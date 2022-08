Ảnh hiếm của mỹ nhân Việt thập niên 90: Ai có bàn tay đẹp nhất?

Đoàn Minh Tuấn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, từng bấm máy cho hàng loạt mỹ nhân đình đám như Diễm Hương, Giáng My, Diễm My, Thu Hà, Việt Trinh... Thập niên 90, ảnh của anh rất “đắt hàng”, được nhiều nhà xuất bản chọn in lịch.

Đoàn Minh Tuấn nói vui, anh là người “lưu giữ, bảo quản nhan sắc các mỹ nhân Việt qua hàng ngàn tấm ảnh suốt gần 3 thập kỷ”. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia, các người đẹp không chỉ được ghi lại nét thanh xuân rạng rỡ, mà còn có những ký ức đẹp của một thời vàng son.

Đoàn Minh Tuấn chia sẻ: “Đó là những ký ức về một thời tuổi trẻ đầy hoài bão và nhiệt huyết. Chúng tôi mang ký ức đi theo cùng hiện tại, bởi vì nó rất đẹp. Chúng tôi hãnh diện và trân trọng những điều đó”.

Mới đây, anh đã chia sẻ với Dân trí những bức ảnh hiếm mà mình vẫn còn lưu giữ sau 3 thập kỷ, cùng với đó là những câu chuyện thú vị và ấn tượng về nét đẹp riêng biệt cũng như cá tính của từng mỹ nhân mà anh từng làm việc.

Trong ký ức của Đoàn Minh Tuấn, Diễm Hương là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp gây thiện cảm “gần như tuyệt đối”. Theo anh, nét trong sáng và nữ tính của Diễm Hương rất phù hợp gu thẩm mỹ của người châu Á.

Đoàn Minh Tuấn cho biết Diễm Hương rất chuyên nghiệp. Mỗi lần chụp hình, nữ diễn viên chuẩn bị đầy đủ trang phục, phụ kiện, tự làm tóc, tự trang điểm, tự phối đồ.

“Biểu tượng gợi cảm” Y Phụng cũng là một trong những mỹ nhân từng gắn bó với ống kính Đoàn Minh Tuấn.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ cô là người sinh động, sôi nổi, cá tính mạnh. “Thời tôi mới chụp cho Phụng, cô ấy chỉ 15-16 tuổi nhưng rất bản lĩnh, tự nhiên, không hề e ngại trước ống kính. Có lần chúng tôi đang chụp hình, vì nói chuyện vui tếu táo, cười chảy cả nước mắt nên viền kẻ mắt của Phụng cũng chảy xuống tèm lem”, Đoàn Minh Tuấn nói.

NSND Lê Khanh vừa là người chị thân thiết, vừa là người mẫu “ruột” của nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn. Anh tiết lộ cơ duyên chụp ảnh chân dung cho đàn chị: “Ra trường, tôi may mắn được đi quay phim cho anh đạo diễn Phạm Việt Thanh - chồng chị Lê Khanh. Anh Thanh thì chụp ảnh cho chị Khanh xưa giờ, nhưng thiên về ảnh phong cách cổ điển, tức là người mẫu chỉ là một phần của bối cảnh. Còn tôi thiên về chân dung nhân vật”.

Sau một lần Đoàn Minh Tuấn đi chụp với Lê Khanh, đạo diễn Phạm Việt Thanh đã “mắng” cả 2 chị em vì sao lại cài hoa cúc trắng lên đầu để chụp ảnh. “Cuối cùng đến bây giờ, ảnh chân dung của chị Khanh do tôi chụp hôm đó vẫn còn treo tại nhà anh chị. Anh Thanh đã công nhận đó là một trong những bức ảnh đẹp nhất của chị Khanh”, nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Việt Trinh được nhiếp ảnh Đoàn Minh Tuấn miêu tả là mỹ nhân có đường nét sắc sảo, cuốn hút, đôi mắt to mơ màng.

Lần đầu tiên chụp hình cho Việt Trinh, thấy cô mặc áo khoác jeans đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, Đoàn Minh Tuấn thắc mắc thì người đẹp nói: “Em không có đồ, chỉ có nhiêu đây thôi”. Đến lần chụp ảnh thứ hai, cô dắt Đoàn Minh Tuấn đến những cửa hàng quần áo mà mình quen để mượn đồ mặc đi chụp ảnh dù anh không hề yêu cầu. Điều đó khiến nhiếp ảnh gia xúc động: “Tôi luôn trân quý những tình cảm mà các bạn đã ưu ái dành cho tôi từ thuở sinh viên ấy”.

Một lần khác, Đoàn Minh Tuấn mượn chuỗi hạt cườm của mẹ cho Việt Trinh làm phụ kiện.

Nữ diễn viên Mộng Vân đến nay vẫn duy trì tình bạn suốt 3 thập kỷ với nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn. Mỹ nhân màn bạc một thời có vẻ đẹp kiêu sa, mặn mà trong bộ ảnh chụp tại rừng cao su ở Đồng Nai. “Thời điểm đó, Vân đã có gia đình và chuẩn bị có kế hoạch sinh con đầu lòng. Cô ấy muốn lưu giữ hình ảnh trước thời khắc trọng đại nên chúng tôi đã thực hiện bộ ảnh này”, nhiếp ảnh kể.

“Vân là một trong số ít những mỹ nhân có bàn tay đẹp nhất mà tôi từng biết. Cô ấy cũng hay mặc đồ hở vai để tôn nét đẹp phần vai đầy đặn, mỹ miều”, nhiếp ảnh kể.

Mộng Vân thường tạo dáng tay cầm phụ kiện, hoặc đưa tay lên má. Bàn tay mỹ nhân rất thon thả, ngón tay dài, trắng nõn nà.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn còn lưu giữ nhiều hình ảnh thời thanh xuân của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.

Đoàn Minh Tuấn gặp và chụp hình Giáng My lần đầu tiên năm 1991 ở Công viên Thủ Lệ (Hà Nội). Anh kể Giáng My rất đa tài, nữ tính, khéo léo và nhẹ nhàng.

Bức ảnh Hà Kiều Anh được Đoàn Minh Tuấn chụp 5 ngày sau khi người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992. “Thời điểm đó, cô mới 16 tuổi, rất xinh đẹp và trong trẻo”, nhiếp ảnh gia nhớ lại.

Nhiếp ảnh gia miêu tả Hà Kiều Anh sở hữu nét đẹp kiêu sa nhưng vẫn năng động, hiện đại. “Cô ấy xứng đáng là Hoa hậu của các Hoa hậu”, anh Đoàn Minh Tuấn nói.

Trong một lần chụp hình với “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My, Đoàn Minh Tuấn mất 10 phút lúng túng, run lẩy bẩy vì... đàn chị quá đẹp.

“Chị Diễm My làm việc rất hăng say. Trong buổi đầu tiên chụp ảnh, chúng tôi làm việc hăng say từ sáng đến tối, quên cả ăn trưa. Đến khi tôi nói xong rồi, chị mới đứng lên nói:”Ôi mệt quá“. Còn trước đó chị không hề than thở mà hỗ trợ mọi yêu cầu của tôi cực kỳ chuyên nghiệp”, nhiếp ảnh gia kể lại.

Diễn viên Ngọc Hiệp mang vẻ đẹp khỏe khoắn, cá tính qua ống kính của Đoàn Minh Tuấn. Anh kể Ngọc Hiệp thời thanh xuân cuốn hút bởi nét bụi bặm, làn da ngăm rất đặc trưng.

Ngọc Hiệp mặc áo dài trắng trong ngày tốt nghiệp khóa Diễn viên trường Điện ảnh Việt Nam (phân hiệu 2) tại TPHCM năm 1991.

Đoàn Minh Tuấn kể về tình bạn với diễn viên Thu Hà: “Hồi sinh viên, tôi có cộng tác cho một số tờ báo dành cho giới trẻ. Lúc đó, Hà mới vào Sài Gòn. Tôi gặp cô ấy phỏng vấn rồi chụp ảnh luôn. Vì tôi cũng là người Hà Nội, hai anh em tình cờ gặp gỡ rồi thân nhau. Từ đó, cứ mỗi lần cô ấy vào Sài Gòn, rảnh rỗi là lại gọi tôi đi chụp hình. Hà nhẹ nhàng, dễ thương, trong trẻo đúng chất cô gái Hà Nội xưa”.

Hoa hậu TPHCM 1989 - Lý Thu Thảo. Những năm 1990, Lý Thu Thảo có sức hút không kém các ngôi sao điện ảnh đình đám. Cô cũng là một “mỹ nhân ảnh lịch” nổi tiếng một thời.

Vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà của Lý Thu Thảo qua ống kính Đoàn Minh Tuấn.

Theo dantri/ảnh: Đoàn Minh Tuấn