10 ứng cử viên tiềm tàng đầu tiên cho giải Oscar 2021

In the Heights: Tác giả Lin-Manuel Miranda cùng đạo diễn Jon M. Chu đưa vở nhạc kịch cùng tên cực kỳ thành công lên màn ảnh rộng. Vở In the Heights trước đây từng nhận bốn giải Tony, và hứa hẹn đem tới phần ca nhạc, vũ đạo vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên, ê-kíp truyền thông của tác phẩm chắc chắn có rất nhiều việc phải làm để giữ nhiệt cho bộ phim trên đường đua giải thưởng, bởi In the Heights dự kiến ra rạp từ tháng 6.