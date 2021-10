Kinh ngạc trước miếng bơ nặng 200g có giá gần 3 triệu đồng

Bơ Ridiculous No.55 Butter mang hương vị tôm hùm, cua và trứng cá, đã trở thành một trong những loại thực phẩm đắt tiền nhất và ngon nhất thế giới.

Miếng bơ mang hương vị tôm hùm, cua và trứng cá có giá lên đến 130 USD. (Nguồn: odditycentral.com)

Trên thế giới có rất nhiều loại bơ nhưng không phải tất cả bơ đều được tạo ra như nhau. Ridiculous No.55 Lobster and Crab Butter do công ty gia đình Sublime Butter có trụ sở tại Anh sản xuất là một loại bơ mang hương vị vô cùng đặc biệt, khác với các sản phẩm bơ truyền thống được tìm thấy ở siêu thị.

Nó được đánh bông từ loại chất béo sữa tốt nhất, sau đó tẩm cùng vị tôm hùm, cua Devon, trứng cá muối, thì là và chanh để tạo nên sự bùng nổ vị giác.

Chris Mair, người sáng lập công ty Sublime Butter, cho biết: “Về cơ bản, Ridiculous Butter cũng sẽ giống như cái tên của nó: hài hước, phá cách. Chúng tôi thích vượt qua ranh giới và làm những điều chưa từng làm trước đây. Năm ngoái, chúng tôi đã tạo ra loại bơ mang hương vị nấm truffle, tủy xương, bơ phô mai Madeira and Blue Stichelton. Năm nay chúng tôi tạo ra Ridiculous Number 5 với vị tôm hùm, cua và trứng cá muối.”

Thay vì bao bì bơ thông thường, Ridiculous No.55 Butter được để trong một chiếc cốc sứ được làm thủ công ở Ý. Ridiculous No.55 Butter không những mang lại vị ngon khó cưỡng mà vẻ ngoài cao cấp của nó cũng khiến người mua sẵn sàng bỏ ra 130 USD (gần 3 triệu VND) để thưởng thức.

Công ty Sublime Butter từ trước đến giờ nổi tiếng với các loại bơ mang hương vị, nhưng cho đến nay, No.55 có lẽ là loại đặc biệt và kỳ lạ nhất.

Ridiculous No.55 Butter là một trong những sản phẩm đã giành được ba sao tại giải thưởng Great Taste năm nay do tổ chức The Guild of Fine Foods tổ chức.

Một hội đồng gồm 355 giám khảo đều đồng ý rằng hương vị tinh tế và kết cấu mịn như nhung đã khiến loại bơ này trở thành một trong những loại thực phẩm ngon nhất thế giới . Một phần ba trong số đó cho biết họ không thể cưỡng lại món ăn này.

Một nhà phê bình ẩm thực nhận xét: “Bạn có thể nói đây là một loại bơ ngon khi bạn muốn ngồi đó và chỉ ăn từng thìa bơ mà không cần có bánh mì hay bánh quy đi kèm. Đây là một loại bơ như vậy.”

Với giá 130 USD cho mỗi miếng bơ nặng 200 gram, Ridiculous No.55 Butter được xem là một trong những loại thực phẩm đắt tiền nhất.

Theo Vietnam+