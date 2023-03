13 thác nước tự nhiên đẹp như tranh vẽ

Những thác nước được tạo ra bởi mẹ thiên nhiên có sức hút đầy mê hoặc mà nhiều khách du lịch muốn được ghé thăm.

Thác Gullfoss, Iceland : Vẻ đẹp tự nhiên của Iceland được thể hiện trọn vẹn tại công viên quốc gia Thingvellir, một phần của tuyến đường Golden Circle. Một trong những điểm thu hút hàng đầu của công viên là Gullfoss. Đây là một thác nước 2 tầng rộng đổ xuống một hẻm núi đầy bọt. Ảnh: The World Travel Guy.

Thác Yosemite, California (Mỹ) : Nằm ở Sierra Nevadas của bang California, vườn quốc gia Yosemite được biết đến với nhiều thác nước tuyệt đẹp. Trong đó có thác Yosemite cao 739 m gồm 3 thác riêng biệt. Khách du lịch phải leo lên đỉnh rất vất vả nhưng phần thưởng sẽ là tất cả khung cảnh tuyệt vời khi đứng trên cao. Ảnh: Shutterstock.

Thác Iguazu nằm giữa biên giới Brazil và Argentina . Đây là một quần thể thác nước hùng vĩ trên sông Iguazu. Tổng cộng có tất cả 275 thác nước với kích cỡ khác nhau và một trong những thác lớn nhất là Devil’s Throat - thác hình móng ngựa với độ cao 82 m. Ảnh: Shutterstock.

Thác Multnomah, Oregon (Mỹ): Giữa khung cảnh Tây Bắc Thái Bình Dương ở hẻm núi sông Columbia là hàng chục thác nước. Nổi bật có thể đến là thác Multnomah cao gần 187 m. Thác có 2 tầng và nước chủ yếu được cung cấp từ các suối ngầm.

Thác Plitvice, Croatia không chỉ là một thác nước mà là một loạt các thác nước tuyệt đẹp đổ vào 16 hồ bậc thang. Đến đây, du khách có thể chụp ảnh những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp này thông qua các lối đi bằng gỗ xung quanh công viên. Ảnh: Visit Croatia.

Thác Sutherland, New Zealand nằm ở công viên quốc gia Fiordland. Đây là một thác 3 tầng ngoạn mục với độ cao 580 m với nước đến từ một hồ băng. Thác nằm gần vịnh hẹp Milford Sound và từng là nơi quay các cảnh trong loạt phim ăn khách The Lord of the Rings . Ảnh: Suitcase Magazine.

Thác Victoria nằm giữa biên giới Zambia và Zimbabwe : Khung cảnh ở đây giống như một bức màn nước dài hàng chục mét. Kích thước khổng lồ của thác khiến đây trở thành một trong những thác nước được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới. Du khách có thể chứng kiến một số cảnh đẹp tuyệt vời từ đảo Livingstone. Ảnh: AirPano.

Thác Angel, Venezuela : Với độ cao gần 980 m, thác Angel là thác nước cao nhất thế giới. Thác đổ xuống từ trên đỉnh núi Auyantepuy. Thác nước cũng được đặt theo tên của Jimmy Angel, một phi công người Mỹ đã từng hạ cánh trên đỉnh núi vào năm 1937. Ảnh: The Times.

Thác Niagara nằm ở đường biên giới của Mỹ và Canada . Thác này bao gồm 3 thác riêng biệt: thác Horseshoe ở Canada, thác Mỹ và Bridal Veil bên kia biên giới ở New York. Đây là một điểm du lịch độc đáo được nhiều người ghé thăm. Ảnh: Niagara Falls.

Thác Wailua, Hawaii (Mỹ) : Hawaii có nhiều thác nước nhưng không phải thác nào cũng dễ tiếp cận như thác Wailua trên đảo Kauai. Thác nước đôi kỳ diệu này nằm trong phần mở đầu của bộ phim truyền hình Fantasy Islan d. Ảnh: Go Hawaii.

Thác Kaieteur, Guyana : Nếu muốn nhìn cận cảnh một trong những thác nước hùng vĩ nhất thế giới, du khách hãy ghé thăm thác Kaieteur trên sông Potaro. Thác nằm sâu trong khu vực rừng nhiệt đới Amazon của Guyana. Dòng thác hùng vĩ cao 226 m này thường xuyên bị sương mù bao phủ. Ảnh: Travel + Leisure.

Thác Maletsunyane, Lesotho : Mặc dù không nổi tiếng như một số thác nước khác trên thế giới, thác Maletsunyane ở miền Nam châu Phi đẹp không kém. Thác đơn này cao 192 m, được bao quanh bởi các vách đá và đổ vào một hẻm núi thời tiền sử. Ảnh: Britannica.

Thác Havasu, Arizona (Mỹ) : Tuy không phải là thác nước cao nhất hoặc rộng nhất, Havasui chắc chắn là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới. Nằm trong khu bảo tồn Havasupai của tiểu bang Arizona, thác được bao quanh bởi những tảng đá lớn màu đỏ và đổ xuống một hồ nước màu ngọc lam. Ảnh: Roadtrippers.

Tin liên quan: Hà Nội vào top 10 điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á Mới đây Tạp chí The Travel đưa ra danh sách gợi ý những điểm đến hấp dẫn ở khu vực Đông Nam Á dành cho khách du lịch muốn khám phá, trải nghiệm văn hóa, cảnh đẹp của các quốc gia nằm trong khu vực này, trong đó có Hà Nội.

Những điểm đến hấp dẫn du khách ở huyện miền núi Hà Tĩnh Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có do thiên nhiên ưu đãi, huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch để mỗi điểm đến là những trải nghiệm khó quên đối với du khách thập phương.

Theo Zing