“Avatar 2” xô đổ thành tích của “Titanic”, lọt top 3 phim doanh thu

Đứa con tinh thần mới nhất của đạo diễn James Cameron - “Avatar 2” xuất sắc vượt qua doanh thu phòng vé của “Titanic” để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Tính tới ngày 20/2, Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) đã chính thức vượt mặt Titanic để trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại.

Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, doanh thu Avatar 2 hiện đạt con số 2,244 tỷ USD. Trong khi đó, Titanic mới dừng chân ở cột mốc 2,243 tỷ USD dù phim đang được tái chiếu trên toàn cầu.

“Avatar: The Way of Water” (Avatar: Dòng chảy của nước) đã trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh (Ảnh: 20th Century Fox).

Kể từ khi ra mắt, Avatar 2 đã tạo nên cơn sốt, liên tục xô đổ những kỷ lục phòng vé. Tính đến nay, bom tấn của đạo diễn James Cameron đã thu về 658,5 triệu USD từ thị trường nội địa và khoảng 1,586 tỷ USD từ thị trường quốc tế.

Cuối tuần vừa rồi, Avatar 2 thu được 6,1 triệu USD trên toàn cầu, chỉ xếp sau Ant-Man and the Wasp: Quantumania mới ra mắt (104 triệu USD).

Titanic cũng là một sản phẩm của đạo diễn James Cameron. 25 năm kể từ lần đầu ra mắt, phim đã có 2 lần tái phát hành, tổng cộng thu về hơn 344 triệu USD. Phần lớn trong số đó thuộc về lần tái phát hành 3D vào năm 2012.

Trước khi bị Avatar 2 qua mặt và chiếm lấy vị trí Top 3 doanh thu phòng vé lịch sử điện ảnh thế giới, Titanic đã trụ vững ở vị trí này khá lâu. Tính tới thời điểm hiện tại, doanh thu của Avatar 2 chỉ xếp sau Avatar (2009) và Avengers: Endgame (2019).

“Titanic” trở thành phim có doanh thu cao thứ 4 trong lịch sử điện ảnh thế giới (Ảnh: NRP).

Giới chuyên môn nhận định với tốc độ tăng trưởng hiện tại cùng sự cách biệt lớn, Avatar 2 khó có khả năng chiếm lấy vị trí số một của Avatar 1 và Avengers: Endgame.

Tại Việt Nam, Avatar 2 đã chính thức rút khỏi rạp từ ngày 17/2 để nhường chỗ cho Ant-Man: Quantumania. Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, doanh thu Avatar 2 tại Việt Nam đạt con số 277 tỷ đồng.

Với thành tích này, Avatar 2 cũng trở thành phim điện ảnh ăn khách thứ 4 trong lịch sử rạp chiếu Việt sau các phim như Nhà bà Nữ, Bố già và Avengers: Endgame.

Avatar: The Way of Water lấy bối cảnh hơn một thập niên sau các sự kiện của phần phim đầu tiên (ra mắt hồi 2009) và tiếp tục câu chuyện của cặp nhân vật chính Jake Sully - Neytiri trên hành tinh Pandora.

Sau khi vượt qua cuộc chiến tàn khốc với người trái đất, cả hai có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Song, mối hiểm họa mới nhanh chóng xuất hiện khiến cuộc sống yên bình của nhà Sully và chủng người Na"Vi bị đe dọa. Họ lại phải đoàn kết đứng lên chiến đấu…

Phim quy tụ dàn diễn viên khủng của Hollywood như Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement… và được đầu tư kinh phí ước tính 350-400 triệu USD.

Avatar: The Way of Water lấy bối cảnh chủ yếu dưới nước và được xem là canh bạc nguy hiểm nhất năm 2022 của Hollywood. Bản thân đạo diễn James Cameron từng tiết lộ đây là “dự án rủi ro nhất lịch sử điện ảnh”.

Tính tới hiện tại, đạo diễn James Cameron có tới 3 bộ phim nằm trong Top 4 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh gồm Avatar 1, Avatar 2 và Titanic.

Theo dantri