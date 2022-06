Hoa hậu Ngọc Châu: “Đây là giấc mơ”

Chia sẻ ngay sau đêm chung kết, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết cô đã biểu diễn với tâm thế đó là lần cuối.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ngọc Châu. Hai danh hiệu á hậu lần lượt được trao cho Lê Thảo Nhi và Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Họ đều là những ứng viên tiềm năng, được đánh giá cao trước chung kết. Vì thế, kết quả này không gây tranh cãi.

Tân hoa hậu và á hậu xuất hiện sau chung kết.

Ngọc Châu: "Không thể tin nó lại thành sự thật"

Mở đầu buổi họp báo, Ngọc Châu chia sẻ cô bước lên sân khấu với tâm thế đó là lần diễn cuối. Kết quả này với cô như một giấc mơ.

Ngọc Châu chia sẻ thêm: “Khi quyết định tham gia cuộc thi Miss Universe, tôi vượt vùng an toàn của mình. Thời gian tới, tôi cùng ê-kíp vạch ra những kế hoạch để làm mới bản thân. Mọi người hãy tin ở Châu”.

“Khi ở trong hậu trường, tôi và Nhi nói với nhau là hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc trên sân khấu và thể hiện hết những gì mình có. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì. Đến bây giờ tôi vẫn rất vui và không thể tin nó lại thành sự thật” - tân hoa hậu nói thêm.

Khi được hỏi về việc tham gia nhiều cuộc thi, là gương mặt cũ, Ngọc Châu phát biểu: “Tôi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi như vậy. Tôi luôn trả lời rằng ở mỗi thời điểm, mình có một mục tiêu để phấn đấu. Trước đây, tôi theo đuổi những cuộc thi khác. Lần này, tôi đến với Miss Universe bởi vì tôi thấy đây là một đỉnh cao mới cần chinh phục. Nó đòi hỏi sự cá tính, bản lĩnh, lột xác nhiều hơn. Như tôi đã chia sẻ, khi đến đây, tôi không đặt mục tiêu phải giành vương miện. Tôi được thoát khỏi vùng an toàn của mình để trở thành phiên bản tốt hơn”.

Ngọc Châu chia sẻ thêm trước đây cô hoạt động một mình nên có thể hình ảnh chưa đa dạng. Cô tin Ngọc Châu của tương lai sẽ thay đổi.

Á hậu Lê Thảo Nhi: "Tôi thiếu may mắn"

Á hậu 1 Thảo Nhi nhận được câu hỏi về lý do trượt mất vương miện. Thảo Nhi nói: “Những gì xảy ra đều có lý do. Tôi cảm thấy hạnh phúc với giải á hậu. Có thể tôi chưa đủ may mắn. Nhưng Châu xứng đáng. Tôi sẽ cải thiện bản thân về những kinh nghiệm. Tôi hy vọng năm sau mình thay đổi nhiều hơn nữa”.

Á hậu 1 Thảo Nhi bày tỏ: “Tôi vô cùng xúc động, hạnh phúc. Không bao giờ tôi ngờ đến việc giành giải á hậu. Từng giây phút một tôi vượt qua chính mình cùng nhiều khó khăn khác. Ngày hôm nay, tôi đứng đây, hạnh phúc khi có mọi người ở bên cạnh. Tôi cảm ơn rất nhiều”.

Á hậu 2 Thủy Tiên khẳng định không nuối tiếc với kết quả. Cô nói: “Dừng ở giải á hậu 2 không tiếc nuối, mà là thành công của tôi. Đây là nền tảng để tôi tiếp tục phát triển. Tôi sẽ dành toàn bộ tiền thưởng vào công việc từ thiện”.

Tương tự, Ngọc Châu bày tỏ cô chưa biết tiền thường là bao nhiêu. Song cô dự định trích 70% để làm từ thiện. Ngọc Châu sẽ ủng hộ việc chăm sóc sức khỏe y tế cho trẻ em, hỗ trợ các bé gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Trả lời tại họp báo, đại diện ban tổ chức, ông Trần Việt Bảo Hoàng, cho rằng top 3 năm nay xứng đáng, được khán giả ủng hộ.

Nói về cơ hội đi thi quốc tế của top 3, ban tổ chức cho biết Ngọc Châu sẽ tham gia Miss Universe lần thứ 71 (diễn ra vào cuối năm nay). Thảo Nhi là ứng viên của Miss Universe 2023. “Tôi hy vọng Thảo Nhi đủ bản lĩnh để giành được giải cao”, ông Bảo Hoàng phát biểu. Với Á hậu 2 Thủy Tiên, đại diện ban tổ chức cho biết sẽ có những cơ hội khác dành cho cô gái này.

Từ 2023, tổ chức Miss Universe Vietnam dự định tổ chức thi hàng năm, thay vì 2 năm một lần như trước.

