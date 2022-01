TX Hồng Lĩnh: Thi đua “Dân vận khéo” để xây dựng đô thị văn minh

Năm 2021, lực lượng vũ trang TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.