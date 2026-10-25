Đức Đồng khai thác lợi thế, phát triển kinh tế từ nuôi ốc bươu đen

Từ lợi thế đất đai, mặt nước tự nhiên sẵn có, anh Lê Tuấn Anh ở thôn Tân Hương, xã Đức Đồng đã lựa chọn nuôi ốc bươu đen để phát triển kinh tế gia đình. Với 5 ha đất rừng, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất lâm nghiệp, anh tận dụng hơn 1 ha mặt nước vùng thung lũng, đầu tư cải tạo, quy hoạch thành hệ thống ao hồ phục vụ nuôi ốc. Đến nay, mô hình của anh có 10 hồ nuôi, mỗi năm thả hơn 10 vạn con giống.

Một trong những hồ nuôi ốc bươu đen của gia đình anh Lê Tuấn Anh.

Theo anh Lê Tuấn Anh, một trong những ưu điểm nổi bật của ốc bươu đen là dễ nuôi, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Thức ăn chủ yếu là bèo và các loại cây trồng thân mềm trong vườn nên chi phí đầu tư không quá lớn. Bên cạnh đó, ốc có thể sinh sản, tạo nguồn giống tại chỗ, giúp người nuôi chủ động hơn trong quá trình sản xuất, giảm chi phí mua giống cho những vụ tiếp theo.

Đặc biệt, thị trường tiêu thụ ốc thương phẩm tương đối thuận lợi. Sau khoảng 4 - 5 tháng thả nuôi, ốc có thể cho thu hoạch. Với giá bán bình quân khoảng 80.000 đồng/kg, sản phẩm mang lại giá trị kinh tế khá cao so với chi phí đầu tư.

Sau khoảng 4 - 5 tháng thả nuôi, ốc có thể cho thu hoạch.

Mỗi năm, gia đình anh Lê Tuấn Anh thu hoạch khoảng 7 - 8 tấn ốc thương phẩm và 5 vạn con giống. Sau khi trừ các khoản chi phí, nguồn thu từ mô hình đạt gần 500 triệu đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy hiệu quả của việc khai thác hợp lý diện tích mặt nước gắn với lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp.

Anh Lê Tuấn Anh chia sẻ: “Nuôi ốc bươu đen không đòi hỏi quá nhiều vốn đầu tư như một số mô hình chăn nuôi khác, trong khi nguồn thức ăn có thể tận dụng từ tự nhiên và vườn nhà. Quan trọng nhất là phải cải tạo ao nuôi phù hợp, chú ý nguồn nước và chăm sóc đúng kỹ thuật. Khi ốc phát triển tốt, đầu ra ổn định thì hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Từ thực tế sản xuất, tôi thấy đây là mô hình phù hợp để người dân có diện tích mặt nước tận dụng phát triển kinh tế gia đình”.

Nguồn thức ăn cho ốc bươu đen có thể tận dụng từ tự nhiên và vườn nhà.

Từ thành công của những hộ đi đầu, phong trào nuôi ốc bươu đen ở Đức Đồng ngày càng lan tỏa. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư ao nuôi, từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô sản xuất. Tùy điều kiện ao hồ tự nhiên, nguồn nước và khả năng đầu tư, mỗi gia đình lựa chọn diện tích, số lượng con giống phù hợp, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Tại thôn Đức Lạng, gia đình chị Võ Thị Thu Oanh cũng là một trong những hộ phát triển kinh tế từ mô hình này. Với 2 hồ nuôi, tổng diện tích khoảng 600m², mỗi năm gia đình chị thả nuôi 5 vạn con giống. Nhờ chú trọng chăm sóc, quản lý ao nuôi và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, mô hình cho sản lượng từ 4 - 5 tấn ốc thương phẩm cùng gần 2 vạn con giống mỗi năm. Tổng thu nhập từ mô hình đạt gần 300 triệu đồng.

Gia đình chị Oanh thu hoạch lứa ốc cuối cùng trong năm.

Theo chị Oanh, ưu điểm của nuôi ốc bươu đen là có thể triển khai trên diện tích không quá lớn, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Nếu biết tận dụng diện tích mặt nước sẵn có, chủ động nguồn thức ăn và thực hiện tốt quy trình chăm sóc, người nuôi có thể giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh việc bán ốc thương phẩm, chủ động nhân giống còn tạo thêm nguồn thu, đồng thời giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài.

“Trong quá trình nuôi, gia đình tôi chú trọng giữ môi trường nước sạch, tạo điều kiện để ốc sinh trưởng tốt và thường xuyên theo dõi tình hình phát triển của con ốc. Nguồn thức ăn có thể tận dụng từ các loại bèo cám, cây xanh nên tiết kiệm được nhiều chi phí. Khi có kinh nghiệm và đầu ra tương đối thuận lợi, ốc bươu đen đem lại nguồn thu khá ổn định, giúp gia đình cải thiện đời sống", chị Oanh cho hay.

Mô hình nuôi ốc bươu đen phù hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình ở nông thôn.

Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy nuôi ốc bươu đen đang từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo tại xã Đức Đồng. Theo thống kê của địa phương, toàn xã hiện có 20 hộ nuôi ốc bươu đen, với tổng diện tích trên 10 ha. Mỗi năm, các mô hình mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng, góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đáng chú ý, sự phát triển của nghề nuôi ốc không chỉ đến từ nỗ lực của từng hộ gia đình mà còn có vai trò định hướng, tuyên truyền, vận động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên và nhu cầu phát triển kinh tế của người dân, xã Đức Đồng khuyến khích các hộ rà soát, tận dụng những diện tích mặt nước phù hợp để đưa vào sản xuất; đồng thời chú trọng lựa chọn mô hình có hiệu quả, phù hợp với khả năng đầu tư và điều kiện thực tế của từng gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Đồng, cho biết: “Nuôi ốc bươu đen là một hướng phát triển kinh tế có nhiều triển vọng, nhất là đối với những hộ có diện tích mặt nước phù hợp. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân khai thác tốt tiềm năng đất đai, mặt nước; khuyến khích các hộ có điều kiện mạnh dạn phát triển mô hình, đồng thời chú trọng học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cũng định hướng người dân phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, quan tâm liên kết tiêu thụ, hướng đến hiệu quả và tính bền vững”.

Bên cạnh bán ốc thương phẩm, các hộ ở Đức Đồng còn nắm vững cách nhân giống để tạo thêm nguồn thu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài.

Thực tế tại Đức Đồng cho thấy, khi biết phát huy lợi thế tự nhiên, lựa chọn đúng mô hình và chủ động học hỏi kỹ thuật, người dân có thể tạo ra giá trị kinh tế cao ngay trên diện tích đất đai, mặt nước sẵn có. Những ao nuôi ốc bươu đen đang mở ra hướng làm ăn mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất và nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình. Đây không chỉ là câu chuyện làm giàu của những hộ nuôi tiên phong mà còn mở hướng để Đức Đồng khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.