5 nhà hàng phải đặt chỗ trước cả tháng, phạt tiền nếu không đến

Các nhà hàng lừng danh, đạt sao Michelin như Sublimotion Ibiza, Ultraviolet, Masa có danh sách chờ nhiều tháng. Đồng thời, khách đặt bàn không đến sẽ bị phạt tiền.

Nhà hàng Sublimotion, Ibiza, Tây Ban Nha (2.000 USD/người): Trong nhiều năm, Sublimotion là nhà hàng đắt đỏ nhất thế giới, với giá lên đến 2.000 USD cho mỗi thực khách. Bữa tối giới hạn 12 khách này gồm thực đơn ăn thử 12 món, kéo dài 3 tiếng. Ảnh: Dragme.

Nhóm 10 đầu bếp đạt sao Michelin đã cùng các nhà thiết kế, đạo diễn, nhà soạn nhạc... dùng những công nghệ tiên tiến để mang đến trải nghiệm ẩm thực khác biệt, đánh thức tất cả giác quan của người thưởng thức. Ảnh: Sublimotion.

Nhà hàng Ultraviolet by Paul Pairet, Thượng Hải, Trung Quốc (1.270 USD/người): Bữa ăn 20 món này kết hợp ánh sáng, âm thanh và mùi hương, diễn ra tại một địa điểm bí mật. Nhà hàng ba sao Michelin này do bếp trưởng người Pháp, ông Paul Pairet, điều hành. Tối đa 10 người sẽ trải nghiệm hành trình có một không hai này mỗi ngày. Ảnh: NYTimes.

Đầu tiên, họ thưởng thức cocktail ở quán Mr & Mrs Bund cũng của Pairet, trước khi được chở đến một địa điểm bí mật trên chiếc xe có vẻ ngoài bình thường. Trong căn phòng lớn, bàn ăn được đặt giữa, với tên thực khách trên ghế. Ánh sáng, âm thanh và mùi hương trong phòng sẽ thay đổi, tạo không gian siêu thực, trong lúc các món ăn độc đáo được dọn ra. Ảnh: Hidden.

Nhà hàng Masa, New York, Mỹ (595 USD/người): Nhà hàng 3 sao Michelin này phục vụ các món ăn của ẩm thực Nhật Bản, nổi tiếng với sushi ngon tuyệt hay các món omakase phức tạp của Bếp trưởng Masa Takayam. Ảnh: The New York Times.

Từng chi tiết của món ăn hay dịch vụ đều được chú trọng. Tất nhiên, thực khách cần đặt trước khá lâu. Trong trường hợp không đến hay hủy đặt chỗ trong vòng 48 tiếng, bạn sẽ phải chi trả khoản phạt 200 USD/người. Ảnh: Resy.

Nhà hàng Geranium, Copenhagen, Đan Mạch (430 USD/người): Được vinh danh là nhà hàng tuyệt nhất thế giới năm 2022, Geranium nằm ở tầng 8 của Sân Bóng đá Quốc gia ở Copenhagen, với cửa kính lớn cho thực khách ngắm toàn cảnh. Ảnh: Eatweekguide.

Thực đơn 20 món không sử dụng thịt ở đây có nhiều món nhỏ, chi tiết được phục vụ liên tục, tất cả đều sáng tạo và mang tính nguyên bản, với nhiều tầng lớp hương vị. Nhà hàng 3 sao Michelin này phục vụ hải sản địa phương và rau củ từ trang trại hữu cơ ở Đan Mạch và vùng Scandinavia. Ảnh: Michelinstarrestaurants.

Nhà hàng Noma, Copenhagen, Đan Mạch (400 USD/người): Nhà hàng 3 sao Michelin này nổi tiếng với việc tạo ra nền ẩm thực Na Uy mới, truyền cảm hứng cho cả một thế hệ đầu bếp mới của thế giới. Sau khi giành giải nhà hàng tuyệt nhất thế giới nhiều năm liên tiếp, Noma không được tham gia tranh giải. Ảnh: Bloombergs.

Nhà hàng phục vụ 3 thực đơn vào các thời điểm khác nhau trong năm: Hải sản từ tháng 1 đến tháng 6, các món rau củ trong mùa hè, và thịt thú săn (như tuần lộc) vào mùa đông. Bếp thử nghiệm ở đây thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới, tạo ra thực đơn sáng tạo, phức tạp với hương vị tự nhiên nổi bật. Ảnh: Newsweek.

Theo Zing.vn