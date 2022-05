10 lễ hội sôi động nhất hành tinh

Nhiều lễ hội quy mô lớn trên thế giới là cuộc tụ hội của hàng trăm nghìn đến hàng triệu du khách trong không gian sôi động và đầy sắc màu.

La Tomatina, Buñol, Tây Ban Nha: Vào thứ 4 cuối cùng của tháng 8 hàng năm, hàng chục nghìn người chen chúc nhau đổ về thị trấn Buñol để tham dự lễ hội ném cà chua La Tomatina. Sự kiện này đã được tổ chức thường niên kể từ năm 1945. Một bầu không khí lễ hội vui tươi với vô số quả cà chua được sử dụng cho trận chiến "khốc liệt" nhuộm đỏ khắp đường phố. Ảnh: Viajes National Geographic.

Lễ hội bùn Boryeong, bãi biển Daecheon, Hàn Quốc: Lễ hội bùn Boryeong ở Daecheon thu hút lượng du khách quốc tế lớn nhất trong tất cả lễ hội của Hàn Quốc. Nhiều hoạt động khác nhau mà du khách có thể tham gia khi đến đây. Đó là đấu vật trong bùn, trượt bùn, marathon vượt chướng ngại vật trong bùn, tắm bùn và các liệu pháp làm đẹp với bùn. Ngoài ra, lễ hội còn có âm nhạc, pháo hoa và các buổi biểu diễn khác với không khí tiệc tùng sôi nổi. Ảnh: Yochika.

Goroka Show, Papua New Guinea: Lễ hội Goroka Show sôi động là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá các bộ lạc của Papua New Guinea. Đây là một trong những cuộc tụ họp bộ lạc lớn nhất thế giới. Goroka Show được tạo ra vào năm 1957 để gắn kết các bộ lạc với nhau và đã phát triển thành một sự kiện thu hút khách du lịch lớn. Lễ hội có sự góp mặt của hơn 100 bộ lạc cùng tham gia nhảy múa, ca hát và biểu diễn nghi lễ. Ảnh: Isaxar.

Rio Carnival, Rio de Janeiro, Brazil: Lễ hội đường phố Rio Carnival là một trong những bữa tiệc lớn nhất hành tinh, có sự tham gia của hàng triệu người. Với nhạc samba sôi động, các vũ công nhảy múa cùng cuộc diễu hành hóa trang độc đáo của hàng nghìn diễn viên trong những bộ trang phục công phu, lễ hội mang đến trải nghiệm đầy ấn tượng cho du khách. Ảnh: StanislavBeloglazov, Migel.

Trận chiến cam, Ivrea, Italy: Cuộc chiến ném cam là trận chiến thực phẩm lớn nhất của Italy, diễn ra vào tháng 2 hàng năm tại thị trấn Ivrea. Hàng nghìn người được chia thành các đội, với mục tiêu duy nhất là ném cam vào đối thủ. Dù là một lễ hội vui vẻ, những người tham gia trận chiến cam đôi khi cũng có thể bị thương khi đối thủ chơi lỡ tay hoặc chơi quá hăng. Ảnh: Paolo Bona.

Oktoberfest, Munich, Đức: Nếu bạn thích bia và xúc xích, hãy đặt vé đến Munich để tham dự lễ hội Oktoberfest bắt đầu vào tháng 9. Lễ hội bia lớn nhất thế giới thu hút hơn 6 triệu du khách ghé thăm để thỏa thích thưởng thức bia, xúc xích, bánh quy, xem hòa nhạc và tham gia hội chợ... tận hưởng không khí tưng bừng, những buổi giao lưu và những món ăn truyền thống ngon miệng. Ảnh: Shutterstock.

Albuquerque International Balloon Fiesta, New Mexico, Mỹ: Từ chỉ một số ít khinh khí cầu vào năm 1972, lễ hội giờ đây đã trở thành sự kiện khinh khí cầu lớn nhất thế giới. Diễn ra vào đầu tháng 10, Albuquerque International Balloon Fiesta thu hút hàng trăm nghìn du khách đến thưởng thức bữa tiệc thị giác hàng năm. Ảnh: Gary L. Brewer, Gary Yim.

Just for Laughs, Montréal, Canada: Liên hoan phim hài quốc tế lớn nhất thế giới Just for Laughs đón tiếp hơn 2 triệu người đổ về Montréal để thưởng thức các buổi biểu diễn, hòa nhạc và sân khấu kịch kéo dài 2 tuần. Đây không phải là một lễ hội nhỏ, nó thường có 1.700 nghệ sĩ đến từ 19 quốc gia, 1.600 màn trình diễn và 1.200 buổi biểu diễn ngoài trời miễn phí. Trong những năm qua, lễ hội đã có sự góp mặt của các danh hài có tiếng như Jim Carrey, Jimmy Carr, Jerry Seinfeld và Laverne Cox, vì vậy đảm bảo mang đến những trận cười sảng khoái. Ảnh: Hemis.

Lễ hội Holi, Ấn Độ và Nepal: Diễn ra ở cả Ấn Độ và Nepal trong những khu vực có đông người theo đạo Hindu, lễ hội Holi (hay lễ hội "Sắc màu") được tổ chức với những trận chiến bột màu và các bữa tiệc vui vẻ. Có niên đại từ thế kỷ thứ 4 và có nguồn gốc từ thần thoại Ấn Độ, Holi không chỉ đánh dấu sự kết thúc của mùa đông mà còn mang ý nghĩa vinh danh sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Ảnh: Kristin Ruhs, StanislavBeloglazov.

Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella, California, Mỹ: Coachella đã trở thành một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng và được săn đón nhất thế giới. Thu hút các nghệ sĩ âm nhạc hàng đầu, trong những năm qua, những tên tuổi lớn như Beyoncé, Madonna và The Stone Roses đã xuất hiện trên sân khấu của sự kiện này. Ngoài ra, các tác phẩm nghệ thuật nổi bật nằm rải rác trong thung lũng và một vòng đu quay khổng lồ cũng là những điểm hấp dẫn du khách. Ảnh: Byron Motley, Matt Winkelmeyer.

