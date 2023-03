Phim khoa học viễn tưởng “Avatar” lùi bước trước “Knock at the Cabin”

Chỉ thu về 10,8 triệu USD, bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron “Avatar: The Way of Water” đã phải nhường chỗ cho “Knock at the Cabin” (Tiếng gõ ở căn nhà gỗ) và “80 for Brady.”

Một cảnh trong phim “Knock at the Cabin” (Tiếng gõ ở căn nhà gỗ). (Nguồn: Universal)

Sau 7 tuần liên tiếp thống trị phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ , bộ phim “Avatar: The Way of Water” (tựa phim chiếu tại Việt Nam: “Avatar : Dòng chảy của nước”) cuối cùng cũng đã lùi bước trên bảng xếp hạng.

Chỉ thu về 10,8 triệu USD (giảm khoảng 33% doanh thu so với cuối tuần trước đó), bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron đã phải nhường chỗ cho “Knock at the Cabin” (Tiếng gõ ở căn nhà gỗ) và “80 for Brady.”

Tổng doanh thu toàn cầu của “Avatar: The Way of Water” hiện là 2,17 tỷ USD, trong đó có 636,4 triệu USD là từ các phòng vé Bắc Mỹ.

Trong khi đó, số liệu của công ty thống kê điện ảnh Exhibitor Relations cho thấy “Knock at the Cabin” do hãng Universal phát hành đã thu về ước tính 14,2 triệu USD trong dịp cuối tuần qua. Đây là thành tích mở màn khá tốt đối với một bộ phim có kinh phí đầu tư chỉ 20 triệu USD.

“Knock at the Cabin” là tác phẩm mới nhất của bậc thầy phim kinh dị người Mỹ gốc Ấn M. Night Shyamalan. Ông từng làm nên những hiện tượng phòng vé “The Sixth Sense” (Giác quan thứ 6) và bộ ba quái nhân Eastrail 177 (Unbreakable, Split, Glass).

Với sự tham gia của các ngôi sao Dave Bautista, Jonathan Groff và Ben Aldridge, “Knock at the Cabin” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách “The Cabin at the End of the World” của văn sỹ Paul Tremblay.

Câu chuyện phim xoay quanh kỳ nghỉ không yên ả của một gia đình 4 thành viên. Họ bị những kẻ lạ xâm nhập và giam giữ, đồng thời đưa ra lời yêu cầu kinh hoàng rằng gia đình này phải tự giết một thành viên để ngăn chặn nguy cơ xảy ra ngày tận thế.

Trong dịp cuối tuần qua, “80 for Brady” đã mang về cho hãng Paramount 12,5 triệu USD. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy các khán giả lớn tuổi đã bắt đầu quay lại rạp chiếu phim sau đại dịch COVID-19.

“80 for Brady” là câu chuyện về một nhóm bạn không còn trẻ lắm - Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno và Sally Field. Họ đều là những biểu tượng của Hollywood và cùng nhau đi xem siêu sao Tom Brady thi đấu tại giải Super Bowl năm 2017.

Rớt 2 bậc so với cuối tuần trước, bộ phim gia đình “Puss in Boots: The Last Wish” của hãng Universal đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ với 8 triệu USD. Ở vị trí thứ 5 là “BTS: Yet to Come in Cinemas,” với doanh thu 6,2 triệu USD.

Bộ phim do Trafalgar Releasing phát hành mang tới cho người hâm mộ của nhóm nhạc nam đình đám Hàn Quốc cơ hội thưởng thức các màn trình diễn của BTS tại buổi hòa nhạc năm 2022, được thực hiện trước khi các thành viên ban nhạc tạm ngừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua: 1. Knock at the Cabin - 14,2 triệu USD 2. Avatar: The Way of Water - 10,8 triệu USD 3. 80 for Brady - 12,5 triệu USD 4. Puss in Boots: The Last Wish - 8 triệu USD 5. BTS: Yet to Come in Cinemas - 6,2 triệu USD 6. A Man Called Otto - 4,2 triệu USD 7. M3GAN - 3,8 triệu USD 8. Missing - 3,7 triệu USD 9. The Chosen: Season 3 Finale - 3,6 triệu USD 10. Pathaan - 2,7 triệu USD./.

Tin liên quan: Khám phá bãi biển “kim cương” như hiện ra từ phim viễn tưởng Nằm rải rác trên bờ cát đen của bãi biển Breiðamerkursandur (Iceland) là những tảng băng lớn lấp lánh như khối kim cương khổng lồ.

Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)