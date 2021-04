Nữ biên kịch phim “Oshin” qua đời ở tuổi 96

Sugako Hashida qua đời hôm 4-4 ở tuổi 96. Bà được coi là biên kịch thành công nhất Nhật Bản với phim truyền hình “Oshin” nổi tiếng toàn cầu, được chiếu ở 60 quốc gia.

Hình ảnh trong bộ phim Oshin - Ảnh: NHK

Theo Japan Today, hôm 4-4, biên kịch kỳ cựu Sugako Hashida qua đời ở tuổi 96 vì bệnh ung thư hạch bạch huyết.

Pinko Izumi, một nữ diễn viên từng đóng nhiều phim của Hashida, cho biết bà trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Atami, Tokyo. Izumi ở bên giường bệnh của Hashida để tiễn đưa bà.

“Tôi gọi bà ấy là”mẹ“, bà ấy mở mắt ra một lúc rồi sau đó như thể thiếp ngủ đi” - Izumi nói với báo chí Nhật.

Sugako Hashida tên thật là Sugako Iwasaki, sinh ngày 10-5-1925. Bà được coi là biên kịch thành công bậc nhất Nhật Bản khi có nhiều sản phẩm đặc sắc, nổi tiếng và phổ biến trên thế giới. Bà là người sáng lập Quỹ Văn hóa Hashida. Đầu năm nay, bà điều trị ung thư hạch bạch huyết.

Biên kịch kỳ cựu Sugako Hashida - Ảnh: WIKIPEDIA

Sinh tại Hàn Quốc, Hashida chuyển về Nhật Bản vào cuối thập niên 1930 và lớn lên ở Osaka. Bà gia nhập Hãng phim Shochiku vào năm 1949 trước khi trở thành biên kịch phim truyền hình tự do. Trong đó, phim truyền hình Oshin gồm 297 tập, chiếu Đài NHK từ năm 1983 đến 1984.

Oshin dựa theo tự truyện của một phụ nữ Nhật Bản, người đồng sáng lập chuỗi siêu thị nổi tiếng và cuộc đời đầy truân chuyên của bà từ thời thơ ấu đến những ngày cuối đời vào thập niên 1980.

Oshin được chiếu ở 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam, tạo nên cơn sốt sâu rộng và được khen ngợi vì nội dung đặc sắc.

Những phim nổi tiếng khác của Sugako Hashida bao gồm Wataru Seken wa Oni Bakari, Making it Through - một phim gia đình khởi chiếu từ năm 1990, có hơn 500 tập. Ngoài ra còn có: Tonari no Shibafu, Oshin, Fūfu, Michi, Onnatachi no Chuushingura, Dakazoku.

Sinh thời, Hashida từng viết một cuốn sách bày tỏ nguyện vọng ra đi trong tự trọng. Bà yêu cầu không tổ chức tang lễ. Năm 2020, bà nhận Huân chương Văn hóa Nhật Bản.

Theo Tuổi trẻ