10 “viên ngọc ẩn” của mùa thu

Krakow, Ba Lan

Là một trong những điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn nhất Ba Lan, Krakow thu hút du khách với khu phố có từ thời trung cổ được bảo tồn tốt, gần trại tập trung Auschwitz, di tích lịch sử nổi tiếng châu Âu, nơi nhiều người Do Thái đã phải bỏ mạng vì nạn diệt chủng dưới thời Đức Quốc xã.

Dù vậy, Krakow vẫn có giá cả tương đối phải chăng so với phần lớn Tây Âu, theo đánh giá từ The Travel. Một bữa ăn tại các quán sữa và cửa hàng bánh chỉ tốn vài USD. Chi phí hàng ngày ở đây chỉ bằng một phần nhỏ so với Paris hay London.

Các điểm tham quan: quảng trường chợ chính, lâu đài Wawel, bảo tàng Nhà máy Schindler. Nơi ở: Dizzy Daisy hostel (từ 68 USD). Ảnh: Maciej Margas/Bored Panda

Dublin, Ireland

Thủ đô Ireland có sự pha trộn giữa nét quyến rũ của thế giới cổ xưa với những rung cảm hiện đại. Nơi đây có những quán ăn bình dân, quán rượu truyền thống, quán bar và cả những nhà hàng cao cấp.

Các điểm tham quan: công viên Phoenix, bảo tàng quốc gia Ireland, thư viện Đại học Trinity. Nơi ở: Ashfield Hostel (từ 118 USD). Ảnh: Location Scout

Budapest, Hungary

Budapest có nhiều công trình kiến trúc lâu đời, di tích lịch sử, cuộc sống về đêm náo nhiệt. Theo The Travel, thành phố này là "một trong những lý do để ghé thăm Hungary" và có chi phí "hấp dẫn nhất châu Âu". Các chuyến bay đến đây giá cũng rẻ hơn nhiều điểm đến khác như Paris hay London. Thủ đô Hungary lạnh vào mùa đông nhưng nhiệt độ tháng 10 vẫn rất dễ chịu, phù hợp cho một tối đi dạo ngoài trời hay ngồi trong quán cà phê.

Các điểm tham quan: phòng tắm nước nóng, quảng trường Heroes, tòa nhà quốc hội. Nơi ở: Classic Hotel (từ 36 USD). Ảnh: Wallpapercave

Giá phòng khách sạn được khảo sát dựa trên giá công bố của các ứng dụng đặt phòng và website khách sạn trong tháng 10.

