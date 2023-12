Nhà hát Hồ Gươm nằm trong Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới

Website 10best của tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards – WTA vừa công bố danh sách “Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới”.

Theo đó, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách, sánh vai cùng những “biểu tượng” của thế giới như: Nhà hát Metropolitan Opera (Mỹ), Wiener Staatsoper (Ý), Sydney Opera House (Úc)...

“10 nhà hát Opera tuyệt vời nhất thế giới” do các chuyên gia du lịch của World Travel Awards (WTA) bình chọn vừa được công bố trên website 10best của tổ chức này. Cụ thể, danh sách bao gồm: Nhà hát Hồ Gươm tại Hà Nội (Việt Nam), Nhà hát Wiener Staatsoper tại Vienna (Ý), Metropolitan Opera tại New York (Mỹ), Opéra de Paris tại Paris (Pháp), Teatro Alla Scala tại Milan (Ý), The Bolshoi Theater tại Moscow (Nga), Royal Opera House tại London (Anh), Teatro di San Carlo tại Naples (Ý), Sydney Opera House tại Sydney (Úc), Teatro Colón tại Buenos Aires (Argentina).

Những nhà hát opera trong danh sách được lựa chọn dựa trên vị thế mang tính biểu tượng, thiết kế tráng lệ và những trải nghiệm nghệ thuật khó quên mang tới cho công chúng, là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của loại hình nghệ thuật opera. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, những nhà hát opera này không chỉ là địa điểm biểu diễn đơn thuần mà còn là thánh địa của nghệ thuật và âm nhạc, nơi thấm đẫm sự giao hòa của tính truyền thống và sự đổi mới.

Nhà hát Hồ Gươm của Việt Nam tự hào được đưa vào vị trí đầu tiên trong danh sách, sánh ngang với những tên tuổi lớn của thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng và sức ảnh hưởng đã đạt đến phạm vi toàn cầu của công trình biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội. Sự công nhận của các chuyên gia du lịch thế giới đã góp phần củng cố vị thế của Nhà hát và tôn vinh những đóng góp của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng vào lĩnh vực văn hóa toàn cầu.

Nhà hát Hồ Gươm - nằm tại giao điểm 4 con phố lớn trung tâm Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm chỉ 3 phút đi bộ, được Bộ Công an và Thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng, hoàn thành “thần tốc” trong thời gian chỉ 22 tháng. Khánh thành ngày 9/7,/2023 Nhà hát Hồ Gươm mang điểm nhấn kiến trúc châu Âu xưa, toát lên sang trọng và lộng lẫy từ 52 cột đá nguyên khối được nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha, cùng các khối mặt kính và mái vòm bao bọc tòa nhà.

Nhà hát sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay về âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu..., với khán phòng chính lên đến 900 chỗ ngồi, phòng hòa nhạc nhỏ 500 chỗ, có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, trong đó có opera.

Bên cạnh công nghệ âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới, tiêu chuẩn quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm còn đến từ hệ thống điều khiển hội trường và khán phòng hiện đại, có thể chuyển đổi không gian trong vài phút, cho phép thay đổi nhiều cấu hình khán phòng khác nhau trong cùng một ngày, giúp linh hoạt tổ chức các sự kiện có tính chất khác nhau nhưng vẫn tối ưu hóa không gian.

Kể từ khi khai mạc, Nhà hát Hồ Gươm đã dần trở thành một điểm đến nghệ thuật quen thuộc của người dân thủ đô và du khách thập phương với nhiều buổi biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sỹ danh tiếng trong và ngoài nước.

10best là kênh truyền thông uy tín do World Travel Awards (WTA) tạo nên, dành cho những du khách sành sỏi từ khắp nơi trên thế giới tìm đến, để mở ra hành trình khám phá “những điều tuyệt vời nhất” về du lịch, ẩm thực, nghệ thuật, giải trí của những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Đây là cơ hội mà những chuyên gia du lịch của WTA mong muốn dành cho du khách thế giới trước mỗi chuyến đi của mình, được tiếp cận các thông tin độc quyền mà họ đã dày công thu thập và đánh giá trong một thời gian dài.

