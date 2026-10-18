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Gắn phân cấp, phân quyền với nâng cao năng lực thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu

Đình Trọng - Thúy An
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(Baohatinh.vn) - Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.

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