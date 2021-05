7 tảng đá khổng lồ chênh vênh như sắp rơi

Với kích cỡ khổng lồ và vị trí như có thể rơi bất cứ lúc nào, những tảng đá này trở thành điểm tham quan nổi tiếng ở cả địa phương và trên toàn thế giới.

Đá thăng bằng, Utah, Mỹ: Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Công viên quốc gia Arches, nằm cạnh đường chính qua công viên, cách cổng vào khoảng 14 km. Tổng chiều cao của khối đá này là 39 m, với tảng phía trên cao 16,75 m và to tương đương 3 chiếc xe bus. Ảnh: NPS.

Đá thăng bằng, Colorado, Mỹ: Nằm tại Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Garden of the Gods (Colorado Springs, Colorado), tảng đá này cao hơn 10 m và nặng khoảng 635 tấn. Như các khối đá khác ở trung tâm, đá thăng bằng hình thành tự nhiên do xói mòn. Hiện tại, nó đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ đến từ biến đổi khí hậu, động đất và con người. Ảnh: Ritebook.

Đá thăng bằng, Digby, Nova Scotia, Canada: Tảng đá nằm ở vịnh St. Mary (đảo Long) này dường như chống lại trọng lực, khi có vẻ đang đứng trên rìa của tảng đá phía dưới. Đá có dạng cột, cao 9 m, gắn với tảng phía dưới ở hai điểm và có một khe hở cho du khách nhìn xuyên qua. Ảnh: Nova Scotia.

Tảng Idol, Brimham Moor, Yorkshire, Anh: Khu vực Brimham Moor có nhiều tảng đá với hình dạng thú vị, thu hút đông đảo khách tham quan. Trong đó, tảng Idol nổi tiếng nhờ kết cấu đặc biệt - một khối lớn thăng bằng trên một khối nhỏ hơn nhiều lần. Hình dạng này được cho là kết quả của sự xói mò bởi nước, băng hà và gió... Ảnh: Amazing Places.

Kjeragbolten, Na Uy: Kjeragbolten là đảng đá 5 m3 nằm kẹt giữa hai vách núi đá ở Lysefjorden ở độ cao 984 m so với mặt đất. Dù có vẻ hiểm trở, du khách có thể dễ dàng lên đây mà không cần thiết bị đặc biệt. Tuy đứng trên Kjeragbolten tương đối an toàn, người leo vẫn được khuyến cáo nên thận trọng. Ảnh: Unusual Places.

Kyaiktiyo, Myanmar: Đá Vàng (còn gọi là Kyaik-htiyo hay Kyaiktiyo) nằm trên một vách núi ở Yagon và được xem là một trong những chốn linh thiêng nhất của Myanmar. Tương truyền, hòn đá được giữ bởi một sợi tóc Phật. Một tháp nhỏ được đặt trên đỉnh, và một mặt của tảng đá được dát vàng bởi những người hành hương. Ảnh: Easy Voyage.

Đá thăng bằng Kummakivi, Ruokolahti, Ba Lan: Nằm giữa rừng, hòn đá này khiến du khách ngạc nhiên và nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó đã được đưa ra, trong đó có cả truyện kể rằng những người khổng lồ đã đem nó đến đây. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng lý do nó ở giữa rừng là do sông băng. Khoảng 8.000 năm trước, dòng sông đã cuốn hòn đá đến đây trước khi tan biến. Ảnh: Rove.

Theo Zing