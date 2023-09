Ưu tiên xây dựng cầu Bến Thủy 3 nối Nghệ An với Hà Tĩnh

Cầu Bến Thủy 3 bắc qua sông Lam sẽ nối xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 3 là một trong những dự án được ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trong thời gian tới theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt.

Theo danh mục ưu tiên đầu tư, dự án cầu Bến Thủy 3 nằm trong nhóm dự án vốn ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, trên sông Lam đoạn tiếp giáp giữa huyện Nghi Xuân với 3 địa phương của Nghệ An (huyện Hưng Nguyên, TP Vinh, TX Cửa Lò) đã có 3 cây cầu.

Cầu Bến Thủy 1 nối phường Bến Thủy (TP Vinh) với thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) được khánh thành, đưa vào sử dụng năm 1990. Ảnh: Sách Nguyễn.

Cầu Bến Thủy 2 nối xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) với thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) được khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2012.

Cầu Cửa Hội nối TX Cửa Lò với huyện Nghi Xuân đưa vào sử dụng từ năm 2021.

Với việc đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 3 bắc qua sông Lam, trên địa bàn huyện Nghi Xuân sẽ có 4 cây cầu nối với tỉnh Nghệ An.

Mới đây, chia sẻ tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã khẳng định: Thời gian qua, 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã tăng cường liên kết, hợp tác và giành được kết quả trên một số lĩnh vực. Nghị quyết số 39-NQ/TW là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội phát triển để tỉnh Hà Tĩnh phát triển toàn diện các lĩnh vực, trọng tâm là về dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị.

Từ những kết quả đạt được và trên cơ sở định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục liên kết, hợp tác chặt chẽ với địa phương nhằm thúc đẩy phát triển. Trong đó, tập trung triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 2 địa phương; liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch gắn với “Con đường di sản Miền Trung” với đa dạng loại hình dịch vụ; tiếp tục chú trọng bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa cách mạng hiếu học của con người xứ Nghệ thích ứng với xu thế hội nhập phát triển; phát huy các giá trị di sản văn hóa, các danh nhân văn hóa thế giới, các vị lãnh tụ của Đảng như: Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đại thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Hồ Xuân Hương.... và các khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn... Đồng thời, phối hợp huy động nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư liên vùng; tăng cường liên kết với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; tăng cường liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch, xúc tiến đầu tư với các tỉnh của nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng mong muốn các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để các địa phương triển khai quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ; đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng dùng chung khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh...

