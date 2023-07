Du lịch Hà Tĩnh bứt phá, tăng tốc

Bằng sự chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu, điểm du lịch; làm mới, bổ sung nhiều sản phẩm chất lượng, 6 tháng đầu năm 2023, Hà Tĩnh đón gần 2 triệu lượt khách tham quan, hoàn thành 78% kế hoạch đề ra của năm.

Biển Thiên Cầm đông khách dịp cuối tuần. Ảnh: Đình Nhất

Tăng tốc mạnh mẽ

6 tháng đầu năm 2023 chứng kiến sự bứt phá, tăng tốc mạnh mẽ của ngành du lịch Hà Tĩnh, khi các chỉ tiêu về lượt khách tham quan, lưu trú tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 6/2023, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón 1.958.922 lượt khách tham quan (tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và đạt khoảng 78% so với kế hoạch năm 2023). Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 546.522 lượt, khách nước ngoài đạt gần 9.000 lượt.

Để có những kết quả đó, ngành VH-TT&DL cùng chính quyền các cấp đã nỗ lực trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách gần xa. Trong đó, tiêu biểu như các như lễ hội: chùa Hương Tích (Can Lộc), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn), đền Củi (Nghi Xuân), đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh)…

Khác với mọi năm, chỉ đông khách mùa lễ hội, năm nay, chùa Hương Tích (Can Lộc) thu hút lượng lớn du khách cả trong dịp hè. Trong ảnh: Du khách về "Hoan Châu đệ nhất danh lam" dịp tháng 5/2023.

Từ bước khởi động tạo đà tích cực, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh bước vào giai đoạn tăng tốc bằng sự chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu, điểm du lịch biển, làm mới, bổ sung nhiều sản phẩm chất lượng. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, ngành VH-TT&DL và các địa phương cũng đã sớm triển khai việc khai trương du lịch biển bằng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, tạo sự lan tỏa, quảng bá rộng rãi, thu hút du khách.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Trưởng ban Quản lý Khu du lịch (KDL) Xuân Thành cho biết: “Ngay từ giữa tháng 4/2023, với sự kiện Tuần lễ Văn hóa Nguyễn Du do UBND huyện Nghi Xuân tổ chức, đã có đông đảo du khách về với biển Xuân Thành. Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 gắn với lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 khiến lượng khách tăng đột biến. Chỉ trong ngày khai trương, chúng tôi đã đón khoảng 20 nghìn lượt khách, tất cả các cơ sở lưu trú đều kín phòng”.

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh tại KDL Xuân Thành (Nghi Xuân) vào ngày 22/4/2023, đã thu hút hàng chục nghìn du khách về tham dự.

Sức ảnh hưởng, hiệu quả từ việc tổ chức nhiều chương trình sự kiện từ đầu tháng 4/2023 đến giữa tháng 6/2023 như: Tuần văn hóa Nguyễn Du, lễ khai trương du lịch biển, các giải đấu bóng chuyền bãi biển, giải golf… đã giúp KDL Xuân Thành thu hút lượng khách lớn.

Trong 6 tháng đầu năm, KDL này đã đón khoảng 168.160 lượt khách, tăng 391% so với cùng kỳ năm 2022 (riêng tháng 6 là 56.745 lượt). 6 tháng đầu năm, các khu, điểm du lịch biển khác cũng đã đón lượng khách lớn như: KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đạt 307.000 lượt, KDL biển Lộc Hà đạt trên 358.000 lượt…

KDL biển Lộc Hà là một trong những điểm đến thu hút du khách trong mùa hè 2023.

Bên cạnh yếu tố tổ chức nhiều sự kiện, tăng cường quảng bá hình ảnh, việc có thêm nhiều cơ sở lưu trú chất lượng cao (Khách sạn 4 sao Hải Âu, homestay Thiên Cầm, Resort Hoa Tiên Paradise…) và sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn (tour trải nghiệm câu mực đêm, quán bar bãi biển, kéo lưới rùng cùng ngư dân, cưỡi ca nô lướt sóng...) là yếu tố giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút du khách.

Du khách trải nghiệm Teambuilding ở bãi biển Thiên Cầm dịp đầu tháng 6/2023.

Anh Nguyễn Trung Đức - Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trong tháng 6/2023, chúng tôi đã tổ chức đưa trên 2.000 khách về tham quan và lưu trú tại các khu, điểm du lịch biển trên toàn tỉnh (gấp đôi cùng kỳ năm 2022), trong đó, khách ngoại tỉnh chiếm 65%. Một trong những lý do du khách lựa chọn các điểm đến là do năm nay có thêm nhiều cơ sở lưu trú chất lượng cao và các điểm đến cũng đầu tư nhiều sản phẩm phục vụ du khách”.

Nhà hàng Ocean thuộc khách sạn Hải Âu đạt tiêu chuẩn 4 sao cộng vừa được đưa vào sử dụng tại KDL Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Nỗ lực để về đích

Thu hút lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng đông trong 6 tháng đầu năm cho thấy, ngành du lịch Hà Tĩnh có những bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Hà Tĩnh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Một trong số đó là cơ sở lưu trú chất lượng cao còn ít, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách.

Anh Lê Ngọc Doãn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Holiday (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Mặc dù có thêm một số khách sạn, homestay mới nhưng hiện tại, các khu, điểm du lịch biển trong tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là các cơ sở lưu trú đạt chất lượng cao. Đó cũng là lý do thời gian qua, chúng tôi phải từ chối rất nhiều đoàn khách đăng ký trải nghiệm sản phẩm “Khám phá biển Thiên Cầm về đêm” do không tìm được cơ sở lưu trú đáp ứng yêu cầu”.

Du khách trải nghiệm hành trình buổi chiều trong tour "Khám phá biển Thiên Cầm về đêm”, dịp tháng 6/2023.

Ngoài cơ sở lưu trú thì một số KDL biển cũng nghèo nàn về các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Chị Nguyễn Thị Loan (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dịp cuối tuần giữa tháng 6, gia đình tôi và một số bạn bè đi nghỉ ở KDL Xuân Thành nhưng buổi đêm không biết chơi gì, ăn gì. So với nhiều KDL biển khác ở tỉnh bạn, dịch vụ ăn uống, vui chơi về đêm rất đa dạng. Rõ ràng, biển Hà Tĩnh đẹp, gần đây có nhiều đổi mới nhưng để níu chân du khách thì cần phải đầu tư thêm nhiều sản phẩm hơn nữa…”.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng và dự báo của một số cơ sở lưu trú về lượng khách đặt phòng đạt công suất cao trong tháng 7, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh có cơ sở để đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2023 với việc đón 2,5 triệu lượt khách. Tuy nhiên, để “đi đường dài” và nhất là xây dựng du lịch thành 1 trong 4 ngành kinh tế trọng điểm như trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đòi hỏi các cấp chính quyền và ngành VH-TT&DL cần phải nỗ lực hơn nữa.

Bãi biển đẹp, thêm nhiều cơ sở lưu trú chất lượng nhưng KDL Xuân Thành vẫn còn thiếu các sản phẩm du lịch phụ trợ. Trong ảnh: Một góc KDL Xuân Thành về đêm, ảnh Đậu Hà.

Để khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh phát triển du lịch, dựa trên lợi thế sau khi tỉnh công bố Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng và lợi thế để thu hút các nhà đầu tư xây dựng dự án tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh. Trong đó, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các cơ sở lưu trú chất lượng cao, đồng thời khuyến khích các đơn vị làm du lịch không ngừng tìm kiếm, tạo ra các sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách Ông Lê Trần Sáng Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Thiên Vỹ