Bộ ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam từ trên cao” đoạt giải quốc tế

Bộ ảnh đoạt giải khuyến khích cuộc thi quốc tế chụp từ trên cao của Cao Kỳ Nhân khắc họa vẻ đẹp miền quê sông nước, hay vùng biển gắn liền với cuộc sống con người.

Cao Kỳ Nhân, hiện sống và làm việc tại TP HCM, là người Việt duy nhất đoạt giải khuyến khích thể loại Ảnh bộ của cuộc thi Drone Photo Awards vừa công bố kết quả năm 2022.

Cao Kỳ Nhân là người truyền cảm hứng du lịch qua nhiều bộ ảnh đẹp về phong cảnh quê hương và nhịp sống con người với góc chụp trên cao. Bước vào con đường nhiếp ảnh từ cuối năm 2016, anh cũng bắt đầu đi khám phá mọi miền tổ quốc, đã qua khoảng 50 tỉnh thành ở Việt Nam. Nơi anh chụp nhiều nhất là quê hương Phú Yên.

Trên ảnh là ngư dân đang cào ốc trên sông Phú Ngân, huyện Tuy An, Phú Yên. “Đây là một trong những tấm ảnh tôi yêu thích nhất và cũng là một trong những tấm ảnh đầu tiên tôi chụp bằng flycam. Thời điểm chụp trời có mưa nhỏ, nhưng vì cảnh đẹp nên quyết tâm rủi ro. Các vết bùn, cát dưới đáy sông cạn hiện lên tựa như các đám mây. Nhìn thoáng qua, cứ ngỡ những người nông dân đang cào ốc trên mây”, anh nói.

"Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài, hệ thống sông, suối, ao, hồ đa dạng. Cuộc sống con người luôn gắn liền với sông nước. Người dân cũng đã tận dụng lợi thế này để phát triển du lịch kết hợp nông, ngư nghiệp địa phương. Những ngành nghề này đã tạo một nét đẹp riêng của Việt Nam”, anh Nhân cho biết.

Ảnh là những ngư dân đang thả lưới vây bắt cá cơm trên vùng biển tại Hòn Yến, Phú Yên.

Drone Photo Awards là một phần của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín SienaInternational Photo Awards, được tổ chức lần đầu năm 2015 tại Italy. Các tác phẩm được quay chụp từ các thiết bị như drone, diều, dù lượn, khinh khí cầu hay trực thăng. Năm 2022, cuộc thi thu hút hàng nghìn ảnh của các nhiếp ảnh gia dự thi từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm 7 hạng mục ảnh đơn và hạng mục chùm ảnh. Tất cả ảnh đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày tại triển lãm Above Us Only Sky trong một tháng, kể từ tháng 10 tại Siena, Italy. Ở hạng mục Ảnh đơn, 7 ảnh của tác giả Việt đoạt giải khuyến khích.

Cảnh ra khơi tại biển Vinh Thanh (huyện Phú Vang), một trong những bãi biển đẹp, nguyên sơ của Thừa Thiên - Huế. Ngư dân đánh bắt gần bờ nên phương tiện ra khơi khá giản đơn, với ghe, thuyền thúng, lưới, mồi câu, một ít thực phẩm và nước uống.

“Trong lúc những ngư dân đẩy thuyền ra biển, những con sóng không ngừng vỗ vào bờ và vô tình tạo thành hình dạng một con cá voi (cá Ông). Đây là loài linh thiêng, luôn phù hộ mỗi khi ngư dân ra khơi”, anh cho biết.

Người nông dân đang chở lúa sau khi gặt về bằng thuyền tại Phù Cát, Bình Định. Cảnh quan, thời tiết và thời điểm chụp theo mùa (như mùa lúa chín) là các yếu tố quan trọng để có một bức ảnh phong cảnh đẹp. Người chơi ảnh đôi khi phải đi lại rất nhiều lần mới có bức ảnh ưng ý.

Cảnh nhộn nhịp trên chợ cá Tam Tiến thuộc huyện Núi Thành, cách TP Tam Kỳ, Quảng Nam khoảng 15 km. Chợ chỉ họp mùa hè (vào vụ cá nam) và là nơi bán hải sản đầu mối lớn nhất của tỉnh. Rạng sáng, hàng trăm tàu thuyền đánh bắt chở cá tôm về tập kết ven bờ. Cách đây hơn 15 năm, Tam Tiến đơn thuần là nơi tàu thuyền cập bến. Ngày nay, khi số lượng tàu đánh cá tăng lên, thương lái cũng tập trung nhiều hơn, tạo nên khu chợ sầm uất.

"Tôi chụp ảnh thiên về phong cảnh, cảm nhận được Việt Nam thật đẹp. Tùy theo cách thể hiện góc chụp trên cao hay góc thấp thì Việt Nam vẫn luôn đẹp. Tuy nhiên có nhiều cảnh đẹp tại một số nơi phải nhờ flycam mới ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên. Ảnh phong cảnh chụp bằng flycam cũng là cách để các nhiếp ảnh gia có thể quảng bá được quê hương đất nước đến với độc giả trong nước và quốc tế”, anh chia sẻ.

Những ngư dân quăng chài đánh cá (có yếu tố sắp đặt), một hình ảnh quen thuộc khi các nhiếp ảnh gia đến sáng tác tại sông Như Ý (phường Vĩ Dạ, TP Huế).

"Việc chụp ảnh bằng flycam luôn mang nhiều yếu tố rủi ro, đặc biệt là mất tín hiệu, rơi flycam. Nhưng có lẽ người đam mê chơi ảnh trên cao chấp nhận rủi ro đó, để có được một tấm ảnh đẹp ưng ý”, anh Nhân nói.

Chăn trâu trên cánh đồng ngập nước và đầy cỏ dại tại ngoại thành TP Hồ Chí Minh.

Người dân cho vịt ăn tại đầm Trà Ổ, Bình Định, cảnh đời thường nhưng hiện lên hình ảnh đậm chất quê qua góc chụp trên cao.

Rừng dừa nước tại Tịnh Khê, Quảng Ngãi, nơi có nhiều loại thủy sản sinh sống, mang lại nguồn sống dồi dào cho người nông dân.

Theo VNE