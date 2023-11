Nhiều sân bay miền Tây ế khách

Sân bay nơi đông, nơi vắng hoe Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong chín tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng hành khách qua các cảng hàng không nội địa đạt 89 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc nội giảm 3,6%, chỉ đạt 65,3 triệu khách. Riêng lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng lên tới 266,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 23,7 triệu khách. Dù thị trường quốc tế mở cửa gần như hoàn toàn nhưng các hãng hàng không nội địa của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Các hãng mở rộng mạng bay bay quốc tế để tăng doanh thu thay vì tập trung ở thị trường nội địa. Chẳng hạn trong quý 3-2023, Hãng Vietjet đã mở mới bảy đường bay quốc tế, nâng tổng số đường bay lên 125 (45 đường bay quốc nội và 80 đường bay quốc tế). Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một hãng hàng không tại Việt Nam cho biết các đường bay tỉnh thường xuyên rơi vào tình trạng lỗ, trừ ngày lễ, Tết. Do đó, việc duy trì đường bay thường lệ khá căng thẳng trong thời điểm này đến những sân bay vắng khách như Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá... Hầu hết các “cứ điểm” mà hãng bay khai thác tập trung như Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Cam Ranh, Đồng Hới. Theo đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn vị này đang quản lý khai thác 22 sân bay, trong đó chỉ có sáu sân bay có lãi, còn lại thu không đủ bù chi. Trong đó có sân bay mỗi ngày chỉ khai thác 3-4 chuyến nhưng cảng vẫn phải vận hành 24/7 để đảm bảo an ninh, an toàn trong vấn đề khai thác... “Hãng bay than lỗ, vắng khách nên dừng khai thác ở một số chặng bay đến sân bay nhỏ khiến các sân bay này ngày càng vắng khách hơn”, vị này nói.