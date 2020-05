Cận cảnh nhan sắc mỹ nhân TVB đầu tiên góp mặt trong bom tấn Marvel

Nữ diễn viên Trần Pháp Lai là mỹ nhân TVB đầu tiên gia nhập đế chế Marvel với vai diễn trong bom tấn về siêu anh hùng gốc Á “Shang-Chi”.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” với sự góp mặt của nam diễn viên Simu Liu (Lưu Tư Mộ) và Lương Triều Vỹ đã công bố mỹ nhân Trần Pháp Lai sẽ tham gia bom tấn này.

Trong phim, Trần Pháp Lai sẽ đảm nhận vai diễn Leiko Wu, một đặc vụ của MI6 sánh vai cùng Shang-Chi chống lại tên phản diện The Mandarin.

Trần Pháp Lai sinh năm 1982, người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô sở hữu ngoại hình sáng cùng nụ cười rạng rỡ.

Trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất, người đẹp từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và giành được giải cao. Năm 2004, cô giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa kiều thế giới.

Ngay sau đó, TVB đã nhìn thấy tiềm năng và kí hợp đồng để đưa Trần Pháp Lai bước vào làng giải trí.

Nữ diễn viên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ lần đầu tiên trong loạt phim điều tra đình đám “Bằng chứng thép” với tư cách khách mời.

Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim “Sóng gió gia tộc”, “Điệu vũ cuộc đời”, “Thử thách hôn nhân”, “Công chúa giá đáo”, “Sức mạnh tình thân”, “Bao la vùng trời 2”,… Với những thành công liên tiếp, người đẹp đã nhanh chóng bước vào hàng ngũ ngôi sao hạng A.

Nhờ lối diễn duyên dáng cùng thế mạnh ngoại hình, Trần Pháp Lai từng được ca tụng là một trong “Ngũ đại hoa đán” bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi.

Cô chấm dứt hợp đồng kéo dài 8 năm với TVB vào năm 2013 và rời xa nghiệp diễn xuất.

Năm 2019, cô quay lại sự nghiệp diễn xuất và cùng hợp tới tác với minh tinh Nicole Kidman và nam tài tử Hugh Grant trong bộ phim “The Undaging”.

Bộ phim giúp cô ký được hợp đồng với công ty UTA, quản lý nhiều ngôi sao Hollywood như chủ nhân của giải Oscar Francis McDowell hay Edward Norton./.

