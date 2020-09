Thị trường bất động sản Hà Tĩnh “nóng" cục bộ

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 khiến dòng tiền mặt của các nhà đầu tư bị hạn chế, nhưng thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn khá ổn định, thậm chí một số vùng có dấu hiệu “nóng”.

“Nóng” cục bộ tại một số địa phương

Đại diện khách hàng chứng kiến cán bộ Trung tâm Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh mở phiếu và công bố giá vùng quy hoạch hạ tầng dân cư khối phố 7, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh vào sáng ngày 21/9/2020

Ngày 10/9, giới đầu tư bất động sản (BĐS) Hà Tĩnh “dậy sóng” khi buổi đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với 5 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thị trấn Nghèn (Can Lộc) được công bố với kết quả vượt giá khởi điểm hơn 200% (từ 5,836 tỷ lên 12,537 tỷ đồng). Với 5 lô đất nhưng có đến hơn 100 người (hồ sơ) tham gia đấu giá.

Đặc biệt, trong tổng số 5 lô đất được đấu giá có 1 lô có giá khởi điểm 1,596 tỷ đồng (mỗi bước giá 48 triệu đồng) được đấu vượt giá lên 4,476 tỷ đồng (lên 60 bước giá). 4 lô còn lại cũng được đấu vượt 200% (lên từ 30 - 33 bước giá).

37 lô đất tại khu G, khu đô thị ven sông Hội (Cẩm Xuyên) được đấu giá vượt 10,480 tỷ đồng.

Trước đó không lâu, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức đấu giá thành công đối với 37 lô đất tại Khu G, khu đô thị ven sông Hội (Cẩm Xuyên). Theo đó, tổng giá khởi điểm là 32,889 tỷ đồng đã được các nhà đầu tư đấu lên 43,369 tỷ đồng (vượt 10,480 tỷ đồng.)

“Trong số 37 lô đấu giá tại khu G, Khu đô thị ven sông Hội, có 1 nhà đầu tư ngoại tỉnh “ôm” 18 lô, đấu vượt giá khởi điểm 17-20 bước giá (mỗi bước giá 30 triệu đồng). Việc nhà đầu tư ngoại tỉnh vào đầu tư với số lượng và mức vượt giá khởi điểm khá lớn như vậy cũng góp phần “tạo sóng” cho thị trường BĐS Hà Tĩnh vốn “ngủ đông” từ đầu năm đến nay” – ông Nguyễn Văn Long, cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Ngoài 2 địa phương trên, thời gian qua thị trường BĐS tại các huyện Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ… qua các phiên đấu giá đều đạt kết quả 100% với mức vượt giá khởi điểm bình quân từ 6-12 bước.

1 trong 20 lô đất tại phường Nguyễn Du được đấu giá sáng 21/9 trúng mức giá cao nhất nhưng cũng chỉ 5 bước giá

Trong khi thị trường BĐS tại một số địa phương khá “nóng” thì tại TP Hà Tĩnh có vẻ bình lặng hơn. Sáng 21/9, Trung tâm Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh tổ chức đấu giá 20 lô đất tại phường Nguyễn Du nhưng chỉ có 15 hồ sơ tham gia trong đó có 12 lô được đấu thành công. Đặc biệt, giá trúng so với giá khởi điểm hầu hết chỉ vượt 1 bước giá (bình quân 62 triệu đồng/bước giá), và chỉ có 4 lô vượt 5 bước giá.

Xu hướng chuyển dịch đầu tư sang bất động sản?

Buổi đấu giá 5 lô đất tại thị trấn Nghèn (Can Lộc) khá “nóng” khi có hơn 100 người (hồ sơ) tham gia

Đánh giá về thị trường BĐS trên địa bàn Can Lộc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn Nguyễn Hữu Sơn cho biết, từ nhiều năm qua, đất ở trên địa bàn thị trấn Nghèn luôn ở mức cao hơn so với các địa phương, kể cả so với TP Hà Tĩnh ở cùng phân khúc. Bởi Can Lộc có lượng lao động nước ngoài khá đông gửi tiền về đầu tư đất khu vực thị trấn để sau về ở và kinh doanh.

Vừa qua, có một số vùng tăng đột biến do đây là khu vực đất kinh doanh (trước cổng bệnh viện Can Lộc – PV) nên có giá cao. Ngoài ra, do dịch covid-19, nhiều lao động trên địa bàn bị “kẹt”, không đi xuất khẩu lao động được, đang “tồn” một số tiền, nay chuyển hướng đầu tư BĐS.

Về thị trường BĐS trên địa bàn TP Hà Tĩnh, theo anh Nguyễn Xuân Hoàng - nhà đầu tư BĐS ở Hà Tĩnh, mức giá khởi điểm tại vùng quy hoạch phường Nguyễn Du là 10 – 11 triệu đồng/m2 là khá hợp lý, phù hợp với mặt bằng chung. Tuy nhiên, do diện tích từng lô khá lớn (trên 200m2) nên “kén” nhà đầu tư vì tổng giá trị khá lớn.

Diện tích các lô đất tại vùng quy hoạch hạ tầng dân cư khối phố 7, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh có diện tích hơn 200m2 nên "kén" nhà đầu tư vì tổng giá trị khá lớn

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Long, cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh, thị trường BĐS Hà Tĩnh những tháng cuối năm ở phân khúc bình dân, trung cấp tại các địa phương dự kiến vẫn sẽ giao dịch tốt. Đặc biệt, đối với những khu vực có triển khai dự án về hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp như Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Đức Thọ… sẽ thu hút nhà đầu tư. Một lý do khiến BĐS dự báo "ấm dần” đó là lãi suất ngân hàng giảm, một số nhà đầu tư “chuyển hướng” đầu tư sang BĐS.

Thanh Hoài – Lê Tuấn