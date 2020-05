Du lịch biển Hà Tĩnh chiếm 70% du khách trong dịp lễ 30/4, 1/5

Tính đến cuối chiều 3/5, Hà Tĩnh đã đón khoảng hơn 74.300 lượt khách du khách đến tham quan du lịch trên địa bàn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách tham quan giảm 87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng lượt khách lưu trú chỉ đạt 3.000 lượt; khoảng 7.000 lượt du khách tìm về các địa chỉ đỏ trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong ảnh: Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón gần 5.000 lượt khách tham quan, đạt khoảng 35% so cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hà Tĩnh trong dịp 30/4, 1/5 năm nay chủ yếu là du lịch biển, chiếm hơn 70%. Trong đó, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch biển Thiên Cầm đạt khoảng 15.000 lượt, lượng khách đặt phòng hơn 20%. (Ảnh chụp tại bãi biển Thiên Cầm)

Cùng với du lịch biển, hoạt động du lịch sinh thái cũng được khởi động trở lại. Trong 4 ngày nghỉ lễ đã có khoảng hơn 1.200 du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Đồng Nôi.

Điều kiện thời tiết thuận lợi, những ngày tiếp theo lượng khách du lịch đến Hà Tĩnh dự kiến còn tăng mạnh. Ngành đang tập trung chỉ đạo các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của Chính phủ và công văn của tỉnh, chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động khai thác du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh Lê Trần Sáng

Quang Sáng