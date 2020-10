Covid-19 tới 6h sáng 24/10: Thế giới trên 42,7 triệu ca mắc, Châu Âu lại thành tâm dịch mới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 302.641 trường hợp mắc COVID-19 và 4.044 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 42,7 triệu người.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 29/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 24/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 42.271.844 ca, trong đó có 1.146.211 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 31.329.893 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 75.455 ca và 9.795.740 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 23/10, thế giới có tới 150 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 96 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng trở lại. Dịch tiếp tục chuyển tâm từ Mỹ, Ấn Độ và Brazil sang diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi, ngày 1/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong vòng 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ (50.474 ca), Anh (20.530 ca), Tây Ban Nha (19.851 ca) và Italy (19.143 ca); trong khi đó Ấn Độ (với 565 ca), Mexico (479 ca), Iran (335 ca) và Nga (với 283 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Châu Âu lại đang chứng kiến đợt bùng phát dịch mới khi số ca bệnh tăng mại trở lại ở các nước thành viên.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi mua sắm trên một tuyến phố ở La Habana, Cuba ngày 12/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ đang là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 8.678.288 ca nhiễm và 228.620 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với trên 7,8 triệu ca nhiễm và 117.901 ca tử vong, và Brazil với trên 5,3 triệu ca nhiễm và 155.996 ca tử vong.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại châu Âu khi Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) - cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Liên minh châu Âu (EU), cảnh báo mức độ lây lan virus SARS-CoV-2 tại Anh và 23 nước thành viên của liên minh này vẫn rất “đáng quan ngại”. Theo đánh giá mới nhất của ECDC, toàn bộ các nước thành viên EU, trừ Cyprus, Estonia, Phần Lan và Hy Lạp, đều có mức độ lây lan dịch bệnh ở mức “rất đáng quan ngại”. Trước đó 1 tháng, danh sách này chỉ có 7 nước.

ECDC cho biết số ca mắc COVID-19 tại nhiều nước châu Âu đã tăng dần từ tháng 8 vừa qua, và tăng rõ rệt trong những tuần gần đây. Hiện nguy cơ lây nhiễm đang gia tăng tại hầu hết các nước. Tình hình này đang đòi hỏi phải có hành động cấp thiết trong đó có việc giãn cách xã hội, hạn chế số người tụ tập, rửa tay và khuyến khích đeo khẩu trang.

Một quán bar ở thành phố Manchester, Anh vắng khách trong bối cảnh các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chuẩn bị được áp dụng nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, cố vấn khoa học của Chính phủ Pháp Arnaud Fontanet cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 đang lây lan với tốc độ nhanh hơn so với đợt bùng phát đầu tiên vào mùa Xuân năm nay.

Theo chuyên gia này, đại dịch đã bùng phát trở lại từ tháng 8 và đợt lạnh trong tháng 9 đã khiến virus nhanh chóng lây lan khắp châu Âu do mọi người có xu hướng ở trong các không gian kín nhiều hơn. Ông cho rằng cuộc chiến chống dịch bệnh sẽ là “một cuộc đua marathon” do các bệnh viện và nhân viên y tế có thể lại rơi vào tình trạng khủng hoảng như giai đoạn đỉnh dịch từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm nay.

Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Manchester, Anh trong bối cảnh các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chuẩn bị được áp dụng nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 22/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu hệ thống các bệnh viện công ở thủ đô Paris (AP-HP), ông Martin Hirsch, cảnh báo làn sóng dịch bệnh thứ hai có thể nghiêm trọng hơn đợt một. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân phải điều trị tích cực tại các bệnh viện của AP-HP hiện là 62. Theo ông, số ca nhiễm trên thực tế có khả năng cao hơn con số chính thức, do những người không có biểu hiện không được xét nghiệm.

Lời cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi Pháp thông báo đã ghi nhận 41.622 ca nhiễm mới - mức cao nhất theo ngày, đưa tổng số ca nhiễm lên 999.043 ca, trong đó có 34.210 trường hợp tử vong. Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới mới kể từ đầu tháng 9, Pháp đã tăng cường các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch bệnh, như mở rộng lệnh giới nghiêm đối với 2/3 dân số thay vì chỉ áp đặt tại 9 thành phố, trong đó có thủ đô Paris.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 15/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiều nước châu Âu khác trong đó có Nga, Ukraine, Ba Lan, Romania, Slovakia, Thụy Sĩ đều ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong 1 ngày. Cụ thể, Nga có 17.340 ca nhiễm mới, Ba Lan với 13.632 ca, Ukraine là 7.517 ca, Romania là 5.028 ca và Slovakia là 2.581 ca. Thụy Sĩ cũng ghi nhận thêm 6.634 ca mắc COVID-19, đưa tổng số người nhiễm bệnh vượt 100.000 người lên 103.653 người.

Trước tình hình trên, Chính phủ Anh đã quyết định áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất tại nhiều khu vực của nước này nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.Các biện pháp mới nhất này đồng nghĩa với việc 7,3 triệu người dân ở xứ England sẽ phải trải qua các hạn chế nghiêm ngặt nhất, bắt đầu từ cuối tuần này.

Trong khi đó, Bỉ và Ba Lan cũng đã siết chặt hơn nữa các biện pháp chống dịch. Chính quyền vùng Madrid của Tây Ban Nha cũng ban hành lệnh cấm các hộ gia đình khác nhau tụ tập trong không gian kín từ 24h đêm đến 6h sáng, đồng thời quyết định giảm 50% số lượng người ăn, uống tại các nhà hàng quán bar. Không chỉ châu Âu, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp tại một số nước châu Á cũng đang diễn biến phức tạp.

Bệnh nhân COVID-19 được chuyển tới bệnh viện ở Busan, Hàn Quốc, ngày 14/10/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (KDC) cho biết nước này ghi nhận thêm 155 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong đó có 138 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trên 100 ca, đồng thời đánh dấu số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ ngày 11/9 (với 176 ca). Ngày 23/10 cũng đánh dấu số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại Hàn Quốc tăng cao nhất kể từ ngày 17/9 (với 145 ca). Số ca nhiễm mới nói trên tập trung tại ổ dịch ở các bệnh viện và các trung tâm dưỡng lão.

Trong khi đó, Iran thông báo ghi nhận thêm 6.134 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm tại quốc gia Trung Đông này lên 556.891 trường hợp, trong đó có 31.985 người không qua khỏi. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay tại Iran.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết tính đến nay, châu lục này ghi nhận 1.674.592 ca mắc COVID-19, trong đó 1.380.448 người đã phục hồi, 40.493 ca tử vong. Những quốc gia có số ca lây nhiễm cao nhất tại khu vực là Nam Phi, Ai Cập, Maroc, Ethiopia và Nigeria.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 29/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình trên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi châu Phi tăng cường sử dụng bộ xét nghiệm nhanh để kịp thời đối phó với dịch bệnh. Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của WHO, Matshidiso Moeti cho rằng châu lục này có thể giảm những thiệt hại do dịch bệnh đối với sinh kế và cơ sở y tế nhờ tăng cường sử dụng bộ xét nghiệm nhanh đối với khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Bà Moeti nhấn mạnh việc sử dụng rộng rãi bộ xét nghiệm nhanh với chất lượng cao tại châu Phi có thể là một cuộc cách mạng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trong bối cảnh các ổ dịch bùng phát rải rác.

Hiện chính quyền các nước cũng như các tập đoàn dược phẩm lớn đang đẩy mạnh kế hoạch sản xuất và thử nghiệm vaccine.Thủ tướng Peru Walter Martos thông báo công ty dược Sinopharm của Trung Quốc sẽ cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho 10 triệu người dân Peru và dự kiến sẽ giao hàng cho quốc gia Nam Mỹ vào quý I/2021.

Hãng công nghệ sinh học Mỹ Moderna cũng thông báo chiến lược đa dạng hóa đối tượng thử nghiệm vaccine của mình, nhằm đưa thêm nhiều người thuộc nhóm dễ lây nhiễm tham gia thử nghiệm.

Theo đó, Moderna đã đăng ký cho tất cả 30.000 người tham gia thử nghiệm vaccine giai đoạn 3, bao gồm hơn 25.000 người đã được tiêm liều vaccine thứ hai, bốn tuần sau khi tiêm liều thứ nhất. Trong tổng số người tham gia, có hơn 7.000 người trên 65 tuổi và hơn 5.000 người dưới 65 tuổi mắc các bệnh lý nền như tiểu đường, béo phì thể nặng và bệnh tim.

Hơn 11.000 người tham gia đến từ các cộng đồng da màu (chiếm 37%), trong đó có 6.000 người nói tiếng Tây Ban Nha và hơn 3.000 người Mỹ gốc Phi. Hãng hy vọng sẽ thu thập đầy đủ kết quả lâm sàng vào cuối tháng 11, sau đó sẽ nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp lên Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 16/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 21/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 8.377 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 21.360 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Indonesia hiện là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất khu vực. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” chưa hề thấy dấu hiệu “hạ nhiệt” sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.

Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang hiện hữu khi nước này ghi nhận trên 710 ca bệnh phát sinh và 10 ca tử vong trong 1 ngày qua.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 20/10/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Myanmar dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên ASEAN này hiện rất đáng lo ngại với 1.357 ca bệnh mới và 33 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 21.369 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 293 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 877.901 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 718.992 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 7 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Có Việt Nam, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 23/10.

