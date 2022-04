Lễ trao giải Grammy 2022: Kanye West trở thành rapper có nhiều giải nhất trong lịch sử

Lễ trao giải Grammy 2022 - sự kiện thường niên nhằm vinh danh những màn trình diễn xuất sắc trong thế giới âm nhạc, đã khai mạc sáng 4/4 (giờ Việt Nam).

Lễ trao giải Grammy 2022 đã khép lại sau khi xướng những giải thưởng quan trọng cuối cùng.

Cụ thể, hạng mục “Bản ghi âm xuất sắc nhất năm” - tôn vinh “Leave the Door Open” của nhóm nhạc Silk Sonic. Trước đó, nhạc phẩm này đã giúp họ đoạt giải “Bài hát của năm”.

Trong khi đó, máy hát vàng của hạng mục “Album của năm” đã được trao cho “We Are” - album phản ánh cuộc sống thời đại dịch COVID-19, đồng thời lên án nạn phân biệt chủng tộc - của Jon Batiste. Như vậy, nam ca sĩ da màu này thâu tóm 5 giải thưởng trên tổng cộng 11 đề cử tại giải năm nay (là nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất tại Grammy 2022).

Doja Cat và SZA cũng đã giành máy hát vàng cho hạng mục “Màn trình diễn song ca xuất sắc nhất” với ca khúc “Kiss Me More”, trong khi nữ ca sĩ 35 tuổi Jazmine Sullivan chiến thắng ở hạng mục “Album R&B xuất sắc nhất” với album đề tài nữ quyền “Heaux Tales”.

Một trong những điểm nhấn sáng nhất trong lễ trao giải Grammy 2022 có lẽ là việc Kanye West đã mang về giải thưởng Grammy thứ 24 trong sự nghiệp, khi anh đoạt giải ở hạng mục “Trình diễn Rap xuất sắc nhất” và “Ca khúc Rap xuất sắc nhất”. Thành tích này giúp anh san bằng kỉ lục với Jay-Z và trở thành một trong 2 rapper sở hữu nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử.

Ở chiều ngược lại, người buồn nhất trong lễ trao giải Grammy 2022 chắn hẳn là Selena Gomez. Cô đã nhận được đề cử Grammy cho hạng mục “Album Latin thể loại Pop xuất sắc nhất” với album “Revelacíon”. Đây cũng là đề cử Grammy đầu tiên của cô sau 12 năm ca hát. Tuy nhiên, trước sự chờ đợi và háo hức của người hâm mộ, nữ ca sĩ đã không được xướng danh là người chiến thắng. Máy hát vàng Grammy cho hạng mục này năm nay thuộc về “Mendó” của Alex Cuba.

Nhóm nhạc Silk Sonic - gồm hai thành viên Bruno Mars và Andenson Paak - đoạt giải “Bài hát của năm” cho ca khúc “Leave the Door Open” tại lễ trao giải Grammy ngày 3/4/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 đã dành một khoảnh khắc dài để vinh danh Taylor Hawkins, tay trống của Foo Fighters đã qua đời cách đó hơn một tuần, trong chuyến lưu diễn cùng ban nhạc ở Colombia.

Chương trình giới thiệu tổng hợp các bức ảnh và cảnh quay video về sự nghiệp của Hawkins, với tư cách là một tay trống tài năng của Foo Fighters, lôi cuốn mọi người với tài nghệ và nụ cười rạng rỡ. Hawkins trở thành thành viên của Foo Fighters từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Sự ra đi của ông ở tuổi 50 đã khiến Foo Fighters hủy bỏ kế hoạch biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2022.

Silk Sonic là chủ nhân "Bài hát của năm" - Jon Batiste và Olivia Rodrigo "càn quét" giải thưởng

Nhóm nhạc Silk Sonic - gồm hai thành viên Bruno Mars và Andenson .Paak - đã đoạt giải “Bài hát của năm” cho ca khúc “Leave the Door Open”. Single “Leave the Door Open” ra mắt tháng 3 năm ngoái, có giai điệu trữ tình, da diết, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Chiến thắng của Silk Sonic cũng đồng nghĩa với việc Olivia Rodrigo không còn có thể “càn quét” 4 hạng mục hàng đầu của lễ trao giải Grammy và trở thành nghệ sĩ thứ 3 làm được điều này sau Billie Eilish (vào năm 2020) và Christopher Cross (năm 1981). Tính đến thời điểm này của Grammy 2022, Olivia Rodrigo đã có ba 3 giải, gồm “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”, “Album Pop xuất sắc nhất” (dành cho “Sour”) và “Trình diễn đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất” (dành cho “Driver”s Lisence").

Trong số các nghệ sĩ thắng lớn nhất tính đến thời điểm này của Grammy 2022 còn phải kể tới Jon Batiste. Ca sĩ 35 tuổi, nổi tiếng với nhiều buổi biểu diễn jazz ngoài trời nhằm kêu gọi chống phân biệt chủng tộc này hiện đã thâu tóm 4 giải thưởng trong tổng số 11 đề cử (dẫn đầu về số đề cử tại giải năm nay). Trong số các giải thưởng Jon Batiste đã giành được tại Grammy 2022 có “Video âm nhạc xuất sắc nhất” dành cho “Freedom”. Anh vẫn đang tiếp tục cạnh tranh tại hạng mục “Bản thu âm của năm” và “Album của năm” cùng các đối thủ nặng ký khác là Taylor Swift, Justin Bieber, Olivia Rodrigo và Billie Eilish.

Jazmine Sullivan cũng đã trở thành chủ nhân giải “Album R&B xuất sắc nhất”. Cô được vinh danh với album đề tài nữ quyền “Heaux Tales”. Cô chia sẻ: “Tôi muốn tạo ra không gian an toàn cho phụ nữ da màu, để họ có thể kể câu chuyện của mình. Tôi muốn cảm ơn những người phụ nữ đã giúp tôi làm nên album này, bố mẹ, bạn bè tôi, bạn trai của tôi”.

Trong khi đó, nữ danh ca Joni Mitchell đã được vinh danh giải “Thành tựu trọn đời” tại Grammy 2022. Joni Mitchell hiếm khi xuất hiện trước công chúng, kể từ năm 2015, do mắc bệnh não. Nghệ sĩ 78 tuổi nổi tiếng từ năm 1971 với album “Blue”. Tuy bà ít có thành công thương mại nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những biểu tượng của âm nhạc dân gian Mỹ.

Tại lễ trao giải Grammy 2022, nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc BTS cũng xuất hiện lịch lãm trong các bộ suit của Louis Vuitton. Các chàng trai đến từ châu Á đã hát và nhảy sôi động cùng dàn vũ công, trong những giai điệu của “Butter” - ca khúc viết bằng tiếng Anh - đạt hơn 726 triệu lượt xem trên YouTube. BTS là khách mời quen thuộc của nhiều sự kiện quốc tế trong những năm gần đây. Năm nay, BTS lần thứ hai có tên trong danh sách đề cử Grammy ở hạng mục “Màn trình diễn Pop theo cặp/nhóm xuất sắc nhất” nhờ bản hit Butter. Năm ngoái, nhóm được đề cử hạng mục tương tự nhờ ca khúc “Dynamite”.

Olivia Rodrigo là "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất"

Đúng như dự đoán của truyền thông quốc tế, Olivia Rodrigo đã được xướng tên là “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” tại Grammy 2022.

Phát biểu trên sân khấu khi nhận giải thưởng danh giá này, nữ ca sĩ 19 tuổi chia sẻ: “Ước mơ của tôi đã thành sự thật. Cảm ơn đội nhóm sản xuất của tôi, bố mẹ, người bạn thân nhất của tôi, cộng sự viết nhạc của tôi - Dan, người tốt nhất mà tôi có thể ước mong có được trong cuộc đời này”.

Tuy không phải là người dẫn đầu danh sách đề cử năm nay, nhưng Olivia Rodrigo (7 đề cử) được báo giới dự đoán sẽ thắng các hạng mục chính và nhiều cơ hội lặp lại kỷ lục của Billie Eilish năm 2020. Olivia Rodrigo là nghệ sĩ trẻ thứ hai, sau Billie Eilish, được đề cử cả 4 hạng mục lớn (gồm album, bản ghi âm, ca khúc, nghệ sĩ mới). Album “Sour” của cô được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời thành công về mặt thương mại, bán được 295.000 bản ngay trong tuần đầu ra mắt và giữ vị trí quán quân Billboard trong 5 tuần. Olivia Rodrigo cũng được tạp chí Billboard vinh danh là “Người phụ nữ của năm” nhờ đột phá làng nhạc với album đầu tay.

Ngôi sao nhạc đồng quê 43 tuổi Chris Stapleton cũng là một trong những nghệ sĩ thắng lớn tại lễ trao giải Grammy năm nay khi giành được 3 giải Grammy. Chris Stapleton được đề cử ở 3 hạng mục là “Album nhạc đồng quê hay nhất”, “Bài hát đồng quê hay nhất” và “Màn trình diễn đơn ca đồng quê hay nhất” và anh đã giành trọn vẹn cả ba giải thưởng quan trọng này.

Trong khi đó, Kendrick Lamar đoạt giải “Màn trình diễn rap xuất sắc”, với “Family Ties” - một sản phẩm hợp tác cùng Baby Keem. Phát biểu trên sân khấu, rapper này chia sẻ: “Tôi chưa hề chuẩn bị cho giây phút này. Tôi muốn nói lời cảm ơn những người ủng hộ tôi, thành phố Las Vegas, nhiều thành viên trong êkíp của tôi và gia đình tôi, người phụ nữ đã nuôi tôi, giúp tôi thành con người như hiện tại”.

Tại lễ trao giải lần thứ 64, Grammy tiếp tục tôn vinh những người đứng sau sân khấu. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này là dịp nhìn lại những khó khăn của ngành công nghiệp âm nhạc trong hai năm đại dịch. Ban tổ chức đã mời một số nhân viên trong êkíp của các nghệ sĩ nổi tiếng nói về công việc thường ngày, giúp khán giả hình dung rõ hơn về cách vận hành sau những show diễn. Họ là những người đã đảm nhiệm nhiều công việc, từ nấu ăn, chăm chút trang phục cho đến sức khoẻ của nghệ sĩ... Ngành biểu diễn âm nhạc được kỳ vọng trỗi dậy trong năm 2022, khi các lễ hội như Coachella và nhiều chuyến lưu diễn lớn của The Weeknd, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly và Red Hot Chili Peppers... đã được nối lại.

Những giải thưởng đầu tiên đã có chủ

Ban tổ chức lễ trao giải Grammy 2022 - đang diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở thành phố Las Vegas (Mỹ) - đã bắt đầu xướng tên những nghệ sĩ xuất sắc nhất theo hạng mục bình chọn của giải thưởng danh giá nhất trong thế giới âm nhạc này.

Nhóm Rock kỳ cựu Foo Fighters là những ngôi sao sáng nhất tính đến thời điểm này của lễ trao giải Grammy lần thứ 64 khi họ giành được 3 giải: Album Rock hay nhất (cho “Medicine at Midnight”), Bài hát Rock hay nhất (cho “Waiting on a War”) và Màn trình diễn Rock xuất sắc nhất (dành cho ca khúc “Making a Fire”). Như vậy trong suốt 28 năm sự nghiệp, nhóm Foo Fighters đã giành được tổng cộng 13 giải Grammy. Đáng tiếc, Foo Fighters sẽ không tham dự lễ trao giải này sau khi một thành viên của nhóm là tay trống Taylor Hawkins đột tử cách đây ít ngày.

Ca khúc “Drivers License” đã mang về cho Olivia Rodrigo giải “Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc”. Trong khi đó, ở hạng mục “Album nhạc Pop truyền thống xuất sắc nhất”, máy hát vàng đã được trao cho “Love For Sale” của Tony Bennett và Lady Gaga. Đây là lần hợp tác thứ hai của Lady Gaga và nam danh ca 95 tuổi Tony Bennett. Xét riêng đối với từng người, đây đã là lần thứ 19 Tony Bennett đoạt giải Grammy và là lần thứ 13 cho Lady Gaga. Album “Love For Sale” cũng được đề cử ở hạng mục “Album của năm” cùng với 3 đề cử khác cho ca khúc “I Get A Kick Out of You”.

Olivia Rodrigo trình diễn tại lễ trao giải Grammy. Ảnh: Getty Images

Hạng mục “Bản ghi âm điện tử/khiêu vũ hay nhất” gọi tên “Alive” của Rüfüs Du Sol. “Album nhạc dance / điện tử hay nhất” thuộc về “Subconsciously” của Black Coffee. “Album nhạc cụ đương đại hay nhất” dành cho “Tree Falls” của Taylor Eigsti. “Màn trình diễn nhạc Metal xuất sắc” được trao cho “The Alien” của Dream Theater. “Album Alternative hay nhất” thuộc về “Daddy’s Home” của St. Vincent. “Màn trình diễn R&B xuất sắc” đã được trao cho “Leave the Door Open” - Silk Sonic, “Pick Up Your Feelings” - Jazmine Sullivan. “Màn trình diễn R&B truyền thống xuất sắc” thuộc về “Fight for You” của H.E.R.

“Bài hát Pop hay nhất” thuộc về “Leave the Door Open” của Bruno Mars và Anderson .Paak. Họ cũng chính là những nghệ sĩ biểu diễn mở màn cho lễ trao giải Grammy 2022 tại trung tâm sự kiện MGM Grand Garden ở Las Vegas, với ca khúc hit “777”. Ngoài ra, “Leave the Door Open” cũng được đề cử cho “Bản thu âm của năm”, “Màn trình diễn R&B hay nhất” và “Bài hát R&B hay nhất”.

Trong khi đó, “Màn trình diễn Melodic Rap xuất sắc nhất” thuộc về “Hurricane” của Kanye West, the Weeknd và Lil Baby. “Ca khúc nhạc Rap hay nhất” thuộc về “Jail” của Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Kanye West và Mark Williams với sáng tác của Kanye West và Jay-Z. “Album Rap hay nhất” được trao cho “Call Me If You Get Lost” của Tyler, the Creator.

Grammy là giải thưởng thường niên của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Lễ khai mạc ấn tượng nhất trong lịch sử

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử sự kiện này được tổ chức ở Las Vegas (Mỹ), một năm sau lễ trao giải diễn ra theo cách rất đặc biệt ở Los Angeles do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Buổi lễ năm nay được truyền hình trực tiếp từ sân vận động MGM Grand Garden Arena, dưới sự dẫn dắt của diễn viên hài Trevor Noah.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 ban đầu dự kiến tổ chức ngày 31/1 nhưng bị hoãn lại do số người mắc COVID-19 tăng đột biến. Các đề cử đã được công bố vào tháng 11/2021, gồm 86 hạng mục. Jon Batiste đứng đầu về lượt đề cử với 11 hạng mục, theo sau là Justin Bieber, H.E.R., Doja Cat cùng 8 đề cử. Billie Eilish và Olivia Rodrigo nhận 7 đề cử, trong đó có nhiều hạng mục quan trọng.

Sau ồn ào năm ngoái với The Weeknd, Ban tổ chức quyết định thay đổi quy trình chọn lựa đề cử. Trước đó, hơn 13.000 thành viên của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ - đều là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp - đề xuất các nghệ sĩ, tác phẩm xứng đáng trong năm và chọn 20 ứng cử viên có nhiều phiếu nhất. Sau đó, một hội đồng bí mật của Viện sẽ chọn ra các đề cử từ những danh sách này.

Nữ ca sĩ trẻ người Mỹ Olivia Rodrigo

Năm nay, những nghệ sĩ nhận nhiều phiếu nhất sẽ được chọn, không phải qua hai vòng như trước. Hội đồng bí mật cũng bị hủy. Một số hạng mục tăng số đề cử từ tám lên 10. Viện Hàn lâm đang lên kế hoạch để tăng sự đa dạng trong nội bộ tổ chức, đạt mục tiêu tăng số thành viên nữ lên 2.500 người trước năm 2025.

Nữ ca sĩ trẻ người Mỹ Olivia Rodrigo có cơ hội thắng lớn tại Grammy 2022, hai năm sau khi nữ ca sĩ Billie Eilish ẵm trọn 4 giải thưởng lớn gồm “Album của năm”, “Bài hát của năm”, “Ghi âm của năm” và “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”. Theo đó, Rodrigo được đề cử tổng cộng 7 giải thưởng, trong đó có 4 giải thưởng danh giá nhất của Grammy.

“Hiện tượng âm nhạc” 19 tuổi là một trong những ngôi sao nhạc pop, trong đó có Justin Bieber và Doja Cat, dẫn đầu danh sách đề cử năm nay. Cô dự kiến sẽ biểu diễn tại Grammy cùng với những tên tuổi đình đám khác như BTS, Billie Eilish, Lil Nas X, H.E.R. và Jon Batiste.

“Ông trùm” nhạc rap Jay Z đã trở thành nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử của giải thưởng danh giá Grammy với 83 đề cử. Trước đó, Jay Z đã từng gắn bó với nhà sản xuất huyền thoại Quincy Jones, 80 tuổi.

Trong lễ trao giải năm ngoái, Beyonce - vợ của Jay Z - đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ có nhiều giải thưởng nhất trong các kỳ trao giải Grammy với 28 giải. Trong khi đó, Jay Z - tỷ phú nhạc rap đến từ Brooklyn đã sở hữu 23 “chiếc máy hát” mang tên mình. Tuy nhiên, cũng giống như Beyonce, người giữ kỷ lục về số giải thưởng Grammy, Jay Z chưa giành được giải thưởng ở những hạng mục lớn.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục “Album Sách nói xuất sắc nhất” ( Best Spoken Word Album ) dành cho các tác phẩm thơ ca, sách nói và hồi ký của mình. Nếu thắng giải, đây sẽ là lần thứ 3 Tổng thống thứ 44 của Mỹ được vinh danh ở hạng mục không liên quan đến âm nhạc này sau khi ẵm giải vào các năm 2006 và 2008. Tại Grammy năm nay, cựu Tổng thống Obama sẽ cạnh tranh với các nhà văn, nhà thơ gồm Dave Chappelle, Don Cheadle, J. Ivy và LeVar Burton.

