Nhóm cướp táo tợn xông vào sân bay Chile để chiếm đoạt 32,5 triệu USD

Khoảng chục tên cướp mang vũ khí hạng nặng đã vượt qua các biện pháp kiểm soát an ninh để xông vào đường băng của sân bay quốc tế Arturo Merino Benítez, nơi 32,5 triệu USD tiền mặt từ một chiếc máy bay của Latam Airlines chuẩn bị được chuyển sang chiếc xe bọc thép.

Ảnh minh họa

Vụ đấu súng ở sân bay thuộc thủ đô của Chile ngày 8/3 đã khiến một nhân viên an ninh và một kẻ cướp thiệt mạng. Giới chức Chile cho biết, nhóm cướp định lấy đi hơn 32 triệu USD tiền mặt từ một chiếc máy bay đến từ Miami.

Bộ trưởng Nội vụ Chile Manuel Monsalve cho biết, một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa nhóm cướp và đội an ninh. Ngoài một tên mất mạng, những tên còn lại đã trốn thoát. Hai chiếc xe bị thiêu rụi được tìm thấy gần đó.

“Hành động dũng cảm của lực lượng an ninh đã khiến nhóm cướp thất bại”, ông Monsalve cho biết, và nói thêm rằng nhóm cướp này mang nhiều vũ khí và có tính tổ chức cao.

Video trên mạng xã hội cho thấy nhiều lỗ đạn trên thân chiếc máy bay Delta đậu cạnh chiếc máy bay Latam bị tấn công. Một video khác cho thấy khoảnh khắc cuộc đấu súng xảy ra, trong đó vang lên nhiều tiếng nổ.

Giới chức Chile cho biết, các hành khách đi máy bay không gặp rủi ro nào.

Vụ cướp xảy ra khi số tiền 32,5 triệu USD sắp được vận chuyển sang xe bọc thép để đưa đến nhiều ngân hàng của quốc gia Nam Mỹ này.

Đây không phải lần đầu tiên sân bay ở thủ đô của Chile bị tấn công. Năm 2020, một nhóm trộm lấy đi khoảng 15 triệu USD từ nhà kho của sân bay, sau khi xảy ra vụ trộm 10 triệu USD cũng tại đó 6 năm trước.

Trong bài phát biểu ngày 8/3, Tổng thống Chile Gabriel Boric than phiền về tình hình mất an ninh, cho rằng “khi an ninh không được bảo đảm, mọi thứ khác sẽ lung lay”.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, tình trạng bạo lực gia tăng góp phần khiến tỷ lệ ủng hộ ông Boris suy giảm trong thời gian gần đây.

Theo Tiền phong