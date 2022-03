Fukushima ngổn ngang sau trận động đất - sóng thần khiến hơn 100 người thương vong

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin vụ động đất có độ lớn 7,4 xảy ra vào nửa đêm 16/3 tại tỉnh Fukushima ở đông bắc Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có độ sâu tâm chấn 60 km. Cơ quan này đồng thời cho biết khoảng 1 giờ 30 phút sau khi xảy ra động đất, sóng thần cao 0,2m đã xảy ra dọc bờ biển tỉnh Miyagi (Nhật Bản). Nhật Bản đến sáng 17/3 đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần. Một tàu cao tốc Shinkansen chở trên 100 hành khách đã trật bánh gần Fukushima do động đất nhưng may mắn là không có người bị thương trong vụ việc. Dưới đây là video do tờ Guardian (Anh) tổng hợp về cảnh rung lắc tại nhiều địa điểm ở Nhật Bản trong trận động đất 16/3: