Chuyên gia nêu lý do nên đi du lịch vào mùa thu

Chuyên gia khuyên nên du lịch vào mùa thu bởi đây là giai đoạn thấp điểm, giá dịch vụ giảm trong khi thời tiết thuận lợi.

Hayley Berg, chuyên gia kinh tế của ứng dụng du lịch Hopper có trụ sở tại Canada, cho rằng lựa chọn du lịch vào mùa thu “sáng suốt” hơn so với những chuyến đi vào mùa hè cao điểm.

Thời điểm tháng 9, tháng 10 bắt đầu vào mùa thấp điểm du lịch, giá dịch vụ giảm. Ngoài ra, thời tiết mùa này cũng dễ chịu hơn, ít có những đợt nắng nóng. Các điểm du lịch cũng bớt đông đúc. Những điều này giúp du khách có những trải nghiệm du lịch thoải mái hơn so với mùa hè.

Thành phố Seoul mùa thu năm 2022 trong ống kính khách Việt. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Cố vấn du lịch Jim Bendt, chủ sở hữu công ty Pique Travel Design ở Minneapolis-St.Paul, Mỹ, cho biết “quá tải lượng khách” luôn là vấn đề chính khiến chuyến du lịch vào mùa hè trở nên tồi tệ. Du lịch trái mùa, chọn mùa thấp điểm giúp du khách tận hưởng cảnh quan điểm đến mà không phải chen chân trong đám đông.

Theo thông tin từ ứng dụng du lịch Hopper, giá vé máy bay ở nhiều quốc gia thời điểm đầu mùa thu thường có xu hướng giảm. Từ tháng 9 đến tháng 11, các chặng bay nội địa Mỹ có giá phải chăng hơn so với dịp hè, dao động 137-179 USD mỗi chặng. Giá vé máy bay nội địa trung bình vào mùa thu giảm 29% so với giá trung bình vào mùa hè cao điểm, từ tháng 6 đến tháng 8. Giá vé các chặng bay từ Mỹ mùa thu năm nay giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 10% so với mùa thu 2019.

Giá vé các chuyến bay quốc tế cũng đang giảm đáng kể sau khi tăng cao trong dịp hè. Giá vé trung bình từ các địa điểm ở Mỹ đến châu Âu giảm 31% so với mùa hè. Tuy nhiên, do lạm phát, chi phí du lịch đến châu Âu mùa thu nhìn chung vẫn cao hơn so với trước dịch khoảng 18%.

Đối với các chuyến bay đường dài đến một số địa điểm ở châu Á, giá giảm hơn dịp hè khoảng 37% nhưng cao hơn thời điểm mùa thu 2019 khoảng 57%.

Nhiều khách sạn tại các điểm du lịch ở Mỹ cũng giảm giá phòng từ tháng 9, thấp hơn khoảng 5% so với dịp hè. Chi phí thuê xe tự lái cũng giảm khoảng 5%.

Thời tiết dễ chịu cũng là yếu tố khiến du lịch mùa thu hấp dẫn hơn. Đợt hè vừa qua, nhiều điểm du lịch ở châu Âu ghi nhận tình trạng nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi vượt ngưỡng 38 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ đầu tháng 9 ở châu Âu trung bình trên 20 độ C.

Ashley Les, cố vấn du lịch của một công ty có trụ sở tại Lisbon, Bồ Đào Nha, cho biết, chi phí lưu trú tại nhiều khu nghỉ dưỡng tại châu Âu bắt đầu giảm vì tháng 9 là thời điểm nhiều du khách quay lại công việc, sinh viên bắt đầu nhập học.

"Tháng 1, tháng 9 và tháng 10 là ba tháng mà hầu hết mọi người không đi du lịch. Do đó chi phí du lịch tại những thời điểm này thấp hơn nhiều so với các tháng khác", chuyên gia Hayley Berg nói.

Alex Bentley, nhà sáng lập công ty du lịch Audley Travel tại Anh, gợi ý Nepal, Nam Phi và Indonesia là những điểm đến “rất đáng cân nhắc” cho kỳ nghỉ dài ngày trong mùa thu.

Theo Bích Phương/VNE