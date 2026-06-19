Đề xuất tăng 166 chỉ tiêu lớp 10 cho các trường THPT phía Nam Hà Tĩnh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh khép lại với nhiều trăn trở,

đặc biệt tại khu vực phía nam - nơi nhu cầu học tập của học sinh vượt xa so với chỉ tiêu được giao cho các trường công lập.

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hội đồng thi Trường THPT Kỳ Anh.

Qua rà soát cho thấy, Trường THPT Lê Quảng Chí chỉ tiêu 486/872 học sinh dự thi; THPT Nguyễn Thị Bích Châu chỉ tiêu 400/705 học sinh dự thi; THPT Kỳ Anh chỉ tiêu 645/837 thí sinh dự thi. Từ thực tế đó dẫn đến tình trạng, hàng trăm học sinh dù có kết quả thi khá cao vẫn đứng trước nguy cơ trượt nguyện vọng 1.

Trước áp lực tuyển sinh căng thẳng tại khu vực phía nam, và căn cứ vào kiến nghị, đề xuất của Ban Văn hóa - xã hội, Thường trực HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh cho phép bổ sung thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 cho 3 trường THPT công lập gồm: THPT Kỳ Anh, THPT Lê Quảng Chí và THPT Nguyễn Thị Bích Châu.

Theo đó, Trường THPT Kỳ Anh được đề xuất tăng thêm 35 chỉ tiêu, nâng tổng quy mô tuyển sinh lên 680 học sinh, điểm chuẩn dự kiến 20,75. Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng 48 chỉ tiêu, lên 448 học sinh với mức điểm chuẩn dự kiến 18,50 điểm. Trường THPT Lê Quảng Chí tăng nhiều nhất với 83 chỉ tiêu, nâng quy mô lên 569 học sinh, tương ứng điểm chuẩn dự kiến là 19,50.

Trường THPT Kỳ Anh được đề xuất tăng 35 chỉ tiêu.

Sự quan tâm của tỉnh, ngành đã mang đến tin vui cho được đông đảo phụ huynh và học sinh sau những ngày thấp thỏm chờ đợi trong lo âu. Chị Trần Thị Ngọc - phụ huynh có con dự thi vào Trường THPT Kỳ Anh chia sẻ: "Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, con tôi đạt 20,75 điểm nhưng vẫn nơm nớp lo trượt vì chỉ tiêu quá ít so với lượng thí sinh đăng ký. Khi nghe tin ngành giáo dục đề xuất tăng thêm chỉ tiêu, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, giờ chúng tôi chỉ mong sớm có quyết định chính thức để con yên tâm".

Niềm vui của chị Ngọc cũng là niềm vui chung của nhiều gia đình trước thông tin điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh để học sinh có thêm cơ hội vào các trường THPT công lập trên địa bàn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Lê Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho hay: “Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường THPT phía nam hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu học tập thực tế của học sinh và khả năng tiếp nhận của các nhà trường, không phải điều chuyển cơ học từ các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở nơi khác. Chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng phổ điểm tuyển sinh, điều kiện phòng học, đội ngũ giáo viên của từng trường trước khi đề xuất tăng chỉ tiêu. Mục tiêu là tạo thêm cơ hội cho học sinh được học tập tại trường công lập ngay trên địa bàn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục không bị ảnh hưởng".

Để đón 48 chỉ tiêu được bổ sung, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu sẽ tăng 1 lớp 10.

Tiếp nhận thông tin được đề xuất tăng chỉ tiêu, các trường THPT tại khu vực phía nam đã chủ động vào cuộc, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh khóa mới.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quảng Chí cho biết: "Nhà trường xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để mở rộng quy mô và nâng cao uy tín. Với 83 chỉ tiêu được bổ sung, ngoài việc tăng sĩ số các lớp hiện có, chúng tôi đề xuất tăng thêm một lớp 10. Trường đã rà soát để chuyển đổi một số phòng chức năng thành phòng học văn hoá, đảm bảo yêu cầu dạy và học. Cùng với nguồn biên chế được tỉnh bổ sung và các giải pháp điều chuyển, biệt phái giáo viên, chúng tôi hoàn toàn yên tâm triển khai nhiệm vụ năm học mới”.

Cùng tinh thần chủ động đó, các Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, THPT Kỳ Anh cũng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện dạy và học khi đón thêm học sinh.

Việc bổ sung chỉ tiêu cho các trường phía Nam tạo điều kiện cho học sinh có thêm cơ hội học tập ngay trên địa bàn.

Việc đề xuất bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường THPT phía nam của tỉnh, dù mới chỉ là giải pháp tình thế, nhưng đây cũng là tín hiệu tích cực, thể hiện sự lắng nghe và trách nhiệm của tỉnh, của ngành giáo dục Hà Tĩnh trước những trăn trở chính đáng của phụ huynh và học sinh. Và với học sinh, phụ huynh, có thêm cơ hội được học tại trường công lập ngay trên quê hương mình thực sự là tin vui đáng chờ đợi trong mùa tuyển sinh năm nay.