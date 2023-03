Một trong 5 điểm đến quốc tế có lượng tìm kiếm nhiều nhất gọi tên Việt Nam

Với dữ liệu từ nền tảng du lịch Expedia, chuyên trang du lịch Mỹ Travel off Path đã xếp Việt Nam nằm trong nhóm những điểm nên đến du lịch hè 2023.

“Mùa hè là giai đoạn cao điểm du lịch. Thời gian này du khách nên tới các nước châu Á và châu Âu vì có nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi”, bài viết nhận định.

Việt Nam đang trở thành điểm đến được khách nước ngoài quan tâm và tìm kiếm nhiều cho chuyến đi vào dịp hè 2023 (Ảnh: Travel).

Và theo nền tảng Expedia, “việc lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè đang gia tăng với lượng tìm kiếm cao hơn 50% so với những năm trước”.

Trong số 5 điểm đến được Travel off Path nhắc tới, Việt Nam là một trong số đó. Đây là một trong những quốc gia có lượng du khách tìm kiếm lớn vào hè năm 2023. Những thành phố như Hà Nội có tỷ lệ tìm kiếm và đặt phòng lên tới 298%; Đà Nẵng là 439% và TP.HCM đạt 219%.

Bài viết nhận định, tỷ lệ tìm kiếm này chứng tỏ rằng “trên thế giới có nhiều điểm đến hơn là những nơi mà du khách vẫn thường rập khuôn đổ xô tới hàng năm”.

Một du khách trải nghiệm chụp hình cùng nón lá và gánh hàng rong trên đường phố Hà Nội (Ảnh: Viet Vision Travel).

Travel off Path nhận định, “Hà Nội được mệnh danh là thủ đô nghệ thuật. Tại đây, du khách có thể tìm thấy những công trình kiến trúc thú vị và tìm hiểu nền văn hóa có tuổi đời hàng thế kỷ của thành phố”.

Từ lâu, Việt Nam đã trở thành cái tên quen thuộc trong các bảng xếp hạng của nhiều tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới. Đất nước hình chữ S sở hữu đường bờ biển dài, bãi cát trắng, nước trong xanh với nhiều cảnh quan hấp dẫn. Tới đây, khách quốc tế còn được trải nghiệm văn hóa ẩm thực phong phú thuộc nhiều vùng miền.

Du khách chụp hình ở vườn hoa bách nhật, Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Bên cạnh Việt Nam, Travel off Path còn nhắc tới 4 quốc gia khác như Nhật Bản, New Zealand, Pháp và Italia. Trong đó, Nhật Bản và New Zealand là điểm đến được du khách tại Mỹ và khu vực Bắc Mỹ tìm kiếm nhiều nhất.

