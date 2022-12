Tin bất ngờ: Phim Việt về tục “cướp vợ” vào vòng rút gọn Oscar

“Những đứa trẻ trong sương” (Children of the Mist) - phim tài liệu về tục tảo hôn, cướp vợ của người Mông - vào vòng rút gọn giải Phim tài liệu Oscar 2023. Còn “578: Phát đạn của kẻ điên” bị loại khỏi giải Phim quốc tế.

Trailer: "Những đứa trẻ trong sương" (Children of the Mist)

Hôm 21-12 (theo giờ Mỹ), Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của 10 hạng mục, trong đó có Phim tài liệu hay nhất. Hạng mục này được xếp chung, không phân biệt phim nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh.

Danh sách rút gọn bao gồm: Children of the Mist; All That Breathes; All the Beauty and the Bloodshed; Bad Axe; Descendant Fire of Love; Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song; Hidden Letters; A House Made of Splinters; The Janes; Last Flight Home; Moonage Daydream; Navalny; Retrograde; The Territory.

“Những đứa trẻ trong sương” (Children of the Mist) nói về tục cướp vợ, tảo hôn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist) có mặt trong danh sách sau khi được công bố đủ điều kiện tham dự Oscar từ đầu tháng 12.

Phim tài liệu của đạo diễn Hà Lệ Diễm nói về vấn nạn tảo hôn, cướp vợ của người Mông, xoay quanh số phận của một cô bé 14 tuổi bị ép kết hôn và làm mẹ.

Viện hàn lâm giải thích về tiêu chí chọn phim tài liệu vào hạng mục Oscar Phim tài liệu hay nhất:

"Một bộ phim tài liệu đủ điều kiện là một bộ phim phi hư cấu được phát hành tại rạp chiếu với các chủ đề văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, xã hội, khoa học, kinh tế hoặc các chủ đề khác.

Phim có thể được quay trong sự kiện thực tế hoặc có thể tái hiện một phần, sử dụng cảnh quay lưu trữ, ảnh tĩnh, hoạt ảnh, stop-motion hoặc các kỹ thuật khác, miễn là nhấn mạnh vào thực tế chứ không phải hư cấu".

Đạo diễn Hà Lệ Diễm tự cầm máy quay thực hiện phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương” - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đạo diễn Hà Lệ Diễm sinh năm 1991, dân tộc Tày, quê ở Bắc Kạn. Cô tốt nghiệp khoa báo chí của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Hà Nội). Với Những đứa trẻ trong sương , cô từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục Tranh giải quốc tế của Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021.

Để được chọn vào danh sách đề cử chính thức, một bộ phim còn phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí khác được quy định trong quy chế của Viện hàn lâm.

“Những đứa trẻ trong sương” có khung cảnh miền núi Việt Nam mờ ảo, thơ mộng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh Những đứa trẻ trong sương, phim điện ảnh Việt Nam “578: Phát đạt của kẻ điên” không có mặt trong danh sách rút gọn của giải Phim quốc tế hay nhất.

Hạng mục này vẫn giữ lại những phim quốc tế nổi tiếng năm qua như: Decision to Leave (Hàn Quốc), Close (Bỉ), All Quiet on the Western Front (Đức), Bardo (Mexico)...

Danh sách đề cử Oscar chính thức sẽ được công bố vào ngày 24-1-2023.

