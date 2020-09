Vẻ đẹp Việt Nam qua ảnh 24 tỉnh, thành

Việt Nam có nhiều điểm đến không thể bỏ lỡ đối với du khách trong nước và quốc tế. Trên dải đất hình chữ S, dù ở biển đảo hay miền núi đều có những vẻ đẹp tuyệt tác riêng, ít quốc gia nào sánh được.

Nếu như những địa danh miền sơn cước đẹp nao lòng, là một trong những điểm đến nhất định phải có trong checklist của những người đam mê du lịch, khám phá và yêu thiên nhiên thì các tỉnh ven biển là nơi thu hút các gia đình, giới trẻ mỗi dịp nghỉ lễ. Vùng miền núi thu hút du khách bằng những địa hình trùng điệp, non cao, trời biếc, cây xanh phủ quanh, còn biển đảo tạo cảm mát mẻ, khoan khoái. Các tín đồ mê xê dịch thường thấp thỏm không yên nếu chưa được du hí mỗi dịp hè về.

Dưới đây là hình ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng ghi lại dấu ấn trên 24 tỉnh, thành khắp 3 miền Bắc Trung Nam mà Zing muốn giới thiệu với độc giả nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Những tỉnh, thành ven biển hấp dẫn du khách

Quảng Ninh: Tới vùng nước xanh màu ngọc lục bảo của vịnh Hạ Long để được nhìn ngắm quần thể 3.000 hòn đảo đá vôi hình con rồng hạ thế là một trong những điều thu hút khách tại Đông Nam Á.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới bởi hàng nghìn hòn đảo kỳ vĩ và sống động. Trong ảnh dưới đây có núi Bài Thơ cao 200 m - “kính viễn vọng” của thành phố bên bờ vịnh, là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Hạ Long. Nằm ở trung tâm thành phố, núi Bài Thơ hiện lên uy nghi, bề thế, chứa đựng cả một dòng chảy lịch sử thi ca và những chiến công vẻ vang của đất mỏ anh hùng.

Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh là một trong những địa điểm thu hút du khách quốc tế. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền.

Thái Bình: Nếu như biển Quảng Ninh nổi tiếng thế giới thì biển Thái Bình vẫn còn hoang sơ, hiếm nhà đầu tư lớn tìm đến khai thác du lịch. Biển Đồng Châu thuộc xã Đồng Minh, huyện Tiền Hải, có lẽ là nơi hấp dẫn nhất tỉnh. Điểm đặc biệt của nơi này là những vựa nuôi ngao với những chòi canh dựng đứng trên cao. Vào buổi bình minh, nơi đây đẹp như một bức tranh.

Cảnh ấn tượng hơn cả là lúc mặt trời chưa thức giấc, những chiếc thuyền nhẹ nhàng thả neo trôi dần ra xa. Đồng Châu đẹp bình dị khi nhìn từ phía dưới sàn nhà gỗ ven biển, nơi du khách có thể ăn uống và ngủ, nghỉ.

Biển Đồng Châu, Thái Bình. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Thừa Thiên Huế: Nói đến xứ Huế, nhiều người thường nghĩ đến những di tích lăng tẩm Huế, cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, sông Hương, núi Ngự hay chùa Thiên Mụ. Ngoài các địa điểm trên, giới nhiếp ảnh thường hay lui tới Đầm Chuồn, là một phá nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang. Đầm Chuồn rộng khoảng 100 ha, hiện lên rực rỡ vào mỗi buổi bình minh.

Ngoài Đầm Chuồn, điểm đến nổi bật về biển đảo xứ Huế phải kể đến Lăng Cô. Vịnh này nằm e ấp bên sông nước mây trời, ngay dưới chân đèo Hải Vân, sở hữu vẻ đẹp được ví như “chốn bồng lai tiên cảnh”. Đó là màu xanh của núi, cánh rừng nhiệt đới hay những bãi cát trắng mịn kèm ánh nắng vàng lung linh… Nhờ đó, Lăng Cô đã vinh dự lọt vào top những vịnh biển đẹp hàng đầu thế giới.

Chợ nổi trên Đầm Chuồn. Ảnh: Quang Ngọc.

Bình minh trên Đầm Chuồn, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải.

Biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Đà Nẵng: Thành phố thủ phủ du lịch hấp dẫn du khách bởi nhiều bờ biển đẹp, hiền hòa. Điểm nhấn phong cảnh tại Đà Nẵng là các cây cầu bắc qua sông Hàn với nhiều hình dáng, kiến trúc khác nhau như cầu Quay, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước.

Những năm gần đây, một trong các địa danh hút du khách đặt chân tới Đà Nẵng là bán đảo Sơn Trà, nơi có bức tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Tượng cao 67 m đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ đỉnh Bà Nà. Ảnh: Quang Ngọc.

Cầu Quay và cầu Rồng trên sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Tuấn Lê.

Cầu Thuận Phước bắc qua sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Đào Quang Tuyên.

Tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cao 67 m trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Đào Quang Tuyên - Quang Ngọc.

Quảng Nam: Là tỉnh ven biển nhưng nổi bật nhất Quảng Nam là phố cổ Hội An. Thành phố này được thành lập năm 2008, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1999. Hội An nằm ở vùng hạ lưu ngã 3 sông Thu Bồn, cách thành phố Ðà Nẵng 28 km về phía nam.

Khi đến Quảng Nam, du khách có thể đi tàu cao tốc cánh ngầm để tới hòn đảo Cù Lao Chàm xinh đẹp. Theo kinh nghiệm, từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm phù hợp cho chuyến tham quan. Lúc này, thời tiết ấm, nắng vàng, trong và biển lặng. Các tháng còn lại thường có bão, biển động, đảo này dễ bị cô lập.

Phố cổ Hội An bên dòng sông Hoài. Ảnh: Hoàng Hà.

Đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Ảnh: Quang Ngọc.

Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn cách đất liền 15 hải lý (khoảng 27 km). Dù hòn đảo có diện tích khá nhỏ, song vẫn là điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch của giới trẻ. Nơi đây không chỉ sở hữu muôn vàn điểm check-in độc đáo mà còn chinh phục du khách bởi cảnh sắc biển nguyên sơ, những cánh đồng tỏi trải dài bất tận trên cát sỏi cùng nhịp sống yên bình.

Cổng Tò Vò, đỉnh Thới Lới, đảo Bé, hòn Mù Cu, cột cờ Lý Sơn hay chùa Hang đều là những địa điểm nổi tiếng của đảo. Tới đây một lần, chắc chắn nhiều du khách sẽ muốn được quay lại bởi sự hấp dẫn của biển cả cùng không khí trong xanh, vắng lặng đến yên bình nơi này.

Đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Ngọc.

Bình Định: Nếu như thiên nhiên ưu ái cho Kỳ Co dải cát vàng ôm lấy biển, bọc thành một hình cung, mềm mại như dải lụa uốn lượn, ôm trọn lấy làn nước trong xanh tận đáy thì Eo Gió trở thành một địa điểm du lịch bụi lý tưởng dành cho những ai đam mê khám phá, đặc biệt là giới trẻ. Tại đây có một bãi cát trắng phau trải dài dưới núi đá cao sừng sững. Đá ở đây có nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, trải dài vô tận, vách cheo leo vươn thẳng ra biển tạo nên khung cảnh hùng vĩ, bao la.

Khu du lịch Kỳ Co và Eo Gió ở Quy Nhơn. Ảnh: Quang Ngọc.

Cầu Thị Nại ở thành phố Quy Nhơn bao gồm cầu chính vượt đầm Thị Nại, 5 cây cầu nhỏ bắc qua sông Hà Thanh. Ảnh: Quang Ngọc.

Phú Yên: Ngoài khu du lịch ghềnh Đá Đĩa nhiều người biết tới, Phú Yên còn nổi tiếng với địa danh mũi Đại Lãnh. Đây là một nhánh của dãy Trường Sơn, thuộc huyên Đông Hoà. Hải đăng Đại Lãnh được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 với diện tích hơn 300 m2. Nó được xem là điểm xa thứ hai về phía đông (sau mũi Đôi ở Vạn Ninh, Khánh Hòa) và là một trong những điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Tại mũi Đại Lãnh có ngọn hải đăng do Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung Bộ (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam - Bộ GTVT) quản lý.

Hiện ngọn hải đăng mũi Đại Lãnh gồm khối nhà cao 5 m với diện tích 320 m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa và trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời.

Tháp đèn hải đăng cao 110 m so mực nước biển và có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa đến 27 hải lý (xấp xỉ 40 km), giữ nhiệm vụ quan trọng trong việc điều hướng tàu bè trên biển.

Gành Đá Đĩa, Phú Yên. Ảnh: Quang Ngọc.

Hải đăng Mũi Đại Lãnh, Phú Yên. Ảnh: Hoàng Hà.

Khánh Hoà: Tuy chưa có bất kỳ tổ chức uy tín nào đánh giá, song theo quan điểm của nhiều khách du lịch, Nha Trang là một trong những thành phố đáng sống tại Việt Nam.

Nha Trang hiện nay là nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng với lượng khách ước đạt 5 triệu người mỗi năm. Điểm nổi bật ở đây là bờ biển dài 12 km dọc bên đường Trần Phú (tính từ cầu Trần Phú đến cảng du lịch Cầu Đá). Dọc tuyến này có hàng trăm nhà cao tầng mọc lên. Giá bất động sản tại Nha Trang cũng tăng vọt trong nhiều năm qua.

Bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Hà.

Đồng muối Hòn Khói và đảo Điệp Sơn, Khánh Hòa. Ảnh: Quang Ngọc.

Ninh Thuận: Cách thành phố Phan Rang khoảng 8 km về phía đông nam, đồi cát Nam Cương thuộc làng Tuấn Tú của đồng bào Chăm, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tạo ấn tượng với những dải cát trắng trải dài mênh mông. Khi vui chơi, du khách thường gặp những luồng “bão cát” nhẹ bay như táp vào mặt, vào người.

Ngoài ra, một điểm đến cũng rất thu hút khách khác là Hang Rái. Vào sáng sớm, biển Hang Rái trở nên huyền ảo và lung linh, sóng vỗ bọt trắng xóa, bãi san hô cổ ửng hồng. Nơi đây, được nhiều gia đình, hội nhóm chọn cắm trại qua đêm để có thể ngắm bình minh.

Vịnh Vĩnh Hy là một trong những địa điểm có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp ở Ninh Thuận. Ảnh: Quang Ngọc.

.

Mũi Dinh, Ninh Thuận. Ảnh: Quang Ngọc.

Bình minh tại Hang Rái, Ninh Thuận. Ảnh: Hoàng Hà.

Bà Rịa Vũng Tàu: Nói đến Vũng Tàu, người ta thường nghĩ tới các giàn khoan dầu khí hay những khu công nghiệp cảng biển. Trong đó phải kể đến cảng Cái Mép - Thị Vải dài hơn 20 km. Cảng này có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới năm 2017 và là một trong 21 cảng trên thế giới có thể đón tàu đến 200.000 tấn.

Bãi biển Vũng Tàu hàng năm cũng là một trong những địa điểm thu hút du khách tới nghỉ dưỡng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Các con đường từ nhiều tỉnh lân cận đổ về Vũng Tàu ngày này luôn kẹt cứng xe cộ.

Ngư dân đánh cá bên bờ biển Vũng Tàu. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Cảng Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Ngọc.

Kiên Giang: Huyện đảo Phú Quốc là nơi thu hút khách du lịch nhất trong số các tỉnh miền Tây. Đảo ngọc xếp thứ 7 trong danh sách Điểm đến mới nổi của Tripadvisor . Website đặt phòng khách sạn này miêu tả Phú Quốc là nơi có “bờ cát trắng và bãi biển nhiệt đới trong xanh”. Đây có thể xem là điểm du lịch biển bậc nhất trên thế giới. Các trải nghiệm nên thử ở đảo ngọc có thể kể đến như lặn biển, lướt ván bằng cano, câu mực...

Huyện đảo Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất có diện tích 580 km2, dài 49 km. Cụm đảo nhỏ của cảng An Thới tách rời với phần mũi phía nam của đảo, bị ngăn cách bởi eo biển sâu hơn 60 m.

Làng chài Rạch Vẹm và cảng tàu An Thới ở huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Ảnh: Quang Ngọc.

Khu vực Rạch Vẹm (Phú Quốc), là một ngôi làng gồm khoảng 180 hộ dân sinh sống ven biển với những ngôi nhà sàn san sát và nối tiếp nhau, nghề chính của họ là đánh bắt. Khi hoạt động du lịch ở Phú Quốc bắt đầu phát triển người dân nơi đây xây dựng những nhà bè và kinh doanh du lịch kết hợp.

Ngoài Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang còn một địa danh hấp dẫn khác là thành phố Hà Tiên, thành lập năm 2018. Đây là cửa ngõ đường biển để đến một số nước như Campuchia, Malaysia, Thái Lan, cách cảng Kép (Campuchia) 20 km, cách Phú Quốc 40 km và TP.HCM 340 km. Hà Tiên có tổng diện tích 100.49 km2 với 7 đơn vị hành chính là phường Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và xã Thuận Yên, Tiên Hải.

Toàn cảnh thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Ảnh: Phạm Ngôn.

Những tỉnh miền núi nhiều sức hút ở Việt Nam

Lạng Sơn: Thung lũng Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, có sức cuốn hút nao lòng vào tháng 7 với thảm lúa vàng óng ả hòa quyện cùng mây, nắng, núi và gió. Nơi đây được ca ngợi là một thiên đường màu xanh tuyệt đẹp hiếm có, khác hẳn với những nơi khác dù cũng có núi non và ruộng lúa xanh rì đan xen lẫn vàng óng.

Thung lũng Bắc Sơn, Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh.

Hà Giang: Nếu tới Hà Giang, một lần thử được cầm lái chạy xe chênh vênh giữa một bên là núi đá cao ngút trời, một bên là vực sâu thăm thẳm và ngắm nhìn dòng sông Nho Quế uốn lượn một dải, du khách sẽ có trải nghiệm đặc biệt. Mùa xuân là thời điểm vùng đất địa đầu Tổ quốc được tô thắm bởi hoa đào, hoa mận.

Vào mùa xuân, sắc trắng, hồng của hoa bung nở giữa những vách đá nguyên sơ, đất đai khô cằn, bên ngôi nhà tranh vách đất giản đơn dễ làm cho không gian trở nên tràn đầy sức sống, tô thắm thêm vẻ đẹp bình yên của núi rừng. Đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp như cổ tích, du khách không nỡ rời đi.

Bà con dân tộc ở Hà Giang. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Thị trấn Quản Bạ, Hà Giang. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh.

Lào Cai: Sa Pa là một trong những điểm đến thu hút khách nước ngoài nhất tại Việt Nam. Kênh truyền hình National Geographic (Mỹ) từng xếp Hoàng Liên Sơn (Sa Pa) ở vị trí thứ 7 trong danh sách 28 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019. Một số địa điểm khác tại “thị trấn mờ sương” cũng thu hút du khách như bản Cát Cát, đỉnh Fansipan...

Nằm trên vùng cao nguyên phía bắc Việt Nam, Sa Pa được thành lập từ năm 1922, ngày nay nơi này trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và là điểm xuất phát cho những chuyến đi bộ đường dài, leo núi.

Thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: Ngọc Bằng.

Đường lên Sa Pa từ thành phố Lào Cai ẩn hiện trong mây. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Sơn La: Địa danh nổi tiếng nhất Sơn La là thị trấn Mộc Châu. Vào bản mỗi sáng sớm, du khách được đón bình minh trong khung cảnh mây lững lờ trôi cùng ánh nắng sớm mờ ảo. Nếu đến đây vào mùa xuân, du khách sẽ gặp sắc trắng của hoa mận phủ trắng núi đồi, thung lũng. Trong không gian lãng mạn đấy, những chòi canh, mái nhà sàn của người dân thoắt ẩn thoắt hiện khiến bạn mang một cảm xúc lạ.

Còn từ tháng 4, Mộc Châu được bao phủ bởi màu xanh biếc của những đồi chè vào vụ, mơn mởn của đồng lúa dưới thung lũng. Lúc này, người dân bắt đầu vào mùa thu hoạch đào, mận, mơ. Những quả mơ muối, mơ má đào ửng hồng trong cái nắng đầu, nhìn thật hấp dẫn.

Đồi chè Mộc Châu, Sơn La. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Cao Bằng: Nổi tiếng là nơi có cảnh đẹp say đắm lòng người với từng tầng thác nối tiếp nhau, thác Bản Giốc hùng vĩ tuôn nước ồ ạt, bọt tung trắng xóa, được ai đó từng viết tựa như lòng rạo rực của một người con trai với tình yêu đầu. Nhân vật chính mang đầy ý vị thơ ca ấy đẹp hơn, hùng vĩ hơn khi nằm nổi bật giữa màu nền xanh ngát của núi rừng bao la.

Dưới bầu trời thu điểm vài vệt mây trắng, dải lụa bạch Bản Giốc tinh khôi, mờ ảo phía sau ánh cầu vồng lấp lánh ẩn hiện khi những vạt nắng chiếu rọi vào khoảng sương mù xung quanh. Ở độ cao trên 30 m, thác Bản Giốc gồm nhiều khối nước lớn đổ xuống các tầng đá vôi. Hai dòng thác chính tuôn chảy ngày đêm tạo nên lớp rêu màu trầm, tô thêm sự huyền bí, phong sương. Dưới chân thác là mặt sông phẳng xanh màu ngọc bích. Nơi đây có 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 và mùa khô là các tháng còn lại trong năm.

Ngoài thác Bản Giốc, địa danh Ngọc Côn cũng là một điểm đến hấp dẫn ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trên địa bàn xã Ngọc Côn có núi Lũng An, núi Lũng Khuốt, núi Lũng Qua, núi Lũng Thoang, núi Pò Dao, núi Tôm Đeng. Tại đây, những mảng đầy màu sắc với thung lũng lúa, mây và núi ôm ấp, quấn quýt với nhau.

Thác Bản Giốc và Ngọc Côn, Cao Bằng. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh.

Yên Bái: Huyện Mù Cang Chải thuộc khu vực vùng cao tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội gần 300 km về hướng Tây Bắc. Từ trung tuần tháng 9, lúa ở khắp sườn đồi, cánh đồng nơi đây chuyển sang sắc vàng rực rỡ, thu hút hàng nghìn tín đồ đến tận nơi chiêm ngưỡng, “mục sở thị” cảnh tượng ruộng bậc thang đẹp nhất cả nước. Kênh truyền hình Mỹ CNBC từng dành một bài viết riêng để nói về vẻ đẹp của Mù Cang Chải. Theo đó, xứ sở của Yên Bái xứng đáng vào top Những điểm đến hàng đầu năm 2020.

Qua con mắt của mình, cây viết Monica Buchanan Pitrelli thấy Mù Cang Chải giống như một hòn ngọc ẩn, nằm sâu bên trong những thung lũng được bồi đắp bởi sông Hồng. Ấn tượng nhất với các du khách khi đến đây có lẽ là những thửa ruộng bậc thang trùng điệp, mang màu xanh của ngọc lục bảo. Trông từ xa, chúng như các bậc thang đưa con người lên chốn tiên cảnh. Dù vậy, những thửa ruộng đẹp như tranh này không mang nhiều tính lãng mạn đến thế.

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Ảnh: Ngọc Bằng.

Ninh Bình: Đến Ninh Bình là đến với quần thể danh thắng Tràng An nằm ở khu vực ranh giới giữa huyện Hoa Lư với các huyện Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình. Đây là địa danh du lịch tổng hợp văn hóa - thiên nhiên. Vào mỗi dịp mùa lúa chín, các cánh đồng dưới chân núi ngả một màu vàng rực, thấp thoáng xung quanh là những mảng xanh của lá cây tạo nên một khung cảnh rất thơ. Liên kết giữa các khu du lịch này là khu rừng đặc dụng Hoa Lư trên núi đá vôi và hệ thống sông, hồ, đầm với diện tích khoảng 12.000 ha. Tại phiên họp UNESCO ở Doha, thủ đô Qatar, ngày 23/6/2014, danh thắng Tràng An (Ninh Bình) chính thức được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Lâm Đồng: Thành phố Đà Lạt có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn và lãng mạn. Một trong số đó phải kể đến là hồ Tuyền Lâm. Hồ này cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5 km, nằm ở dưới chân ngọn núi Phụng Hoàng và nằm ở phía đông nam của Thiền viện Trúc Lâm, được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất hồ”. Hồ được bao bọc bởi dòng suối Tía và ngọn núi Voi. Nước hồ chảy qua đập và tràn qua 6 bậc nước, cung cấp nước tưới tiêu cho những cánh đồng ở dưới chân thác Prenn. Thời điểm ngắm hồ đẹp nhất là vào lúc mặt trời mọc. Khi đó, sương bốc trên mặt hồ, nhìn bằng mắt thường, nơi đây như một bức tranh thủy mặc, mê đắm lòng người.

Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Ảnh: Quang Ngọc.

Hồ Tuyền Lâm nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà.

Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt trong buổi bình minh. Ảnh: Hoàng Hà.

Cây cô đơn ở Đà Lạt lãng mạn trong buổi bình minh. Ảnh: Vũ Minh Quân.

Đắk Lắk: Một trong những điểm đến thú vị ở Tây Nguyên là hồ Lắk. Quanh hồ là những buôn làng và đồi núi bao bọc, tạo vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Người ta thường đến hồ Lắk để khám phá bản sắc văn hoá, sinh thái với các dịch vụ du lịch phong phú như đi thuyền máy hoặc thuyền độc mộc, cưỡi voi vượt hồ, thăm buôn Jun và M“Liêng - buôn làng tiêu biểu người M”Nông.

Hồ Lắk. Ảnh: Quang Ngọc.

Đắk Nông: Tà Đùng là khu bảo tồn có diện tích 22.103 ha, thuộc xã Đắc P’lao và xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km. Hồ nước rộng lớn này sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa mặt nước, mang vẻ đẹp nên thơ, xao xuyến lòng người. Hồ Tà Đùng có thời tiết mát mẻ, dễ chịu quanh năm. Địa danh này luôn có sức cuốn hút với những người thích phượt, mê trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Hồ Tà Đùng, Đắk Nông. Ảnh: Quang Ngọc.

Gia Lai: Chư Đăng Ya thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh. Chư Đăng Ya theo tiếng đồng bào J’rai có nghĩa là củ gừng dai. Đây là ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, miệng núi lửa có hình phễu. Núi lửa Chư Đăng Ya nằm ẩn mình giữa rừng xanh, đại ngàn hùng vĩ. Dấu tích nham thạch để lại nơi đây một vùng đất đỏ bazan màu mỡ. Người dân bản địa thường trồng trọt các loại cây như ngô, khoai, bí đỏ, dong riềng… làm nguồn lương thực.

Ngoài núi lửa, Gia Lai còn có một điểm đến hấp dẫn khác là Biển Hồ Pleiku (hay còn được gọi với những tên gọi khác là Biển Hồ, hồ T’Nưng)… là một hồ nước ngọt nằm ở phía tây bắc thành phố Pleiku, Gia Lai, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km theo quốc lộ 14.

Núi lửa Chư Đăng Ya và Biển Hồ Pleiku ở Gia Lai. Ảnh: Quang Ngọc.

Hàng thông được nhiều người biết đến nằm trên con đường đi qua địa phận thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cách TP Pleiku khoảng 15 km. Ảnh: Quang Ngọc.

An Giang: Cánh đồng Tà Pạ là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở An Giang. Điểm đến này thu hút du khách quanh năm, cả mùa trồng lúa và khi thu hoạch. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ tháng 9-11 là lúc các nhà nhiếp ảnh tìm đến nhiều nhất, bởi lúc này lúa đang vào mùa thu hoạch. Ngắm những ô màu trên cánh đồng Tà Pạ vào bất cứ mùa nào, du khách cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp như một bức tranh thủy mặc giữa khung cảnh núi non hữu tình và cảnh mộc mạc của những người nông dân.

Cánh đồng Tà Pạ, An Giang. Ảnh: Quang Ngọc.

Cánh đồng này nằm dưới chân núi Tà Pạ và Cô Tô cách thị trấn Tri Tôn khoảng 1 km, thuộc địa phận xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, độc đáo nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long , nhờ có tập quán “làm ruộng vần công” của người Khmer.

