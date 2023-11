Người dân Gaza ngủ ngoài đường vì an toàn hơn trong nhà

Hầu hết người Palestine di tản từ phía bắc Dải Gaza về phía nam chọn ngủ ngoài đường vì các cơ sở tạm trú đã quá tải và sợ trúng đạn Israel nếu ở trong nhà dân.

Các gia đình người Palestine ở phía bắc Dải Gaza trên đường di tản về phía nam - Ảnh: AFP

Theo Đài Al Jazeera, các cơ sở của Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) ở phía nam Dải Gaza được chỉ định làm nơi tạm trú cho những người di tản từ phía bắc đều đã quá tải.

Do đó, hầu hết những người di tản đã chọn ngủ trên lề đường. Những người này cho rằng ở ngoài trời an toàn hơn trong nhà dân, do không ít người thân của họ đã thiệt mạng khi bị Israel không kích trúng nhà mình.

Trong vài tuần qua, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) liên tục yêu cầu toàn bộ người dân ở phía bắc Dải Gaza di tản về phía nam để dọn đường cho chiến dịch đổ bộ của quân đội Tel Aviv.

Điều này đã dẫn đến cuộc di dân ồ ạt của hàng trăm ngàn người Palestine, bất chấp việc nam Gaza vốn không kém phần chật chội.

Từ đó góp phần làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza, vốn đã trong tình trạng cực kỳ khan hiếm lương thực, nước và vật tư y tế.

Ngày 11-11, Bệnh viện al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất Gaza, tuyên bố ngừng hoạt động do thiếu năng lượng sau một thời gian bị quân đội Israel bao vây, bắn phá.

Bên cạnh đó, dù Israel khuyên người dân phía bắc Gaza di tản về phía nam để tránh bom đạn, song không ít người Palestine ở phía nam khẳng định khu vực này vẫn là mục tiêu thường xuyên của không kích Israel.

Tính đến tối 11-11 (giờ Việt Nam), số dân thường Gaza thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã vượt mốc 11.000 người, bao gồm hơn 4.500 trẻ em.

Các cuộc không kích trên nhằm trả đũa cuộc tấn công ngày 7-10 của hơn 3.000 binh sĩ thuộc phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel, khiến 1.200 người nước này thiệt mạng và hơn 240 người khác bị bắt cóc.

Israel cho rằng Hamas đã len lỏi sâu vào đời sống người dân Gaza, đồng thời lợi dụng các cơ sở y tế, trại tị nạn... làm chỗ trú ẩn. Do đó, IDF thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào các địa điểm này nhằm mục tiêu “diệt tận gốc Hamas”.

Dù Liên Hiệp Quốc cùng nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi một cuộc ngừng bắn nhân đạo, Tel Aviv vẫn kiên quyết từ chối vì cho rằng việc ngừng bắn chỉ có lợi cho phía Hamas.

