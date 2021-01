15 tác phẩm đoạt giải ảnh kiến trúc The Art of Building 2020

15 bức ảnh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi nhiếp ảnh kiến trúc thường niên The Art of Building do Viện Xây dựng Chartered của Anh (CIOB – Chartered Institute of Building) tổ chức.

Cuộc thi ảnh quốc tế The Art of Building năm nay đã nhận được 3.500 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. 15 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải. Bức ảnh được giải thưởng cao nhất do ban giám khảo bình chọn thuộc về nhiếp ảnh gia người Anh James Retief. Tác phẩm chụp tháp đồng hồ Big Ben trong quá trình trùng tu, được đặt tên là “The Value of Time” (tạm dịch: Giá trị của thời gian), giúp mang về phần thưởng 1.500 bảng Anh cho James Retief.

Nhiếp ảnh gia Borna Mirahmadian đến từ Australia giành giải do khán giả bình chọn cùng phần thưởng 1.500 bảng Anh cho bức ảnh chụp ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm cửa sổ kính nhiều màu sắc tại Thành cổ Karim Khan ở Shiraz, Iran.

Nhiếp ảnh gia Bob Chiu gửi đến ban tổ chức cuộc thi bức ảnh chụp Học viện Phật giáo Larung Gar nằm trong thung lũng Larung thuộc khu vực tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bức ảnh chụp Nhà hát lớn Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc của nhiếp ảnh gia Jinjing Lyu.

Bức ảnh chụp Trung tâm Lakhta - tòa nhà cao nhất châu Âu với độ cao 462 m - đang được xây dựng ở St Petersburg, Nga của nhiếp ảnh gia Kirill Kolosova.

Những ngôi nhà truyền thống được xây dựng trên hồ Inle ở Myanmar trong bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Aung Chan Thar.

Bức ảnh tuyệt đẹp chụp các công nhân xây dựng bên cạnh tòa nhà De Colonel - một trong những tòa nhà cao nhất ở thành phố Maastricht của Hà Lan của nhiếp ảnh gia người Bỉ Philippe van Gelooven.

Nhà thờ Hồi giáo Jamkaran, gần thành phố Qom của Iran qua ống kính của nhiếp ảnh gia Hadi Dehghanpour.

Bức ảnh chụp Bảo tàng Guggenheim ở thành phố Bilbao của Tây Ban Nha do Javier Arcenillas thực hiện.

Bức ảnh chụp những tòa nhà chọc trời ở thủ đô Moscow trong một buổi chiều tà của nhiếp ảnh gia người Nga Anna Kaunis.

Tay máy người Mỹ Daniel Jenney chụp ảnh hoàng hôn phản chiếu từ một tòa nhà ở Lower West Side, Manhattan.

Nhiếp ảnh gia Shyjith Onden Cheriyath đến từ Dubai là tác giả của bức ảnh ấn tượng chụp Bảo tàng Tương lai Museum of Future.

Bức ảnh “Thành phố trong sa mạc” chụp đô thị Al Ain ở Abu Dhabi của nhiếp ảnh gia Joebel Garcisto.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Robert Debski gửi về ban tổ chức cuộc thi bức ảnh chụp phòng hòa nhạc Casa da Musica ở thành phố Porto của Bồ Đào Nha.

Bức ảnh “Những cánh cửa đầy màu sắc” chụp tòa nhà Soho ở Odaiba, Tokyo của nhiếp ảnh gia người Indonesia Gerdie Hutomo Nurhadi.

Phương Đặng

(Theo Daily Mail)