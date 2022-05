Nhiều hoạt động hướng về người lao động Hà Tĩnh nhân Tháng Công nhân

Tiếp tục chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, các cấp Công đoàn Hà Tĩnh triển khai nhiều phần việc hướng về người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Sáng 26/5, Công đoàn ngành Giao thông vận tải phối hợp Sở GTVT trao hỗ trợ 8 suất quà trị giá gần 9 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau của các đơn vị trực thuộc.

Đoàn công tác tặng quà, động viên người lao động Công ty CP Vận tải Hà Tĩnh.

Sáng cùng ngày, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khang Kỳ. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa ở cảng Sơn Dương.

Tại buổi lễ, 16 đoàn viên đã được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Việc thành lập công đoàn cơ sở sẽ tạo điều kiện chăm lo, bảo vệ tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động của công ty.

Trước đó, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên phối hợp lãnh đạo địa phương triển khai kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; động viên công nhân, lao động của một số doanh nghiệp trên địa bàn...

... và trao 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của các công ty: CP Sao Mai, CP Khai thác và chế biến đá Cẩm Thịnh, TNHH May và thương mại Đăng Nhật, TNHH May và dịch vụ thương mại Đức Anh. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành cùng lãnh đạo các ban, ngành tặng quà cho công nhân Công ty TNHH May và dịch vụ thương mại Đức Anh.

Dịp này, LĐLĐ huyện cũng gắn biển chào mừng đại hội công đoàn các cấp và hưởng ứng Tháng Công nhân 2022 cho công trình “Khu vui chơi trẻ em” của Trường Mầm non Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

