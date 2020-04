Sa mạc 55 triệu năm tuổi cổ xưa nhất thế giới như “hành tinh lạ”

Là sa mạc lớn nhất Namibia quốc gia phía nam châu Phi, sa mạc Namib sở hữu cảnh quan ấn tượng và đẹp kỳ lạ trong khi nhiều sa mạc khác trên thế giới không có được.

Cái tên Namib bắt nguồn từ tiếng Nâm có nghĩa là “nơi rộng lớn”. Với diện tích khoảng 55.000 km2 dọc theo bờ biển Atlantic, vắt qua lãnh thổ 3 nước gồm Angola, Namibia và Nam Phi, tuy sa mạc này không thể rộng lớn như Sahara nhưng lại “nhiều tuổi” nhất thế giới - khoảng 55 triệu năm tuổi. Vài địa điểm ở đây cũng xếp hàng khô hạn nhất.

Cây cối trên sa mạc Namib tạo nên vẻ đẹp siêu thực

Ban đêm, nhiệt độ trung bình là 0 độ C còn ban ngày khoảng 50 độ C. Do nhiệt độ giữa đêm ngày chênh lệch quá lớn, nên ở Namib chỉ có những loại động thực vật kỳ lạ mới có thể thích nghi và sinh tồn. Trong đó, những loại cây sống được tại đây có sức sống rất mãnh liệt. Chúng sống nhờ hơi nước đọng lại từ sương mù do gió biển thổi tới.

Những đụn cát cao nhất thế giới ở Namib

Quần thể động vật tại sa mạc Namib cũng khác lạ. Hầu hết chúng là động vật chân khớp và động vật nhỏ - những loài có thể thích nghi ở vùng đất cằn cỗi. Ngoài ra cũng có thêm một số loài đặc trưng riêng như đà điểu châu Phi, linh dương sừng kiếm.... Đây cũng là sa mạc duy nhất trên thế giới có loài voi sinh sống.

Cồn cát với gió thổi theo nhiều hướng

Những điều khác lạ ở sa mạc Namib còn phải kể tới các cồn cát. Nơi đây sở hữu những cồn cát cao nhất thế giới. Phía nam sa mạc là dãy các cồn cát lớn, trong đó có Big Daddy (cao 325m) và Dune 7 (cao 383m) ở vùng Sossusvlei là hai cồn cát lớn nhất.

Hình ảnh mới đây do vệ tinh của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) chụp ảnh sa mạc từ trên cao cho thấy những khoảnh khắc đặc biệt như hành tinh lạ. Sa mạc cổ xưa này cũng có những đụn cát sao, hình thành do gió thổi theo nhiều hướng, như những bàn tay thò vào thung lũng hẹp theo nhiều hướng.

Những đụn cát vàng rực nối tiếp bờ biển Đại Tây Dương

Một điểm ấn tượng khác nữa ở Namib chính là khung cảnh tuyệt đẹp tại nơi giao nhau giữa sa mạc và bờ biển Atlantic. Điều này khiến nhiều du khách sững sờ khi đặt chân tới đây.

Dòng nước mát lạnh ở biển đánh dạt vào bờ cát sa mạc tạo nên những khoảnh khắc kỳ ảo không nơi nào có được. Đây cũng là sa mạc ven biển duy nhất trên thế giới với những đụn cát lớn chịu ảnh hưởng của sương mù.

Nơi giao nhau giữa biển và sa mạc

Ngắm sa mạc rộng lớn trên khinh khí cầu

Sa mạc Namib gần như không có người cư ngụ, chỉ có sự hiện diện của vài điểm dân với một số nhóm người bản địa.

Muốn trải nghiệm nơi này, du khách có thể chọn dịch vụ ngồi trên khinh khí cầu, bay qua những thảm cát đỏ rực, hoặc băng qua nơi này cảm nhận hơi nóng của cát bằng cách lái trên xe leo đồi cát chuyên dụng.

