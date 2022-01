Các điểm du lịch, giải trí ở Hà Tĩnh thích ứng an toàn theo từng cấp độ dịch

Đảm bảo các quy định phòng, chống dịch luôn là yếu tố được các điểm du lịch, giải trí ở Hà Tĩnh chú trọng, nhất là khi UBND tỉnh yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn các hoạt động VH-TT&DL trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Du khách hành hương về chùa Hương Tích

Tại Khu du lịch chùa Hương Tích, theo kế hoạch ban đầu, huyện Can Lộc xây dựng 2 phương án: phương án 1 - trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát tốt và được UBND tỉnh cho phép, huyện sẽ tổ chức lễ khai hội du lịch chùa Hương Tích năm 2022 ở quy mô cấp huyện với nhiều hoạt động văn hóa; phương án 2 - trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện sẽ không tổ chức phần hội, thay vào đó, chỉ tổ chức phần lễ.

Tuy nhiên, linh hoạt với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, nhất là sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số nội dung Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, huyện Can Lộc đã quyết định chọn phương án 2: chỉ tổ chức phần lễ, thực hiện quy định phòng dịch nghiêm ngặt.

Dừng tổ chức lễ khai hội, Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích đồng thời tăng cường công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Chấp hành chỉ đạo của các cấp chính quyền, ngành chuyên môn, chúng tôi quyết định chỉ tổ chức phần lễ trong việc triển khai các hoạt động du lịch đầu năm mới tại chùa Hương Tích. Trong đó, thực hiện 2 phần lễ chính là lễ cúng Tam bảo cầu cho quốc thái dân an năm du lịch 2022 an toàn, hiệu quả vào ngày 6/2/2022 (tức mồng 6 tết Nguyên đán); Lễ Khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát vào ngày 20/3/2022 (tức ngày 18/2 âm lịch). Phần lễ sẽ diễn ra với những thành phần chủ chốt đảm bảo đúng quy định về số người và đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Tương tự, kế hoạch lễ giỗ kỷ niệm 645 năm (1377-2022) ngày mất của Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu dự kiến sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ 9/3 đến 13/3/2022 (tức ngày mồng 7/2 - 11/2 năm Nhâm Dần) cũng đang được ban tổ chức địa phương này cân nhắc về quy mô, cách thức tổ chức nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Hiện tại, trong thời điểm cuối năm Tân Sửu 2021, du khách hành hương về đền khá đông, Ban quản lý đền Bà Hải cũng đã có những biện pháp tăng cường phòng dịch thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tất cả các điểm tham quan, hành lễ tại Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) đều đã được lắp đặt mã QR phục vụ du khách khai báo y tế.

Ông Phan Công Đính - Trưởng Ban quản lý (BQL) Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu thông tin: “Ngoài sự chuẩn bị kỹ càng các biện pháp phòng dịch từ trước như bố trí đặt 2 máy sát khuẩn tự động công nghệ Hàn Quốc ngay lối ra vào, tổ chức người giám sát việc thực hiện 5K đối với du khách, BQL đền quyết định không tổ chức hành lễ tập trung đông người, thay vào đó, du khách chỉ đến thắp hương tại đền”.

Bên cạnh dừng các lễ hội, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, các điểm đến tham quan, giải trí như các khu di tích lịch sử, bảo tàng, rạp chiếu phim... trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Du khách về thăm viếng khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp cuối năm Tân Sửu.

Ông Đào Anh Tuân - Phó BQL khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc) cho biết: "Chúng tôi huy động 100% nhân lực, chia làm 3 tổ trực thường xuyên ở khu di tích. Hiện tại, các điểm tâm linh của khu di tích đã được trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho du khách. Du khách đến sẽ có nhân viên hướng dẫn, yêu cầu khai báo y tế, giữ khoảng cách và chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch”.

Du khách tham quan phòng trưng bày hiện vật chiến tranh tại Ngã ba Đồng Lộc, ảnh chụp chiều 18/1/2022.

Thực hiện chỉ đạo mới của UBND tỉnh về phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay, các rạp chiếu phim, bảo tàng, các điểm giải trí được phép hoạt động cũng đã triển khai các biện pháp thích ứng mới.

Anh Nguyễn Trí Hùng - Quản lý rạp chiếu phim CGV Vincom Hà Tĩnh trao đổi: “Ngoài việc chỉ phục vụ tối đa 50 ghế trong một lần trình chiếu phim, chúng tôi đã trang bị 200 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để sử dụng khi cần thiết. Trong trường hợp khách đến xem phim khi đo thân nhiệt và có dấu hiệu bất thường như ho, sốt chúng tôi cũng sẽ thực hiện test nhanh và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi có sự cố xẩy ra”.

Rạp chiếu phim CGV Vincom tại TP Hà Tĩnh chỉ phục vụ tối đa 50 khách trong một lần trình chiếu tại 1 phòng chiếu. (Trong ảnh: các hàng ghế được bố trí giữ khoảng cách an toàn).

Thời gian này, Bảo tàng Hà Tĩnh đang mở phòng trưng bày chuyên đề “Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh”.

Bảo tàng Hà Tĩnh đang trưng bày chuyên đề Di tích danh thắng và cổ vật Hà Tĩnh". Ảnh: Cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh kiểm tra các hiện vật trưng bày tại phòng chuyên đề.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, bảo tàng đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng dịch. Trong đó, cùng với hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, đơn vị này còn giảm quy mô mỗi đoàn khách xuống dưới 50 người/lượt.

Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động VH-TT&DL dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở VH-TT&DL sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của các cấp, ngành liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trước, trong và sau tết. Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Thiên Vỹ - Ngọc Thắng