có cách duy nhất là chờ số lợn này đạt trọng lượng từ 90 - 100 kg để xuất bán. Do vậy, công ty xin thời gian tối đa 90 ngày để xuất bán hết số lợn 1.646 con và cam kết sau đó sẽ không thả nuôi lợn tại đây” – ông Sỹ đề xuất.

Tại cuộc họp do UBND huyện Đức Thọ tổ chức vào sáng 9/8, các đại biểu dự họp đã khẳng định những sai phạm của Công ty TNHH Khánh Giang trong lĩnh vực đầu tư, chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Đồng thời yêu cầu công ty phải di dời đàn lợn và không được phép tái đàn; tập trung khắc phục và xử lý môi trường một cách triệt để.

Ngày 9/8, UBND huyện Đức Thọ tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan, xã An Dũng và Công ty TNHH Khánh Giang xử lý việc chăn nuôi lợn trái phép tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Giang.

“Chính quyền rất chia sẻ với những bức xúc của người dân cũng như khó khăn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với quan điểm phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo đúng pháp luật, UBND huyện Đức Thọ đã có những động thái quyết liệt trong kiểm tra, xử lý những sai phạm của Công ty TNHH Khánh Giang đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

Để khắc phục tồn tại, đề nghị công ty đảm bảo các điều kiện về môi trường. Từ nay đến ngày 20/8 phải giảm 30% số lợn hiện có, đến 30/9/2021, phải di chuyển hết đàn lợn ra khỏi trang trại và không được phép tái đàn. Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp làm việc trực tiếp và nhận được sự đồng thuận của người dân" – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn khẳng định.

Các cuộc làm việc với người dân phải hoàn thành trước ngày 16/8. Chỉ khi 3 thôn này đồng tình thì số lợn sẽ được thả nuôi đến ngày 30/9/2021, nếu không thì tất cả 1.646 con lợn sẽ phải đưa đi trước ngày 20/8/2021.

Lật lại quá trình tiếp cận và xử lý vấn đề ô nhiễm tại trang trại này cho thấy cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Đức Thọ đã tích cực vào cuộc với các giải pháp rõ ràng, đảm bảo khách quan, nhất là hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Bởi vậy, việc Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 4/8/2021 có bài viết “Chính quyền các cấp tại Hà Tĩnh có bất lực trước nỗi khổ của người dân”, cho rằng chính quyền các cấp Hà Tĩnh không vào cuộc xử lý là thiếu khách quan. Đáng nói hơn là trong bài báo sử dụng nhiều từ ngữ miệt thị chính quyền địa phương, ngành liên quan và xúc phạm cá nhân Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn, mà chúng tôi không tiện dẫn ra.

Nhóm P.V