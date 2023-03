Phòng khách sạn được in 3D, xây chỉ mất vài ngày

Tổ hợp cắm trại cao cấp của El Cosmico tại Texas sắp được mở rộng với phòng ngủ, hồ bơi in 3D.

Công ty xây dựng Icon vừa công bố hợp tác với thương hiệu khách sạn El Cosmico để mở rộng khu cắm trại và du lịch tại Marfa, Texas (Mỹ). Điều đặc biệt là các phòng ngủ, hồ bơi, phòng spa và khu tiện ích được in 3D bằng máy in của Icon.

Dự án mở rộng khu cắm trại của El Cosmico dự kiến khởi công từ năm 2024 trên khu đất rộng 26,3 ha. Trong khi đó, địa điểm cũ với diện tích khoảng 8,5 ha sẽ bổ sung 30-50 phòng ngủ với giá rẻ hơn, cũng được in 3D.

Phòng ngủ giá rẻ có thiết kế đơn giản với diện tích nhỏ, gồm một giường. Theo Business Insider, những bức tường này mất khoảng 4-8 ngày để in, trong khi các kiến trúc lớn hơn có thể mất 2 tuần.

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế bởi công ty kiến trúc BIG (Bjarke Ingels Group) với những mái vòm và đường cong mềm mại, tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên.

Jason Ballard, CEO Icon cho biết nếu không có máy in 3D, những cấu trúc cong này “gần như không thể xây dựng, trừ khi tăng chi phí gấp 10 lần”.

Đây cũng là dự án xây dựng đầu tiên của Icon có hồ bơi, spa và khu tiện ích cho du khách như phòng tắm, nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện.

Để xây dựng khu nghỉ dưỡng, Icon sẽ triển khai 5 máy in 3D công suất lớn có tên Vulcan. Thiết bị có thể phun các lớp vật liệu đặc biệt, do công ty tự phát triển mang tên Lavacrete.

“Chúng tôi nghĩ rằng những thiết kế kiểu mới có thể thành hình nhờ in 3D. Dự án này sẽ là minh chứng rõ ràng”, Ballard cho biết.

Đầu năm 2022, Icon đã hoàn thành House Zero, ngôi nhà cao cấp được in 3D tại Texas với diện tích khoảng 185 m2. Công ty đã gây ấn tượng trong ngành công nghiệp in 3D, dù non trẻ nhưng đang phát triển nhanh chóng.

Icon cũng đang in 3D cho 100 ngôi nhà tại Wolf Ranch, Texas với giá khoảng 400.000 USD mỗi căn. Khi hoàn tất, đây sẽ là khu dân cư được in 3D lớn nhất từng được xây dựng.

Giá thuê phòng ngủ in 3D tại khu cắm trại El Cosmico chưa được công bố. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết dịch vụ này dành cho khách hàng có hầu bao dư dả.

Tin liên quan: Nhà hàng tốt nhất thế giới chỉ đón khách 4 ngày/tuần Hai năm liên tiếp, thành phố Copenhagen (Đan Mạch) có nhà hàng nhận được giải thưởng Nhà hàng tốt nhất thế giới.

Theo Zing